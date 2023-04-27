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Маріуполь (2815) оборона (1221) окупація (5813) Андрющенко Петро (635)

Росіяни будують ешелоновану оборону навколо окупованого Маріуполя, - Андрющенко . ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська продовжують будувати ешелоновану оборону навколо Маріуполя. Окупанти зводять дерев’яні укріплення замість "зубів дракона".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти продовжують окопуватись та будувати ешелоновану оборону навколо Маріуполя. Тепер - деревина для облаштування бліндажів", - йдеться в повідомленні.

Росіяни будують ешелоновану оборону навколо окупованого Маріуполя, - Андрющенко  01

Радник мера зазначив, що 26 квітня вперше було зафіксовано переміщення російських вантажівок у напрямку Мангушського району та Бердянська.

"Навантажені деревною для будівництва фортифікацій. Кількість самих фортифікацій зростає у всіх напрямах", - додав Андрющенко.

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Росіяни будують ешелоновану оборону навколо окупованого Маріуполя, - Андрющенко  02
Росіяни будують ешелоновану оборону навколо окупованого Маріуполя, - Андрющенко  03
Росіяни будують ешелоновану оборону навколо окупованого Маріуполя, - Андрющенко  04

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+15
А зелені навпаки, все розмінували, зруйнували. Напевне ''оманські договорняки'' виконували!
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27.04.2023 10:46
+14
Ну тупые, не знают что надо дороги делать и разминировать
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27.04.2023 10:47
+12
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27.04.2023 10:49
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А зелені навпаки, все розмінували, зруйнували. Напевне ''оманські договорняки'' виконували!
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27.04.2023 10:46 Відповісти
Ну тупые, не знают что надо дороги делать и разминировать
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27.04.2023 10:47 Відповісти
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27.04.2023 10:49 Відповісти
а наша власть так готовилась......а тупорылые кацапы оказались умнее умного нарида
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27.04.2023 10:51 Відповісти
Будут кацапов выманивать из укрытий шашлычком ?
Оригинально.....
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27.04.2023 10:54 Відповісти
Кошерне фото ))
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27.04.2023 10:54 Відповісти
А най би він знудив!!!
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27.04.2023 10:59 Відповісти
щоб не розслаблялися
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27.04.2023 11:16 Відповісти
Головний шашличник з рецептом а-ля Оман
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27.04.2023 11:52 Відповісти
Хаймарсам очень важно - эшелонированная там оборона, или нет.
Главное - чтобы московиты не потели.
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27.04.2023 11:03 Відповісти
главное Хаймерсам чтобы кацапня собиралась толпой
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27.04.2023 11:17 Відповісти
Куяймерсам...
Звідки ви беретесь, довбні клавіатурні?
Ти навіть не уявляєш скільки там наших воїнів поляже, щоб тільки спробувати звільнити ці землі.
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27.04.2023 11:44 Відповісти
Шо ты тут *******? Говорится про уничтожнение живой силы и техники.
А не про наступление. Учись читать буквы, дебил.
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27.04.2023 19:42 Відповісти
Таке складається враження з тим затягуванням,
що Україні поступово надають зброю а рашисти поступово укріплюють позиції А різні "інститути війни" будуть сидячи за моніторами ,попиваючи каву обсервувавти то всьо.
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27.04.2023 11:33 Відповісти
Для успішної ешелонованої оборони рашисти мають підготувати мобільні резерви БК , ГСМ та бази. Але є один нюанс: хаймарси, точково виносять ці склади в глибину оперативного тилу а високоточні снаряди ескалібур ведуть ефективну контрбатарейну війну. А ракети харм та інші засоби виносять ППО. Натомість рашисти не мають ні того ні іншого і війна від оборони для них буде значно важчою, ніж для ЗСУ. Це доводить і втрата Херсону. Доки рашисти в русі - вони можуть проявити хоч якусь ефективність. Щойно вони стають в оборону - вони мішень в тирі для високоточної зброї. І до одного місця іїні пірамідки та бліндажі.
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27.04.2023 11:42 Відповісти
Якщо б ,це все було так просто,ми б вже звільнили і Крим і Донеччину.
як приклад Бахмут,
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27.04.2023 12:23 Відповісти
Мариуполь брать наземными войсками никто не будет, его нужно сравнять с лицом земли,

для этого должны сработать артиллерия и ракетные войска, нужно, чтобы от рашистских

уродов камня на камне не осталось, это будет новый, украинский город-порт.
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27.04.2023 13:09 Відповісти
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27.04.2023 13:33 Відповісти
Вона стане нашою.
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27.04.2023 13:51 Відповісти
 
 