Шмигаль обговорив посилення обороноздатності України з міністром оборони Італії. ФОТО

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Міністром оборони Італійської Республіки Гвідо Крозетто. Вони обговорили посилення військово-технічної допомоги для України та євроатлантичну інтеграцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Вдячні Італії за підтримку України на шляху до НАТО. Українська армія за підтримки союзників уже впроваджує найкращі стандарти Альянсу й на практиці доводить перевагу цих стандартів у війні з росією", — зазначив Шмигаль.

Він також наголосив, що Італія є одним з ключових союзників України в оборонній галузі, і Україна зацікавлена у розвитку співпраці.

"Сьогодні в центрі нашої уваги воєнно-промисловий комплекс. Україна має великий потенціал для розвитку цього напрямку та здатна бути серед лідерів у Європі", — підкреслив Денис Шмигаль.

Він також подякував Італії за ухвалення шести пакетів військово-технічної допомоги та за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

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