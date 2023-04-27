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Італія (995) допомога і підтримка (819) Денис Шмигаль (2687)

Шмигаль обговорив посилення обороноздатності України з міністром оборони Італії. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Міністром оборони Італійської Республіки Гвідо Крозетто. Вони обговорили посилення військово-технічної допомоги для України та євроатлантичну інтеграцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну. 

Шмигаль обговорив посилення обороноздатності України з міністром оборони Італії 01

"Вдячні Італії за підтримку України на шляху до НАТО. Українська армія за підтримки союзників уже впроваджує найкращі стандарти Альянсу й на практиці доводить перевагу цих стандартів у війні з росією", — зазначив Шмигаль.

Він також наголосив, що Італія є одним з ключових союзників України в оборонній галузі, і Україна зацікавлена у розвитку співпраці.

"Сьогодні в центрі нашої уваги воєнно-промисловий комплекс. Україна має великий потенціал для розвитку цього напрямку та здатна бути серед лідерів у Європі", — підкреслив Денис Шмигаль.

Він також подякував Італії за ухвалення шести пакетів військово-технічної допомоги та за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Читайте: Італійські системи ППО Skynex вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні, - Шмигаль. ФОТО

Шмигаль обговорив посилення обороноздатності України з міністром оборони Італії 02
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трендеть-не мішка тяскати або яйцця красти
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27.04.2023 20:28 Відповісти
в таких костюмах і з автоматами... круто
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27.04.2023 20:31 Відповісти
Прикро, що аке нещастя катається Європою, а там всі думають що він державний діяч. Хіба хтось подумає, що мародер?
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27.04.2023 20:32 Відповісти
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27.04.2023 20:58 Відповісти
Мабуть зебілам,доступно для їхнього "розуму",хтось пояснив що завгосп персона не дипломатичного рівня.
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27.04.2023 22:39 Відповісти
 
 