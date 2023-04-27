Росіяни будують ешелоновану оборону навколо окупованого Маріуполя, - Андрющенко . ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська продовжують будувати ешелоновану оборону навколо Маріуполя. Окупанти зводять дерев’яні укріплення замість "зубів дракона".
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти продовжують окопуватись та будувати ешелоновану оборону навколо Маріуполя. Тепер - деревина для облаштування бліндажів", - йдеться в повідомленні.
Радник мера зазначив, що 26 квітня вперше було зафіксовано переміщення російських вантажівок у напрямку Мангушського району та Бердянська.
"Навантажені деревною для будівництва фортифікацій. Кількість самих фортифікацій зростає у всіх напрямах", - додав Андрющенко.
Топ коментарі
+15 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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+14 Igor 1 3f8143a8
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+12 SlavaGeroyam
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Оригинально.....
Главное - чтобы московиты не потели.
Звідки ви беретесь, довбні клавіатурні?
Ти навіть не уявляєш скільки там наших воїнів поляже, щоб тільки спробувати звільнити ці землі.
А не про наступление. Учись читать буквы, дебил.
що Україні поступово надають зброю а рашисти поступово укріплюють позиції А різні "інститути війни" будуть сидячи за моніторами ,попиваючи каву обсервувавти то всьо.
як приклад Бахмут,
для этого должны сработать артиллерия и ракетные войска, нужно, чтобы от рашистских
уродов камня на камне не осталось, это будет новый, украинский город-порт.