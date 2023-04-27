У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців. ФОТОрепортаж

Перші 10 сімей внутрішньо переміщених осіб із Маріуполя отримали ключі від помешкання у відреставрованому й облаштованому для комфортного проживання гуртожитку Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Одночасно у гуртожитку зможуть розмістити 35 родин. Житло надається безоплатно. Ініціювала проєкт Маріупольська міськрада за сприяння Донецької обласної військової адміністрації.

Це пілотний проєкт у рамках програми "ЯМаріуполь. Житло". Відновлення гуртожитків для забезпечення соціальним житлом вразливих груп населення буде реалізовано в Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Кропивницькому, Чернівцях та Івано-Франківську. Планується надати помешкання близько 3 000 маріупольців, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відкриття пілотного гуртожитку для переселенців з Маріуполя є першим кроком масштабного проєкту. Коли минулого року на етапі евакуації маріупольців ми створили мережу центрів підтримки "ЯМаріуполь", найбільш гостро для сімей переселенців постала потреба у житлі — ми отримали 1 200 заявок, — коментує міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. — В цьому гуртожитку проживатиме 127 осіб, з них 80% — жінки і діти. Пілотний проєкт надихнув міжнародних партнерів приєднатися до ініціативи. Вже у травні буде підписано договір із урядом Франції. У найближчих планах — відновлення ще двох об'єктів на 333 квартири, де ми зможемо поселити ще понад 1 000 людей, які втратили домівку внаслідок бойових дій".

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У відреставрованому гуртожитку є велика дитяча та побутова зона. Тут будуть працювати вихователь та психолог. Міжнародна організація міграції та донори допоможуть додатково утеплити фасад та облаштувати територію біля гуртожитку, облаштувати дитячий майданчик.













"Ми сьогодні побачили дуже гарний приклад вирішення житлових проблем внутрішньо переміщених осіб, які розв'язуються за ініціативи начальника Донецької ОВА Павла Кириленка, — розповідає Директор Департаменту соціального захисту населення Донецької ОДА Олена Токарева. — На сьогодні з початку повномасштабного вторгення понад 1,2 млн громадян виїхали з Донеччини, з них зареєстровані як ВПО 582 тис. людей".

Конрад Клос, координатор житлової програми Міжнародної організації міграції, зазначив, що організація вже відкрила тендер на відновлення ще низки будинків на 1 000 місць: "Плануємо розпочати реставраційні роботи у травні та повністю здати готові об'єкти до настання зими. Фінансову підтримку проєкту надаватиме уряд Франції. Ми як фасилітатори проєкту вражені рівнем співпраці міста Маріуполя та уряду Франції".











Роботи з відновлення пілотного гуртожитку виконані коштом міського бюджету Маріуполя та державної субвенції. До облаштування гуртожитку долучилися Гуманітарна місія "Проліска" за підтримки Гуманітарного фонду для України Управління ООН з координації гуманітарних справ та Фонд Ріната Ахметова. На пілотний проєкт витрачено понад 36 мільйонів гривень. Планується також залучати міжнародне фінансування на ремонт гуртожитків в інших містах.