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Полтава (357) СБУ (10002) державна зрада (1073)

Голова Полтавського райсуду працювала на ФСБ РФ та "зливала" дані про захисників Маріуполя, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Очільниця Полтавського районного суду працювала на ФСБ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що жінку завербувала ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

"На російську спецслужбу посадовиця вийшла за власної ініціативи на початку повномасштабного вторгнення рф. На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді.

Після захоплення південного міста жінка добровільно залишилась на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Там вона "познайомилась" з представником фсб і дала йому згоду на негласне співробітництво на користь країни-агресора", - зазначили в СБУ

Слідством встановлено, що наприкінці березня минулого року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення "Азов" з Маріуполя до району Мангуша.

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Тоді за її "наводкою" загарбники намагалися виявити місцезнаходження українських військових. Крім того, зрадниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними. Якщо чула заперечення - "здавала" людей до російських каральних органів.

Однак, влітку минулого року посадовиця виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалась до Полтавського райсуду.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю і поетапно задокументували злочинні дії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання щодо відсторонення фігурантки від посади та обрання запобіжного заходу ˗ тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

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Голова Полтавського райсуду працювала на ФСБ РФ та зливала дані про захисників Маріуполя, - СБУ 01
Голова Полтавського райсуду працювала на ФСБ РФ та зливала дані про захисників Маріуполя, - СБУ 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+62
****... щоб ти згоріла у пеклі, продажна *****
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27.04.2023 17:19
+56
Дайте вгадаю - підвищать до судді київського печерного суду?
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27.04.2023 17:21
+31
Не повысят? Да Ермак плевал и плюет в морды аборигенам! Повысят, да еще открыто, нагло и демонстративно!
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27.04.2023 17:29
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****... щоб ти згоріла у пеклі, продажна *****
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27.04.2023 17:19 Відповісти
Назначали судьей такие же агенты ФСБ по приказу Ермака и Татарова резидентов ФСБ и смотрящих за квартальным клоуном от Путина..
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27.04.2023 18:13 Відповісти
що, ти, тупе, мелеш...??!!
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27.04.2023 23:01 Відповісти
ну як? приїхала аж коли з окупованої території, не проходила виходить жодної перевірки і зразу ж назначили суддею. Там що - у тому суді не було більше юристів молодих, що практично вони як помічники готовлять всі рішення?
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28.04.2023 13:14 Відповісти
ДЕ ТОЙ ТРАХАНИЙ міністр юстиціі малюска з його судівською реформою ???????? ДОКОЛИ цей ДАРМОЇД буде жити на наші податки ???? КОЛИ ви, зелені чебуреки, займетесь роботою ?
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28.04.2023 12:45 Відповісти
Дайте вгадаю - підвищать до судді київського печерного суду?
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27.04.2023 17:21 Відповісти
якщо це вже потрапило в змі, то вже точно не підвищать. )
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27.04.2023 17:23 Відповісти
Не повысят? Да Ермак плевал и плюет в морды аборигенам! Повысят, да еще открыто, нагло и демонстративно!
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27.04.2023 17:29 Відповісти
Как с Романом Червинским ,Сергеем Кривоносом , Василием Бурбой ,Рифмастером и тысячами патриотов ,потому ,что 73% секты говнобородька , не смотря на КРОВАВЫЙ ТЕРРОР , к которому привёл « не дурачек какой-то « , видевший МИР в глазах ***** продолжают верить ОБОРОТНЮ
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27.04.2023 18:26 Відповісти
Ну щось я не помітив групової тумби-юмби на тілі сумнозвісного начальника одеського військомату... м'яко кажучи, навіть нічого схожого на якісь процесуальні дії немає. Хоча челік має віллу в Іспанії і пригнав собі геліка з нульовим розмитненням, тобто, типовий готовий зе-депутат.

І про цю через місяць всі забудуть, тихенько відпустять на поруки, а там обережненько перевезуть в столицю і на нове місце роботи. Дєрьмаки своїх жеж не кидають в біді.
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27.04.2023 17:29 Відповісти
начальник військкомату - людина потрібна, на фронт людей організовує, а та суддя відкрито працювала на ворога - тому не можна їх ставити в один рядок.
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27.04.2023 19:14 Відповісти
******* хер ложили на змi, Mарахфон це не покаже.А нтернет,i незалежHi канали зебли не дивляться/
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27.04.2023 20:14 Відповісти
Ага, "не підвищать"... Зрадник Демченко, після розголосу і "звільнення" працює "радником" у розвідці і в нього є доступ до всіх данних. Це як у басні "...і щуку вкинули у річку."
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27.04.2023 20:27 Відповісти
о чергова прихожанка мпц... льоха
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27.04.2023 17:25 Відповісти
ну, для судей районного уровня это обычное дело
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27.04.2023 17:26 Відповісти
А за ''секретара ОПи'' коли візьметеся? Чи ''ета другоє''!
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27.04.2023 17:28 Відповісти
..хороший судья всем нужен, поэтому рожу заблюрили.. это же не добробатов винтить..
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27.04.2023 17:28 Відповісти
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27.04.2023 18:06 Відповісти
🤮
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27.04.2023 19:48 Відповісти
Голова Полтавського райсуду працювала на ФСБ РФ та "зливала" дані про захисників Маріуполя,

