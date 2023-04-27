УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11974 відвідувача онлайн
Новини Фото За кордономВійна в Україні Допомога Україні Війна
16 280 31
Угорщина (1317) допомога (4999)

Угорські журналісти оприлюднили докази транспортування допомоги Україні, але в Міноборони країни це заперечують. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Міністерство оборони Угорщини заперечує, що повітряний простір країни використовується військовими літаками, які прямують в Україну, попри наявність відеопідтвердження.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на 444.hu.

Видання посилається на дані угорських колег з Átlátszó, які оприлюднили інформацію, що французькі військові гелікоптери доставили українським прикордонникам через угорський аеропорт Дьйор.

Угорські журналісти оприлюднили докази транспортування допомоги Україні, але в Міноборони країни це заперечують 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цинічно закликати до припинення вогню, коли майже 20% не вашої країни окуповано, - посол США в Угорщині

Вертольоти Fennec Eurocopter були записані вебкамерою Időkép. На фотографіях, зроблених у Києві того ж тижня, зображені гелікоптери того ж типу та знаки розрізнення. Видання вказує, що у лютому Франція передала Україні 55 вертольотів H125M, перші з яких вже прибули до Києва.

Журналісти показали також, що крім гелікоптерів, через повітряний простір Угорщини пролетіла низка військово-транспортних літаків: згідно з архівом Radarbox, канадські та американські літаки перевозили вантажі з Будапешта до Жешува.

Угорські журналісти оприлюднили докази транспортування допомоги Україні, але в Міноборони країни це заперечують 02

Це відбувалося регулярно з березня по травень минулого року. Тенденція продовжилася і цьогоріч: за останні три місяці Radarbox зафіксував 22 військово-транспортні місії за участю Угорщини.

У Міноборони країни заявили, що "Угорщина продовжує не відправляти зброю, боєприпаси або солдатів в Україну і не дозволяє військові поставки в Україну".

Також читайте: Міжнародна допомога Україні цьогоріч може перевищити $42 млрд, - Пишний

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Віднєкуються а то перед рашкою якось сцикотно .
показати весь коментар
27.04.2023 16:51
+11
Орбану в Гааге это зачтётся..
показати весь коментар
27.04.2023 16:56
+8
Касапа всі через куй кинути хочуть.. деякі може і посадити хочуть. Але усі розуміють, без РаССєї світ стане чистішим, справідливішим і більш людським..
показати весь коментар
27.04.2023 16:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Віднєкуються а то перед рашкою якось сцикотно .
показати весь коментар
27.04.2023 16:51 Відповісти
Прорвало греблю...
показати весь коментар
27.04.2023 17:06 Відповісти
а може вони просто розумніші за туповатий нарід і не бажають лізти на рожон?
показати весь коментар
27.04.2023 17:19 Відповісти
Схоже, вони просто ********** "в два стволи" гратися
показати весь коментар
27.04.2023 18:03 Відповісти
і шо?
показати весь коментар
27.04.2023 16:52 Відповісти
Та куплять їх за 17 грвн.....
показати весь коментар
27.04.2023 16:52 Відповісти
прєступлєніє раскрита! визивай аніскіна на мацаціклє
показати весь коментар
27.04.2023 16:53 Відповісти
Касапа всі через куй кинути хочуть.. деякі може і посадити хочуть. Але усі розуміють, без РаССєї світ стане чистішим, справідливішим і більш людським..
показати весь коментар
27.04.2023 16:54 Відповісти
Та то фотошоп...
показати весь коментар
27.04.2023 16:54 Відповісти
Та што ви пріцепіліся, такіє вертольоти можна в любом магазінє купіть!©
показати весь коментар
27.04.2023 16:56 Відповісти
100%
показати весь коментар
27.04.2023 18:42 Відповісти
Орбану в Гааге это зачтётся..
показати весь коментар
27.04.2023 16:56 Відповісти
Не вертіть дупами. так і є внюшки тлки робляь вид, що не знають.
показати весь коментар
27.04.2023 17:02 Відповісти
вонючки
показати весь коментар
27.04.2023 17:11 Відповісти
Журналистам іноді треба прикривати пельки. Занадто зайвого іноді озвучують.
показати весь коментар
27.04.2023 17:08 Відповісти
Нехай озвучують. *уйло орбана кине то може перестануть плазувати перед кацапнею, і менше блазнювати будуть.
показати весь коментар
27.04.2023 17:14 Відповісти
Це гелікоптери для полювання, риболовлі та екскурсій, які можна купити "в любом воєнторге".....хіба це озброєння?...
показати весь коментар
27.04.2023 17:12 Відповісти
орбан це такий мєлкий ердоган - і з тими, і з тими. ну і путіну засадив в спину, як це любить ердоган робити😆
показати весь коментар
27.04.2023 17:13 Відповісти
НУ і навіщо це оприлюднювати?
те що Угорщина, наче виступає на стороні московії, це може бути операція по введенню кацапів в оману, що в них, начебто, є союзники в Європі
показати весь коментар
27.04.2023 17:17 Відповісти
Походу Угорщина, це failed state. Хто хоче - її використовує, навіть якщо це протилежні інтереси.
показати весь коментар
27.04.2023 17:48 Відповісти
Эти новости, могут говорить только о том, что все венгерские СМИ, в одной упряжке с

пропутинским орбаном, своим расследованием они выслуживаются перед рашей, это лишний

раз подтверждает выводы о том, что Венгрия, это враг Украины и всей Европы.
показати весь коментар
27.04.2023 17:27 Відповісти
Угорські журналісти проти допомоги Україні? Менше б патякали
показати весь коментар
27.04.2023 17:38 Відповісти
це угорці, там більша частина - недобиті нацисти.
показати весь коментар
27.04.2023 21:39 Відповісти
****** примазываются.
показати весь коментар
27.04.2023 17:57 Відповісти
Радує, що в Міноборони хоч ума хватило заперечити
показати весь коментар
27.04.2023 18:45 Відповісти
і більше ніде таких гелікоптерів немає,
і не літає,
дуже переконливо
показати весь коментар
27.04.2023 19:12 Відповісти
Ну и зачем об этом трындеть на весь свет? Что за журналисты, чего хотят доказать кому? Что иной мадьяр не виноват, что он мадьяр? Как-то после таких высеров не очень верится
показати весь коментар
27.04.2023 19:12 Відповісти
Швейк не дуже вірив саперу Водичці..все може бути
показати весь коментар
27.04.2023 20:30 Відповісти
Гелікоптери не військового призначення, а для рятувальних місій, і перевезення чиновників. Схоже Орбан розігрує якусь комедію на випадок поразки соссії.
показати весь коментар
27.04.2023 19:34 Відповісти
так вроде Орбан сам говорил, что Венгрия поставлять оружие Украине не будет, но и транзит из других стран запрещать тоже не будет.
показати весь коментар
27.04.2023 20:04 Відповісти
 
 