В Україні розробляють безпілотні торпеди, здатні доплисти з Одеси до Бердянська, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Український оборонно-промисловий комплекс розробляє безпілотні торпеди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Мілітарний".

Зазначається, що розробляють декілька версій торпед. Один з прототипів уже представили на виставці Brave1.





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Дальність ходу цього підводного безпілотника має становити 2000 кілометрів.

У випадку глушіння апарат ідентифікує зону глушіння.

Автоматичне сканування області апарат робить 3D-сонаром, гідрофоном, камерою.

Таке сканування допоможе робити мінні мапи для розмінування.

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Система наведення використовує GPS або ж працює за допомогою інерціальної системи навігації в умовах відсутності GPS (під водою) чи під час глушіння сигналу.

Апарат ідентифікує цілі за допомогою відеокамер і тепловізійних камер та візуально за допомогою нейромережі.





Система наведення включає пасивну гідролокацію - ідентифікацію та пеленгування підводних та надводних об’єктів за допомогою системи гідрофонів.

Також додано ультразвукові сонари (активна гідролокація) на близькій відстані. Пеленгування та ідентифікація за розміром об’єктів.

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Загалом розробляється три версії: TLK 1000 (4-12 метри); TLK 400 (4-6 метрів); TLK 150 (2,5 метри). TLK 150 буде оснащений електродвигуном, матиме 100 км ходу та здатність нести до 20-50 кг вибухівки. TLK 400 отримає 500 кг вибухівки та дальність ходу 1200 кілометрів. А 4-12-метровий TLK 1000 із дальністю ходу 2000 кілометрів зможе нести до 5000 кг вибухівки.