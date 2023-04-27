Угорські журналісти оприлюднили докази транспортування допомоги Україні, але в Міноборони країни це заперечують. ВІДЕО+ФОТО

Міністерство оборони Угорщини заперечує, що повітряний простір країни використовується військовими літаками, які прямують в Україну, попри наявність відеопідтвердження.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на 444.hu.

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Видання посилається на дані угорських колег з Átlátszó, які оприлюднили інформацію, що французькі військові гелікоптери доставили українським прикордонникам через угорський аеропорт Дьйор.

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Вертольоти Fennec Eurocopter були записані вебкамерою Időkép. На фотографіях, зроблених у Києві того ж тижня, зображені гелікоптери того ж типу та знаки розрізнення. Видання вказує, що у лютому Франція передала Україні 55 вертольотів H125M, перші з яких вже прибули до Києва.

Журналісти показали також, що крім гелікоптерів, через повітряний простір Угорщини пролетіла низка військово-транспортних літаків: згідно з архівом Radarbox, канадські та американські літаки перевозили вантажі з Будапешта до Жешува.

Це відбувалося регулярно з березня по травень минулого року. Тенденція продовжилася і цьогоріч: за останні три місяці Radarbox зафіксував 22 військово-транспортні місії за участю Угорщини.

У Міноборони країни заявили, що "Угорщина продовжує не відправляти зброю, боєприпаси або солдатів в Україну і не дозволяє військові поставки в Україну".

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