Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Психологічна смуга перешкод, яку долає відділення з восьми осіб, має більше як десять випробувань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.
Так, військовослужбовці долають задимлений тунель, водяний рів, колючий дріт, стіну заввишки більше ніж два метри, відрізок густої лісової місцевості, зруйнований міст, тунель. Далі група штурмує будівлю, знищує транспортний засіб, штурмує ворожий опорний пункт на підвищенні та проводить його зачистку.
Рух у зворотному напрямку ускладнили двома ввідними.
"Перша - одного з побратимів поранено, тож відділенню доводиться евакуйовувати "трьохсотого" за допомогою підручних засобів. Друга - після знищення ворожої позиції українські захисники забирають із собою російський "ленд-ліз" у вигляді зброї та ящиків з боєприпасами, що є чималим додатковим фізичним навантаженням - на межі людських можливостей", - пише видання.
Зазначається, що психологічні смуги перешкод сьогодні внесено до обов’язкової програми загальновійськової підготовки в усіх видах і родах військ. Їх використовують у навчальних центрах, на полігонах бригад, зокрема й у Силах територіальної оборони
Цю навчальну ділянку полігону створено, щоб навчити командира керувати своїм відділенням під час виконання завдань, пересування на полі бою. Це і штурм взводних опорних пунктів противника, будівель, пересування небезпечною місцевістю - ліс, болота, водні перешкоди, інженерні загородження. Під час руху на групу чекають пастки - вибухові пристрої, постійна стрільба над головою, підрив мін, розтяжок, крик і шум. Відділення відпрацьовує бойову злагодженість та формує індивідуальну стійкість військовослужбовців.
Молодший командир із позивним "Балу" розповів: "Сьогодні тут навчаюся сам та готую інших. Контингент дуже вмотивований. Кожен із нас, незалежно від посад і звань, навчається виживати в бою та берегти своїх людей. Підлеглих у відділення відбирав сам - за приблизно однаковими фізичними спроможностями. Середній вік групи - тридцять плюс".
За його словами, психологічна смуга перешкод максимально ефективна. Окрім фізичного виснаження та емоційного стану, важливу роль підготовки грає відчуття адреналіну, до якого поступово звикаєш. Командири не можуть відтворити сто відсотків реального бою, проте максимально моделюють ситуації, що можуть виникнути на передовій.
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2. Гривну называют рублем только совсем древние пенсионеры. Правда если работаешь с рублями то можешь оговориться и любую валюту назвать рублем.
3. Я как то обсуждал команды с одним мужиком. Резюме вкратце. Команда должна быть хорошо слышимой и различимой, четкой, короткой. Если к примеру разобрать команду "Воздух" - мы имеем 2 слога, аналог "Повітря" - 3 слога. Это влияет на скорость восприятия и реакци. (даже диссертации на эту тему есть). Именно поэтому ответ "принято" заменяют на "плюс" и т.д.
Еще нежелательны слова типа "ліворуч" потому, что разные свистящие и шипящие глушатся ветром и их не слышно.
2. Доволі часто чую серед молоді 20-30 років фрази: "дав пару рублів" маючи на увазі гроши, а не самі рублі. (Я з Рівного).
3. Ніхто не обмежував адаптувати команди під нашу мову, але пішли легким шляхом, переклали один в один з російської. Ось і вийшо: Пушкін-Гарматкін