Напевно купила собі посаду по прибутті в Полтаву? І так запросто пройшла фільтрацію...
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27.04.2023 17:29 Відповісти
Можна подумати в судах не всі такі сидять, теж мені фільтрація.
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27.04.2023 17:32 Відповісти
Згода! Здебільшого такі ж продажні і готові продатися...

Всі знають про продажність "внутряних органів"

Однак, ця... кну*иха перебувала на окупованій території... Суддя...

"Влітку минулого року посадовиця виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалась до Полтавського райсуду".

І її ЗАПРОСТО прийняли на службу в судовій системі, ніби двірником, чи поваром, чи водієм тролейбуса.

СБУ? Нарешті... Профілактика... Фільтрація... Це окремий випадок, чи система...?
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27.04.2023 17:47 Відповісти
98 відсотків СБУ в 2014році в Криму перейшли на сторону Росіїї і працюють з залишенням посад і звань в ФСБ. Ці ж суді теж би залишилась з них добра половина якби рашка окупувала би нас
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27.04.2023 17:51 Відповісти
В полтавських судах є квоти для переселенців, а місцевих не беруть, хоча і є недостача в кадрах. Тому, будь-якого переселенця з профільною освітою візьмуть "нє глядя", які там перевірки!
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27.04.2023 20:39 Відповісти
ой, одна суддя... а весь печерський суд??? а купа таких самих по всій Україні?
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27.04.2023 17:34 Відповісти
Цікаво, а хто її призначив головою райсуду? Перевірка була?
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27.04.2023 17:34 Відповісти
Зараз Україною рулить Квартал-95.
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27.04.2023 18:42 Відповісти
Була, як і спецперевірка Кулініча.
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27.04.2023 20:21 Відповісти
у 99% випадків суддям в Україні нічого не загрожує...
згодом вони ще й компенсацію отримують і усю зряплату, яку вдячний лохторат фінансує зі своєї кишені не кажучі вже про хабарі...
от тому колективна влада корупціонерів усіх часів ніколи не прийме притомний "закон про зброю", щоб печерне кривосуддя богувало серед кріпаків та спало спокійно у своїх володіннях, а це уся Україна
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27.04.2023 17:38 Відповісти
Дозвольте добавити про лохторат - "мудрий лохторат"
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27.04.2023 18:15 Відповісти
а перевірити де працює Демченко і кому він зливає інформацію, СБУ слабо?
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27.04.2023 17:40 Відповісти
кто такой Демченко ?
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27.04.2023 17:45 Відповісти
)(ер з бугра, точніше з )(уйлостану, на посаді в службі зовнішньої розвідки України.
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27.04.2023 17:51 Відповісти
Щоб вийти на себе чи д'єрмаків з смирновими і татаровими?
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27.04.2023 17:47 Відповісти
якщо ми зараз не почнемо убивати зрадників,завтра вибють нас.
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27.04.2023 17:42 Відповісти
не мели чепуху
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27.04.2023 17:44 Відповісти
в чому чепуха ? щоб коректіровщиків під заставу випускать ? ну ладно не вбивать - виколоть очі і відпустить.
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27.04.2023 17:47 Відповісти
это не наш метод , где гуманизм , отрезать голову и отпустить
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27.04.2023 17:48 Відповісти
гуманізм був 30 років - він неефективний бо як наслідок нам почали відрізати голови.краще ми їм.
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27.04.2023 17:50 Відповісти
спочатку Беркути на Майдані в 2014 відрізали голови
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27.04.2023 17:52 Відповісти
ну так їм не доходить.он на початку війни в Полтаві піймали корегувальника мітки ставив - видряпали очі і відпустили.вже 100% не поставить.
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27.04.2023 17:56 Відповісти
а тут и гадать не надо все судьи и прокуроры работают на ФСБ
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27.04.2023 17:43 Відповісти
В суддівській мафії можна сміливо брати двох з трьох і розстрілювати. Повірте, ні однієї помилки не буде...
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27.04.2023 17:44 Відповісти
Я за трех с трех
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27.04.2023 17:46 Відповісти
+ та щобла що їх призначила
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27.04.2023 18:12 Відповісти
Це просто зашквар: приїхала з окупованої території і відразу очолила районний суд. З таким підбором кадрів якраз наступати. На граблі.
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27.04.2023 17:48 Відповісти
деньги на взятку у нее были
