У боях під Бахмутом загинув волейболіст Станіслав Макайда. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Стало відомо, що 24 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув 23-річний волейболіст Станіслав Макайда.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства молоді та спорту України.
Як зазначається, Станіслав із дитинства займався спортом, але понад усе захопився волейболом. Виступав за низку команд на районних, обласних та всеукраїнських змаганнях.
"З такою ж відданістю спортсмен захищав і Батьківщину. Воював у складі десантно-штурмового взводу 4 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0224", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що загинув Станіслав Макайда 24 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Захиснику України було лише 23 роки.
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