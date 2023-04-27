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Польща (5132) ракети (2755)

Ракета, уламки якої знайшли в лісі в Польщі, може бути польською, - генерал Скшипчак. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Знайдені у лісі неподалік Бидгоща (північ Польщі) уламки нібито російської ракети класу "повітря-земля", ймовірно, мали польське походження.

Про це в коментарі Укрінформу заявив польський генерал у відставці Вальдемар Скшипчак, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Польща купувала в Росії ракети в 90-х і 2000-х роках для своїх МіГ-29. І це могла бути польська ракета, яку було тоді закуплено. Натомість ракети не можна замальовувати, тому там могли залишитися кириличні написи", - висловив думку Скшипчак, застерігаючи, що він не знає усіх нюансів цієї знахідки.

Читайте: На півночі Польщі виявили уламки ракети, на ній були написи російською, - ЗМІ

Ракета, уламки якої знайшли в лісі в Польщі, може бути польською, - генерал Скшипчак 01

Схожу думку з цього приводу висловив у коментарі RMF24 інший польський генерал у відставці Роман Полько. За його словами, ракета могла, наприклад, відпасти від літака під час навчань польських МіГ-29. Польського експерта також не здивували кириличні написи на уламках ракети, оскільки польська армія має на озброєнні ще багато пострадянської зброї.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, неподалік міста Бидгощ (північ Польщі) у лісосмузі виявлено елементи ракети з написами кирилицею.

Неподалік від місця знахідки розташований аеродром і підприємство військової авіації, де обслуговують літаки.

Також читайте: Росія виробляє нові ракети та акумулює їх для зриву нашої наступальної операції, - Буданов

Ракета, уламки якої знайшли в лісі в Польщі, може бути польською, - генерал Скшипчак 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
НАТО сам себе обстрілює?
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27.04.2023 14:54
+6
Звичайно польською, а ще раніше українською , а ще через деякий час залитит в якесь польське місто взагалі ракета країни НАТО ( але це буде звичайна помилка, і точно не расєйська ракета).
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27.04.2023 14:55
+3
А де уламки ракети "Польща - РФ" - з фрагментами Кремля?
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27.04.2023 14:53
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27.04.2023 14:50 Відповісти
А де уламки ракети "Польща - РФ" - з фрагментами Кремля?
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27.04.2023 14:53 Відповісти
НАТО сам себе обстрілює?
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27.04.2023 14:54 Відповісти
пам'ятаю, раніше, террористам вистачало яєць брати на себе відповідальність! а зараз, московія настіки зайнята отриманням ляпасів по своїй свинячій морді, що нема ані жодних террористичних актів, а не відповідальності
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27.04.2023 14:54 Відповісти
ну все, очікувано, розходимося...
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27.04.2023 14:55 Відповісти
Звичайно польською, а ще раніше українською , а ще через деякий час залитит в якесь польське місто взагалі ракета країни НАТО ( але це буде звичайна помилка, і точно не расєйська ракета).
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27.04.2023 14:55 Відповісти
Це вони перед ким виправдовуються? Хоч би мовчали вже.
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27.04.2023 15:03 Відповісти
я чекаю, коли найкумедніше пояснення з'явиться
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27.04.2023 15:10 Відповісти
Найкумедніші з'являться коли лишньохромосомі шатнуть *****, і будуть відмазуватись, що це все виключно він, ну може ще на ядерного мішку, вальку півстакану та ще з 10 піда.російських самих епічних персонажів
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27.04.2023 15:21 Відповісти
Чия угодно,но только не кацапская.
p.s.Ссыца ната кацапья
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27.04.2023 15:31 Відповісти
 
 