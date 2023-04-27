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СБУ (10002) ухилянти (207)

Викрито 8 нових каналів втечі ухилянтів за кордон, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

СБУ перекрила ще 8 нових каналів втечі ухилянтів за кордон. Викрито 10 осіб, які пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"На організації злочинної діяльності викрито 10 осіб. Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі фальшивих документів або незаконно перетнути кордон. Вартість таких "послуг" становила до 7 тис. дол.", - повідомили в СБУ.

Так, у Полтавській області: затримано податківця з Кременчука, який продавав фіктивні медичні довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

На Харківщині: повідомлено про підозру мешканцю області, який допомагав "ухилянтам" виїхати за кордон під виглядом "службового відрядження" працівників оборонних підприємств.

В Одеській області: ліквідовано ще два канали нелегальної міграції. Один з них – налагодив місцевий комерсант, який пропонував громадянам потрапити до ЄС "під маскою" міжнародних перевізників.

Також дивіться: Двоє військовозабов’язаних чоловіків видавали себе за підлітків, щоб перетнути кордон, - ДПСУ. ФОТО

На Івано-Франківщині: затримано посадовця військкомату. Разом зі спільником вони пропонували громадянам виїхати з України під виглядом водіїв вантажних автомобілів.
Крім того, під час обшуків у фігурантів виявлено гранату і 200 набоїв до стрілецької зброї. Вилучені предмети направлено на експертизу.

На Закарпатті: затримано інспектора Держприкордонслужби, який сприяв переправленню потенційних призовників за кордон через так звану "зеленку".

У Тернополі: задокументовано злочинну діяльність підприємця. Він оформляв "ухилянтів" як водіїв вантажних автомобілів та вносив відповідні відомості до системи "Шлях".

Також читайте: Понад 9 тисяч чоловіків, що виїхали за кордон через систему "Шлях", не повернулись в Україну, - ТСК

Наразі за всіма викритими фактами тривають розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
  • ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Викрито 8 нових каналів втечі ухилянтів за кордон, - СБУ 01
Викрито 8 нових каналів втечі ухилянтів за кордон, - СБУ 02
Викрито 8 нових каналів втечі ухилянтів за кордон, - СБУ 03
Викрито 8 нових каналів втечі ухилянтів за кордон, - СБУ 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонник, який за 3 тис дол. допомагав переправляти ухилянтів, затриманий на Закарпатті

Викрито 8 нових каналів втечі ухилянтів за кордон, - СБУ 05
Викрито 8 нових каналів втечі ухилянтів за кордон, - СБУ 06
Викрито 8 нових каналів втечі ухилянтів за кордон, - СБУ 07

Також дивіться: Таємнича незнайомка в темних окулярах серед ночі виявилася ухилянтом, - прикордонники. ФОТО


Викрито 8 нових каналів втечі ухилянтів за кордон, - СБУ 08
Викрито 8 нових каналів втечі ухилянтів за кордон, - СБУ 09
Викрито 8 нових каналів втечі ухилянтів за кордон, - СБУ 10

