Автомобіль енергетиків підірвався на міні на Харківщині: 1 людина загинула, 4 поранені. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Харківській області внаслідок підриву на ворожій міні постраждали працівники енергопідприємства.
Про це інфорує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, 26 квітня поблизу села Токарівка Дергачівської ОТГ на ворожій міні підірвались п’ятеро працівників енергетичного підприємства. В цей час вони проводили ремонтні роботи високовольтних ліній електромереж у громаді.
Загинув водій, четверо електромонтерів отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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