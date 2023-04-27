Голова Полтавського райсуду працювала на ФСБ РФ та "зливала" дані про захисників Маріуполя, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Очільниця Полтавського районного суду працювала на ФСБ РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначається, що жінку завербувала ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.
"На російську спецслужбу посадовиця вийшла за власної ініціативи на початку повномасштабного вторгнення рф. На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді.
Після захоплення південного міста жінка добровільно залишилась на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Там вона "познайомилась" з представником фсб і дала йому згоду на негласне співробітництво на користь країни-агресора", - зазначили в СБУ
Слідством встановлено, що наприкінці березня минулого року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення "Азов" з Маріуполя до району Мангуша.
Тоді за її "наводкою" загарбники намагалися виявити місцезнаходження українських військових. Крім того, зрадниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними. Якщо чула заперечення - "здавала" людей до російських каральних органів.
Однак, влітку минулого року посадовиця виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалась до Полтавського райсуду.
Співробітники СБУ викрили зловмисницю і поетапно задокументували злочинні дії.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі вирішується питання щодо відсторонення фігурантки від посади та обрання запобіжного заходу ˗ тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.
Будь ласка, зачекайте...
І про цю через місяць всі забудуть, тихенько відпустять на поруки, а там обережненько перевезуть в столицю і на нове місце роботи. Дєрьмаки своїх жеж не кидають в біді.
Напевно купила собі посаду по прибутті в Полтаву? І так запросто пройшла фільтрацію...
Всі знають про продажність "внутряних органів"
Однак, ця... кну*иха перебувала на окупованій території... Суддя...
"Влітку минулого року посадовиця виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалась до Полтавського райсуду".
І її ЗАПРОСТО прийняли на службу в судовій системі, ніби двірником, чи поваром, чи водієм тролейбуса.
СБУ? Нарешті... Профілактика... Фільтрація... Це окремий випадок, чи система...?
згодом вони ще й компенсацію отримують і усю зряплату, яку вдячний лохторат фінансує зі своєї кишені не кажучі вже про хабарі...
от тому колективна влада корупціонерів усіх часів ніколи не прийме притомний "закон про зброю", щоб печерне кривосуддя богувало серед кріпаків та спало спокійно у своїх володіннях, а це уся Україна
Закінчиться війна,прийдуть хлопці з фронту, вас мразєй зелених, будемо рвать разом з вашими сім'ями(жінка,діти)
Всі попадете в пісторєз.
Гниди зеленені, будемо рвать руками, ломтями настругаємо.
Так що,підари зелені,біжіть і не оглядуйтеся, бо на вас ваш рід скінчиться.
І ні одна мразь вам не допоможе, бо самі будуть сраться з переляку