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27.04.2023 17:52 Відповісти
Нагорода від Зе є?
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27.04.2023 17:49 Відповісти
Після амністії, ана пад прікритієм.
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27.04.2023 18:10 Відповісти
Це вже не *******. Це вже закономірність.
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27.04.2023 17:53 Відповісти
которая с июля прошлого года была назначена главой Полтавского районного суда
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27.04.2023 17:54 Відповісти
зеля амнистирует или поменяет
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27.04.2023 17:54 Відповісти
Як символічно - на фоні Державного прапора України - шпіьонка ввх. Це вже заслужені кадри для портнових-татарових-дерьмаков = зеленского.
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27.04.2023 17:58 Відповісти
С начало под заставу а потом за границу.
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27.04.2023 17:58 Відповісти
Усі кого він призначив виявляється працюють на рашку ,це як закономірність
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27.04.2023 18:01 Відповісти
Совпадєніє
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27.04.2023 18:08 Відповісти
Колеги-судді завтра відправлять під домашній арешт, а післязавтра вона зникне в невідомому напрямку...
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27.04.2023 18:03 Відповісти
а шо у нее с цицками , силикон ?
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27.04.2023 18:03 Відповісти
А хто її пропихнув на голову суду? теж якийсь агент? чому СБУ мовчить про це?
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27.04.2023 18:12 Відповісти
Ось такі судді від ермака, татарова судять героїв розвідників.
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27.04.2023 18:13 Відповісти
Не втікає і своїх нє бросає !
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27.04.2023 18:21 Відповісти
А на кого працювали прокурори і суддя, які незаконно закрили Червінського, вклад якого у боротьбу з рашистами беззаперечний?
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27.04.2023 18:32 Відповісти
Ну що,хуєсоси зелені,насудили,********* 73процентні.
Закінчиться війна,прийдуть хлопці з фронту, вас мразєй зелених, будемо рвать разом з вашими сім'ями(жінка,діти)
Всі попадете в пісторєз.
Гниди зеленені, будемо рвать руками, ломтями настругаємо.
Так що,підари зелені,біжіть і не оглядуйтеся, бо на вас ваш рід скінчиться.
І ні одна мразь вам не допоможе, бо самі будуть сраться з переляку
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27.04.2023 18:52 Відповісти
Тих хлопців що могли спитати більшість поклали, або до буцегарні.
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27.04.2023 19:59 Відповісти
На гілляку курву,бо інакше діла не буде.
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27.04.2023 19:18 Відповісти
Ну і нафіга цей весь дебільно-абсурдний судейський "порядок", де влаштуватись суддею або продовжити повноваження судді чекають роками, аналогично і звільнення. Доходить до того. коли самого суддю один день судять за злочини, а в інший день він судить сам і так роками, поки пройде його відсторонення або звільнення всі комітети, ради, і інші непотрібні інстанції. Зарплати і пенсії тим часом ідуть по повній. Такого реформування - уродства, знущання над людьми, платниками податків і державою немає і не було ніколи ніде в світі.
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27.04.2023 19:22 Відповісти
Майже всі судді це медведчуківсько портновські а тепер татаровські кадри. Зливають проекти рішень портнову тататорову а ті редагують коректують. А ще дивуються люди як ФСБ отримала доступ до всіх державних реєстрів.
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27.04.2023 19:28 Відповісти
А хто її призначав ?,суди до цих пір контролює портнов і татаров.
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27.04.2023 19:51 Відповісти
Она мечтала что будут платить, а ей сказали прямо - на....... от и лахудра "по совету друзей" устроилась в Полтаву. Один из судей в 2014 перевелся в суд Западной Украины, потом сокрушался, что кореши, оставшиеся в Лугандонии получают по 3 000 баксов, а он послушал жену и уехал. Ему резонно тут же ответили - а в чем проблема, пиши по собственному и в.....й. Отказался. По сей день работает.
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27.04.2023 20:12 Відповісти
Як ця істота,переселенка стала головою суду? Всіх хто її продвигав,до неї в камеру!
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27.04.2023 20:36 Відповісти
хто -небудь скаже ну що з такими ******** робити? Повідрізати оте все жирнюще обвисле наїджене на взятках лайно і скормити щурам....
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27.04.2023 20:42 Відповісти
четвертувати цю жирну суку!
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28.04.2023 13:57 Відповісти
 
 