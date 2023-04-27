Унаслідок обстрілу Липців на Харківщині пошкоджено 8 квартир та приватні будинки. ФОТОрепортаж

Російські загарбники обстріляли село Липці на Харківщині. Зафіксовано влучання снаряда у двоповерховий будинок, також пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал поліції Харківської області.

"27 квітня близько 10:10 до відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про обстріл військовими РФ села Липці.

В результаті ворожої атаки відбулось влучання снаряда у двоповерховий будинок. Пошкоджені 8 квартир та приватні будинки. За попередніми даними, потерпілих та загиблих немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці події працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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