Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби окупанти безперервно обстрілювали громади Херсонського та Бериславського районів, цілили по об’єктах критичної інфраструктури та житловому сектору з РСЗВ, артилерії, мінометів, авіації та БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області.

"Військові країни-агресора атакували з дронів місто Берислав, скинувши боєприпаси на об’єкти інфраструктури. Росіяни завдали авіаударів керованими бомбами по с. Станіслав. Там відбулася серія вибухів, зафіксовано влучання керованими авіаційними бомбами у берегову зону Дніпровського лиману та адміністративні будівлі, вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки місцевих мешканців, поранення отримав 26-річний чоловік. На місцях влучань утворились воронки глибиною понад три метри",- йдеться в повідомленні.

Під ворожими обстрілами опинилися прибережні райони, дачні ділянки, центр Херсону, мікрорайони Корабел, ХБК, Таврійський, Північний, смт Антонівка та смт Комишани.

Під час патрулювання смт Антонівка під ворожий артилерійський обстріл потрапили поліцейські. Службовий автомобіль зазнав пошкодження.

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