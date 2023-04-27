У боях під Бахмутом загинув волейболіст Станіслав Макайда. ФОТО

Стало відомо, що 24 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув 23-річний волейболіст Станіслав Макайда.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства молоді та спорту України.

Як зазначається, Станіслав із дитинства займався спортом, але понад усе захопився волейболом. Виступав за низку команд на районних, обласних та всеукраїнських змаганнях.



"З такою ж відданістю спортсмен захищав і Батьківщину. Воював у складі десантно-штурмового взводу 4 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0224", - йдеться в повідомленні.



Також повідомляється, що загинув Станіслав Макайда 24 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Захиснику України було лише 23 роки.

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