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Я думав СБУ шпійонів ловить і колаборантів . А за що тоді поліція зарплати получає в 45 000 грн ?
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27.04.2023 14:30
+10
ухилянти вибрали ухилянта щоневтік, а самі втікають! ну і хто тепер лох?
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27.04.2023 14:31
+9
А коли викриють того одеського поєнкома що собі віллу купив в іспанії? Чи на то немає часу?
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27.04.2023 14:31
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А, можливо подробніше...
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27.04.2023 14:23 Відповісти
Краще б вони подробніше про канали втечі зрадників розповіли. Але мовчать. Скоріше за все самі ж і переправляють.
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27.04.2023 14:49 Відповісти
Канали відомі... Різняться тілки особливосі регіону..
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27.04.2023 14:56 Відповісти
А чо сразу ухилянты, может у них дела за границой, а не выпускают?
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27.04.2023 14:26 Відповісти
нехай втікають, це нато повинне за них вмирати..
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27.04.2023 14:35 Відповісти
Это я о том, что там ломят порой цену, шо на эти деньги у нас можно жить и не тужить, просто придерживаться неких правил шоб тебя не поймали. и тебя никогда не поймают
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27.04.2023 14:38 Відповісти
Так багато хто хоче виїхати назавжди.
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27.04.2023 15:06 Відповісти
Воно то так, але ЗЕкоманда може вигадати нові способи примусу, відлову, покарань і т.п. аби загребти всіх здатних рухатися і недостатньо багатих аби воювали, поки вони разом з суддями, поліцією і т.п. рубитимуть бабло за спинами мобілізованих. Одним права, а іншим обов'язки.
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27.04.2023 15:34 Відповісти
Ви батальйони різних ''иліт'' поверніть! Викривачі дідькові.
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27.04.2023 14:27 Відповісти
у иліт свої фронти... колчаківські
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27.04.2023 14:39 Відповісти
Эх, путь-доpожка фронтовая
Не страшна нам бомбёжка любая
А помирать нам рановато
Есть у нас ещё дома дела
А помирать нам рановато
Есть у нас ещё дома дела
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27.04.2023 14:28 Відповісти
Я думав СБУ шпійонів ловить і колаборантів . А за що тоді поліція зарплати получає в 45 000 грн ?
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27.04.2023 14:30 Відповісти
Нііі, краще на західному кордоні ухилянтів ловити, ніж на східному диверсантів..
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27.04.2023 14:52 Відповісти
Безпечніше
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27.04.2023 14:53 Відповісти
А коли викриють того одеського поєнкома що собі віллу купив в іспанії? Чи на то немає часу?
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27.04.2023 14:31 Відповісти
Ох i не на часi таки питання, не на часi....... Заждiть трошки. Чи й не трошки ?
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27.04.2023 23:12 Відповісти
ухилянти вибрали ухилянта щоневтік, а самі втікають! ну і хто тепер лох?
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27.04.2023 14:31 Відповісти
Точно не хлопчик котрому 42 рочки
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27.04.2023 14:37 Відповісти
зате весело доніззя...
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27.04.2023 14:38 Відповісти
а ті що за за нелоха НЕ голосували ....
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27.04.2023 14:40 Відповісти
А це скільки їх влітку в лісах переховуватися буде. Мабуть невеличкі містечка будуть
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27.04.2023 14:37 Відповісти
Можно еще цыганом прикинуться или примкнуть к табору. И тихонечко уйти в лес
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27.04.2023 14:51 Відповісти
Отой, що стоїть праворуч, худий з розставленими ногами, нехай піде до ВР та отак точнісінько позакручує руки депутатам, котрі країну обкрадають!
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27.04.2023 14:40 Відповісти
А шо? Ми ж всі пріЗедєнти... Чи нє?
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27.04.2023 14:42 Відповісти
всі, до єдиного
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27.04.2023 14:47 Відповісти
Держава-задзеркальє.Служба безпеки у інших краінах ловить шпигунів,колаборантів та придателів,а унас ухилянтів.Зато колаборанти сидять у власті і непогано себе почувають.
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27.04.2023 14:46 Відповісти
На шпигунах грошей сильно не заробиш
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27.04.2023 14:50 Відповісти
Податківець робив фіктивні медичні справки ,Карле ..А що так можна ..І чому такі справки продає саме податківець ? Як дізнались ухилянти про послуги ?
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27.04.2023 14:46 Відповісти
податківець широкого профілю..
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27.04.2023 14:49 Відповісти
як-як... Форум Цензора треба читать.
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27.04.2023 15:19 Відповісти
СБУ займається ху.ньою.. аби тільки не дермаками-татаровими-гетьманцевими-верещучками(кажуть дружина СБУшника ) - своєю безпосередньою роботою... Малюк починає розчаровувати (втім зачарувань пару десятиліть, давно вже, нема)
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27.04.2023 14:48 Відповісти
Правильно, при Баканове такой херни не было
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27.04.2023 14:52 Відповісти
..за бакланова - то був взагалі лютий пздць, за який Зеленський з подєльніками дєрьмаками, якщо буде в зоні досяжності, МАЄ СИДІТИ
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27.04.2023 14:57 Відповісти
Сбу не хоче розігнати агентіа в почаївській лаврі? Ну не хочуть люди на війну і змусити їх не можливо. То нкхай їдуть **********. Заробвтчани привозиди мілтярди доаріа щороку. Заробвтчани ніколи на державу еенадіялимь, все самі.
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27.04.2023 15:12 Відповісти
Це типу новина,щоб народ пишався,яка в нього героїчна спецслужба в країні?А Хєрої СБУшники не бажають зайнятися воєнком Борисовим,та з'ясувати на які кошти держслужбовець купує елітну нарухомість за кордоном,та автівки за чверть мільйона доларів?
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27.04.2023 15:13 Відповісти
Чтобы ловить шпионов, надо иметь агентуру, аналитику, мозги, и шпион может отстреливаться...

Проще ловить, где деньги и безопасно.

А потом оказывается, что эта статья не подследственная СБУ, и такие доказательства не могут быть использованы в деле

https://lc-les.com/press-center/posts/dokazi-ye-*************-yakshcho-slidchi-organi-sbu-diyali-za-nevmotivovanoyu-postanovoyu-pro-viznachenya-pidslidnosti

Т.е. суд действуя в рамках закона, вынесет, что все что собрала контрразведка СБУ является недопустимым доказательством, т.к. они не имеют права заниматься такими делами

А шпионов, диверсантов наверное уже всех переловили.
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27.04.2023 15:21 Відповісти
Как писал легендарный украинский философ Сковорода Г.С.: "Воєнком ловив мене та не спіймав"
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27.04.2023 15:52 Відповісти
 
 