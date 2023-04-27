Ракета, уламки якої знайшли в лісі в Польщі, може бути польською, - генерал Скшипчак. ФОТО

Знайдені у лісі неподалік Бидгоща (північ Польщі) уламки нібито російської ракети класу "повітря-земля", ймовірно, мали польське походження.

Про це в коментарі Укрінформу заявив польський генерал у відставці Вальдемар Скшипчак, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Польща купувала в Росії ракети в 90-х і 2000-х роках для своїх МіГ-29. І це могла бути польська ракета, яку було тоді закуплено. Натомість ракети не можна замальовувати, тому там могли залишитися кириличні написи", - висловив думку Скшипчак, застерігаючи, що він не знає усіх нюансів цієї знахідки.

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Схожу думку з цього приводу висловив у коментарі RMF24 інший польський генерал у відставці Роман Полько. За його словами, ракета могла, наприклад, відпасти від літака під час навчань польських МіГ-29. Польського експерта також не здивували кириличні написи на уламках ракети, оскільки польська армія має на озброєнні ще багато пострадянської зброї.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, неподалік міста Бидгощ (північ Польщі) у лісосмузі виявлено елементи ракети з написами кирилицею.

Неподалік від місця знахідки розташований аеродром і підприємство військової авіації, де обслуговують літаки.

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