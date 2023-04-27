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Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Психологічна смуга перешкод, яку долає відділення з восьми осіб, має більше як десять випробувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.

Так, військовослужбовці долають задимлений тунель, водяний рів, колючий дріт, стіну заввишки більше ніж два метри, відрізок густої лісової місцевості, зруйнований міст, тунель. Далі група штурмує будівлю, знищує транспортний засіб, штурмує ворожий опорний пункт на підвищенні та проводить його зачистку.

Рух у зворотному напрямку ускладнили двома ввідними.

"Перша - одного з побратимів поранено, тож відділенню доводиться евакуйовувати "трьохсотого" за допомогою підручних засобів. Друга - після знищення ворожої позиції українські захисники забирають із собою російський "ленд-ліз" у вигляді зброї та ящиків з боєприпасами, що є чималим додатковим фізичним навантаженням - на межі людських можливостей", - пише видання.

Зазначається, що психологічні смуги перешкод сьогодні внесено до обов’язкової програми загальновійськової підготовки в усіх видах і родах військ. Їх використовують у навчальних центрах, на полігонах бригад, зокрема й у Силах територіальної оборони

Цю навчальну ділянку полігону створено, щоб навчити командира керувати своїм відділенням під час виконання завдань, пересування на полі бою. Це і штурм взводних опорних пунктів противника, будівель, пересування небезпечною місцевістю - ліс, болота, водні перешкоди, інженерні загородження. Під час руху на групу чекають пастки - вибухові пристрої, постійна стрільба над головою, підрив мін, розтяжок, крик і шум. Відділення відпрацьовує бойову злагодженість та формує індивідуальну стійкість військовослужбовців.

Молодший командир із позивним "Балу" розповів: "Сьогодні тут навчаюся сам та готую інших. Контингент дуже вмотивований. Кожен із нас, незалежно від посад і звань, навчається виживати в бою та берегти своїх людей. Підлеглих у відділення відбирав сам - за приблизно однаковими фізичними спроможностями. Середній вік групи - тридцять плюс".

Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині 01

Командир із позивним "Балу"

За його словами, психологічна смуга перешкод максимально ефективна. Окрім фізичного виснаження та емоційного стану, важливу роль підготовки грає відчуття адреналіну, до якого поступово звикаєш. Командири не можуть відтворити сто відсотків реального бою, проте максимально моделюють ситуації, що можуть виникнути на передовій.

Також дивіться: Новий український бойовий робот проходить випробування. ВIДЕО

Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині 02
Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині 03
Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині 04
Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині 05
Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині 06
Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині 07
Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині 08
Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині 09
Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині 10
Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині 11
Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині 12

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Саме так професійна армія і має куватись. Максимальне наближення до реальних бойових умов, з багном, вибухами, стріляниною, по пояс у воді, в мороз і спеку. А "стройовою підготовкою", хай русня займається.
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27.04.2023 15:55
+4
Психологічну смугу для ЗСУ створили «слуги» та влада на чолі з Зе.
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27.04.2023 14:51
+4
Не переможемо, доки у нас в зразках документів буде " Іванов, Пєтров, Сідоров" гривню називати рублі, а подавати команди російською "Воздух", "Атставіть" або "Работаєт паліція". Я якось запитував у хлопців, чому ви спілкуєтеся українською, а команди подаєте російською? Відповіли, що нас так навчили та тому, що російською команди більш жорсткіше. Тоді в мене логичне питання, а чому не "Фоя, хенде хох, афштейн"?
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27.04.2023 15:54
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Психологічну смугу для ЗСУ створили «слуги» та влада на чолі з Зе.
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27.04.2023 14:51 Відповісти
Та хер би з ним тим лендлізом. Який адекватний командир обтяже групу та ризикне житям людей заради залізяччя?
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27.04.2023 14:53 Відповісти
комусь це може здавтися дивним, але вилазки за б/к чи зброєю - зовсім не рідкість...
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27.04.2023 15:41 Відповісти
Зоопарк с касапів мабуть краще разрадить..
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27.04.2023 14:56 Відповісти
остані два фото це їм деже "знадобится"
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27.04.2023 15:39 Відповісти
Не переможемо, доки у нас в зразках документів буде " Іванов, Пєтров, Сідоров" гривню називати рублі, а подавати команди російською "Воздух", "Атставіть" або "Работаєт паліція". Я якось запитував у хлопців, чому ви спілкуєтеся українською, а команди подаєте російською? Відповіли, що нас так навчили та тому, що російською команди більш жорсткіше. Тоді в мене логичне питання, а чому не "Фоя, хенде хох, афштейн"?
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27.04.2023 15:54 Відповісти
1. Где вы видели в примерах заполнения документов русские фамилии? Уже давно все по украински.
2. Гривну называют рублем только совсем древние пенсионеры. Правда если работаешь с рублями то можешь оговориться и любую валюту назвать рублем.
3. Я как то обсуждал команды с одним мужиком. Резюме вкратце. Команда должна быть хорошо слышимой и различимой, четкой, короткой. Если к примеру разобрать команду "Воздух" - мы имеем 2 слога, аналог "Повітря" - 3 слога. Это влияет на скорость восприятия и реакци. (даже диссертации на эту тему есть). Именно поэтому ответ "принято" заменяют на "плюс" и т.д.
Еще нежелательны слова типа "ліворуч" потому, что разные свистящие и шипящие глушатся ветром и их не слышно.
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27.04.2023 20:51 Відповісти
1. Доволі часто зустрічав. Так, не Иванов И.И., а Іванов І.І.

2. Доволі часто чую серед молоді 20-30 років фрази: "дав пару рублів" маючи на увазі гроши, а не самі рублі. (Я з Рівного).
3. Ніхто не обмежував адаптувати команди під нашу мову, але пішли легким шляхом, переклали один в один з російської. Ось і вийшо: Пушкін-Гарматкін
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28.04.2023 07:38 Відповісти
Саме так професійна армія і має куватись. Максимальне наближення до реальних бойових умов, з багном, вибухами, стріляниною, по пояс у воді, в мороз і спеку. А "стройовою підготовкою", хай русня займається.
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27.04.2023 15:55 Відповісти
Досить не погано. Краще чим було раніше. Але все ще треба допрацьовувати тактику. ******* засоби все ж все поміняли у тактиці. А на відео і фото стара тактика, хоча навіть так навчати простих солдат раніше нехтували. Такого треба більше. Щоб проходив кожен мобілізований. Але спочатку модернізувати тактику.
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27.04.2023 18:06 Відповісти
По краю "психологической" полосы расположили матросов на зебрах для психической атаки
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27.04.2023 19:09 Відповісти
 
 