Росіяни будують ешелоновану оборону навколо окупованого Маріуполя, - Андрющенко . ФОТО

Російські війська продовжують будувати ешелоновану оборону навколо Маріуполя. Окупанти зводять дерев’яні укріплення замість "зубів дракона".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти продовжують окопуватись та будувати ешелоновану оборону навколо Маріуполя. Тепер - деревина для облаштування бліндажів", - йдеться в повідомленні.

Радник мера зазначив, що 26 квітня вперше було зафіксовано переміщення російських вантажівок у напрямку Мангушського району та Бердянська.

"Навантажені деревною для будівництва фортифікацій. Кількість самих фортифікацій зростає у всіх напрямах", - додав Андрющенко.

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