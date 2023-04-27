Голова Полтавського райсуду працювала на ФСБ РФ та "зливала" дані про захисників Маріуполя, - СБУ. ФОТО

Очільниця Полтавського районного суду працювала на ФСБ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що жінку завербувала ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

"На російську спецслужбу посадовиця вийшла за власної ініціативи на початку повномасштабного вторгнення рф. На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді.

Після захоплення південного міста жінка добровільно залишилась на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Там вона "познайомилась" з представником фсб і дала йому згоду на негласне співробітництво на користь країни-агресора", - зазначили в СБУ

Слідством встановлено, що наприкінці березня минулого року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення "Азов" з Маріуполя до району Мангуша.

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Тоді за її "наводкою" загарбники намагалися виявити місцезнаходження українських військових. Крім того, зрадниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними. Якщо чула заперечення - "здавала" людей до російських каральних органів.

Однак, влітку минулого року посадовиця виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалась до Полтавського райсуду.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю і поетапно задокументували злочинні дії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання щодо відсторонення фігурантки від посади та обрання запобіжного заходу ˗ тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

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