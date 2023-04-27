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У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перші 10 сімей внутрішньо переміщених осіб із Маріуполя отримали ключі від помешкання у відреставрованому й облаштованому для комфортного проживання гуртожитку Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Одночасно у гуртожитку зможуть розмістити 35 родин. Житло надається безоплатно. Ініціювала проєкт Маріупольська міськрада за сприяння Донецької обласної військової адміністрації.

Це пілотний проєкт у рамках програми "ЯМаріуполь. Житло". Відновлення гуртожитків для забезпечення соціальним житлом вразливих груп населення буде реалізовано в Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Кропивницькому, Чернівцях та Івано-Франківську. Планується надати помешкання близько 3 000 маріупольців, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відкриття пілотного гуртожитку для переселенців з Маріуполя є першим кроком масштабного проєкту. Коли минулого року на етапі евакуації маріупольців ми створили мережу центрів підтримки "ЯМаріуполь", найбільш гостро для сімей переселенців постала потреба у житлі — ми отримали 1 200 заявок, — коментує міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. — В цьому гуртожитку проживатиме 127 осіб, з них 80% — жінки і діти. Пілотний проєкт надихнув міжнародних партнерів приєднатися до ініціативи. Вже у травні буде підписано договір із урядом Франції. У найближчих планах — відновлення ще двох об'єктів на 333 квартири, де ми зможемо поселити ще понад 1 000 людей, які втратили домівку внаслідок бойових дій".

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У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців 01

У відреставрованому гуртожитку є велика дитяча та побутова зона. Тут будуть працювати вихователь та психолог. Міжнародна організація міграції та донори допоможуть додатково утеплити фасад та облаштувати територію біля гуртожитку, облаштувати дитячий майданчик.

У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців 02
У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців 03
У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців 04
У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців 05
У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців 06
У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців 07

"Ми сьогодні побачили дуже гарний приклад вирішення житлових проблем внутрішньо переміщених осіб, які розв'язуються за ініціативи начальника Донецької ОВА Павла Кириленка, — розповідає Директор Департаменту соціального захисту населення Донецької ОДА Олена Токарева. — На сьогодні з початку повномасштабного вторгення понад 1,2 млн громадян виїхали з Донеччини, з них зареєстровані як ВПО 582 тис. людей".

Конрад Клос, координатор житлової програми Міжнародної організації міграції, зазначив, що організація вже відкрила тендер на відновлення ще низки будинків на 1 000 місць: "Плануємо розпочати реставраційні роботи у травні та повністю здати готові об'єкти до настання зими. Фінансову підтримку проєкту надаватиме уряд Франції. Ми як фасилітатори проєкту вражені рівнем співпраці міста Маріуполя та уряду Франції".

У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців 08
У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців 09
У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців 10
У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців 11
У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців 12

Роботи з відновлення пілотного гуртожитку виконані коштом міського бюджету Маріуполя та державної субвенції. До облаштування гуртожитку долучилися Гуманітарна місія "Проліска" за підтримки Гуманітарного фонду для України Управління ООН з координації гуманітарних справ та Фонд Ріната Ахметова. На пілотний проєкт витрачено понад 36 мільйонів гривень. Планується також залучати міжнародне фінансування на ремонт гуртожитків в інших містах.
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Показуха наше все.
такими речами потрібно було хвалитися навесні минулого року, а зараз це просто соромно.
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27.04.2023 18:40 Відповісти
Це за три місяці минулого року вони мали зробити? Нагадати, що відбувалось в той час і про що думали тоді?
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27.04.2023 18:58 Відповісти
Для того і існує влада: щоб думати і робити, у тому числі в надзвичайних ситуаціях!
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27.04.2023 19:02 Відповісти
Можна було б хоча б модульні містечка для ВПО організувати минулого року, а то зараз добре рапортують як когось там з Судану врятували. Усі шелтери та інше організовані волонтерами.
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27.04.2023 20:48 Відповісти
Війна вже закінчилась ?
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27.04.2023 19:54 Відповісти
Ты смотри - быстро как!
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27.04.2023 19:05 Відповісти
До речі в побутовом маріупольском центрє в м.Дніпро "афганці" відносятся до льготної категорії,а АТОшнікі ні.АТОшнікі для них не льготникі.Рішеня маріупольскої міської ради.А ви все,війна,всі все зрозуміли.Ні влада в країні як була антиукраїнська,так і зістається.
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27.04.2023 20:23 Відповісти
Пільгуй!
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27.04.2023 20:30 Відповісти
Пожалуй в этот раз даже напишу по русски, мне так будет проще.
Общежитие в котором я сейчас нахожусь, как и еще около 70 человек ВПО + студенты университета хотят передать этому фонду (там есть нюансы по количеству лет аренды, но это опустим), только вот передать они его не могут в аренду пока там живут люди, поэтому устраивают психологическое давление, что будут переселять - выселять и т.д. Сначала нас заставили подписать договора на оплату, второй экземпляр нам на руки не отдали, а заставляли подписывать санкциями на работе (некоторые организации находятся на базе этого университета согласно министрескому приказу). Теперь вот это все. Кстати по словам директора студгородка государство за нас что-то даже платит, но тем не менее всем дали типовый довоенный договор с полной стоимостью для других категорий.
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27.04.2023 20:46 Відповісти
Друзі, українці, помагаймо одне одному і все в нас буде добре !
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27.04.2023 22:32 Відповісти
 
 