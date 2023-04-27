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Харківщина (4250) жертви (1246) міна (157)

Автомобіль енергетиків підірвався на міні на Харківщині: 1 людина загинула, 4 поранені. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Харківській області внаслідок підриву на ворожій міні постраждали працівники енергопідприємства.

Про це інфорує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Автомобіль енергетиків підірвався на міні на Харківщині: 1 людина загинула, 4 поранені 01

За даними слідства, 26 квітня поблизу села Токарівка Дергачівської ОТГ на ворожій міні підірвались п’ятеро працівників енергетичного підприємства. В цей час вони проводили ремонтні роботи високовольтних ліній електромереж у громаді.

Загинув водій, четверо електромонтерів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Автомобіль енергетиків підірвався на міні на Харківщині: 1 людина загинула, 4 поранені 02

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Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Автор: Володимир Янченко
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27.04.2023 19:54 Відповісти
Ну тому що це тільки розміновувати кордони і здавати наші території блазню було легко. Спробуйте тепер повернути, ще й на чолі з кротівнею.

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27.04.2023 19:59 Відповісти
так може і працівникам відновлювальної інфраструктури платити 30 тис.?!
Ризики не менші!!!
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27.04.2023 20:16 Відповісти
У нас так в Карабахе люди гибнут из за армянских выродков, чтоб они все сдохли со своей Арменией, и Парашей заодно. Иуды, будьте вы прокляты. Слава Украине! Смерть ворогам!
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27.04.2023 20:51 Відповісти
Єдине питання, хто їх туди направив, і які були гарантії відсутності мін.
Чи нам розміновувати людськими життями дешевше, ніж набрати штат саперів з людей що були комісовані.
Що нас ще має навчати в цьому житті....
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27.04.2023 22:13 Відповісти
 
 