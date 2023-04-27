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У боях під Бахмутом загинув волейболіст Станіслав Макайда. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Стало відомо, що 24 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув 23-річний волейболіст Станіслав Макайда.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства молоді та спорту України.

Як зазначається, Станіслав із дитинства займався спортом, але понад усе захопився волейболом. Виступав за низку команд на районних, обласних та всеукраїнських змаганнях.

"З такою ж відданістю спортсмен захищав і Батьківщину. Воював у складі десантно-штурмового взводу 4 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0224", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що загинув Станіслав Макайда 24 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Захиснику України було лише 23 роки.

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У боях під Бахмутом загинув волейболіст Станіслав Макайда 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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27.04.2023 13:38
+17
вічна пам'ять герою
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27.04.2023 13:44
+15
В этой войне погибают не отбросы нашей страны типа тишенки, кошевые, пикаловы, ленки кравець, юзики, голосящая сволочь ала сява вакарчук и им подобная гниль, гибнут ЛУЧШИЕ, гибнет ЦВЕТ И БУДУЩЕЕ НАЦИИ. А эти утырки - орденоносцы квартального разлива будут жировать со своими личинками на их гибели и Победе.
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27.04.2023 13:39
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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27.04.2023 13:38 Відповісти
В этой войне погибают не отбросы нашей страны типа тишенки, кошевые, пикаловы, ленки кравець, юзики, голосящая сволочь ала сява вакарчук и им подобная гниль, гибнут ЛУЧШИЕ, гибнет ЦВЕТ И БУДУЩЕЕ НАЦИИ. А эти утырки - орденоносцы квартального разлива будут жировать со своими личинками на их гибели и Победе.
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27.04.2023 13:39 Відповісти
вічна пам'ять герою
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27.04.2023 13:44 Відповісти
Брали б вже на окопну війну таких як я - за 60.... Молодь би б бігала від мацкви до питера... Жаль таких витрачати...
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27.04.2023 13:50 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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27.04.2023 13:58 Відповісти
Сльози... Спочивай з миром, Сонечко.. Герої живуть в наших серцях(((
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27.04.2023 13:59 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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27.04.2023 14:16 Відповісти
https://youtu.be/rGiu_MdBiV8...

Про Спартака Субботу и прочих Димах Гордонах... каже Дмитро Чекалкин..., типа мы их сделали...
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27.04.2023 14:24 Відповісти
Герої не вмирають...🔱🥇
Вічная Пам'ять полеглим Воїнам України 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱🥇🥇🥇❤️🖤💙💛
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27.04.2023 14:25 Відповісти
Вечна Світла Пам'ять 🙏❤️💙💛Герою Укріни ! Низкий поклон
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27.04.2023 15:09 Відповісти
С.У.М.
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27.04.2023 15:39 Відповісти
 
 