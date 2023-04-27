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В Україні розробляють безпілотні торпеди, здатні доплисти з Одеси до Бердянська, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Технології

Український оборонно-промисловий комплекс розробляє безпілотні торпеди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Мілітарний".

Зазначається, що розробляють декілька версій торпед. Один з прототипів уже представили на виставці Brave1.

В Україні розробляють безпілотні торпеди, здатні доплисти з Одеси до Бердянська, - ЗМІ 01
В Україні розробляють безпілотні торпеди, здатні доплисти з Одеси до Бердянська, - ЗМІ 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": БТР-4 "Буцефал" українського виробництва форсує річку. ВIДЕО

Дальність ходу цього підводного безпілотника має становити 2000 кілометрів.

У випадку глушіння апарат ідентифікує зону глушіння.

Автоматичне сканування області апарат робить 3D-сонаром, гідрофоном, камерою.

Таке сканування допоможе робити мінні мапи для розмінування.

Також дивіться: Військовий розробив антидрон-рушницю для роботи на коротких дистанціях. ФОТО

Система наведення використовує GPS або ж працює за допомогою інерціальної системи навігації в умовах відсутності GPS (під водою) чи під час глушіння сигналу.

Апарат ідентифікує цілі за допомогою відеокамер і тепловізійних камер та візуально за допомогою нейромережі.

В Україні розробляють безпілотні торпеди, здатні доплисти з Одеси до Бердянська, - ЗМІ 03
В Україні розробляють безпілотні торпеди, здатні доплисти з Одеси до Бердянська, - ЗМІ 04

Система наведення включає пасивну гідролокацію - ідентифікацію та пеленгування підводних та надводних об’єктів за допомогою системи гідрофонів.

Також додано ультразвукові сонари (активна гідролокація) на близькій відстані. Пеленгування та ідентифікація за розміром об’єктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін спростив умови для виробництва військових дронів, - Федоров

Загалом розробляється три версії: TLK 1000 (4-12 метри); TLK 400 (4-6 метрів); TLK 150 (2,5 метри). TLK 150 буде оснащений електродвигуном, матиме 100 км ходу та здатність нести до 20-50 кг вибухівки. TLK 400 отримає 500 кг вибухівки та дальність ходу 1200 кілометрів. А 4-12-метровий TLK 1000 із дальністю ходу 2000 кілометрів зможе нести до 5000 кг вибухівки.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+24
По дорозі в Бердянськ є зупинка "кримскій мост"
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27.04.2023 21:23
+23
ні хера собі..2 т. км..чекаємо, в сводках давно не було корабликів
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27.04.2023 21:18
+20
А по мацква-реке йти зможуть??
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27.04.2023 21:16
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А по мацква-реке йти зможуть??
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27.04.2023 21:16 Відповісти
і у Тунгуску зайдуть,,,якщо мрскалям ласти поправити,,,)),,
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27.04.2023 21:19 Відповісти
А бурлаки вже хіба не тягають??
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27.04.2023 21:28 Відповісти
Ні !!! - москалі! -- оце,те що треба!,,,),
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27.04.2023 21:36 Відповісти
До Піонерських прудів вже амЕриканські шпіЙони допливали на підводному човні U00, див. "Шпіонскіє страсті"
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27.04.2023 23:28 Відповісти
А то!Щє й гопака пританцьовуючи!
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28.04.2023 08:02 Відповісти
ні хера собі..2 т. км..чекаємо, в сводках давно не було корабликів
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27.04.2023 21:18 Відповісти
ні хера собі 5000кг вибухівки
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27.04.2023 21:24 Відповісти
чекаємо на буль-буль
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27.04.2023 21:31 Відповісти
а скорость?
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27.04.2023 21:20 Відповісти
навіщо торпедам Бердянськ? хіба що туди весь кацапфлот з чорного моря перебазується.... а взагалі, достатньо зробити для кацапів ч. море не судоплавним...
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27.04.2023 21:20 Відповісти
По дорозі в Бердянськ є зупинка "кримскій мост"
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27.04.2023 21:23 Відповісти
На схеме показано шо доплывуть до Бердянська и назад поплывуть?
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27.04.2023 22:29 Відповісти
схема условная, как и ттх
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27.04.2023 22:47 Відповісти
В статті вказується, що можуть вести розвідку мінних загороджень і складати мінні мапи )
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27.04.2023 21:24 Відповісти
Це не означає, що не треба розміновувати моря, у нас поки є торговий флот ...
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27.04.2023 21:54 Відповісти
Та Бердянск не нужен - это шоб страшнее было прямо сейчас. А намекают на Новороссийск.
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27.04.2023 21:28 Відповісти
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27.04.2023 21:21 Відповісти
Пʼять тон - це мости, причали.
Аби не було, як у кацапів, в них усі технічні новини в майбутньому. Не будь, як кацап...
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27.04.2023 21:21 Відповісти
Ага,ще напишіть де їх виготовляють,все все,щоб кацапи змогли протидіяти!!! От вже....
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27.04.2023 21:22 Відповісти
Ну так... Язык- находка...
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27.04.2023 21:35 Відповісти
Туди з'їздять Арахамло з Падалюком і москалі все знатимуть.Ще є варіант Мосійчукча з новинами на Г+Г.
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27.04.2023 22:26 Відповісти
5 тон вибухової речовини .! Якраз те що потрібно для опор кримського моцту .
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27.04.2023 21:23 Відповісти
Розробляти і Виробляти － трохи різні речі....Нє？
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27.04.2023 21:24 Відповісти
Для чого ця новина?
Щоб мокші були готові, вразі їх використання, а бож виявили виробництво і знищили....
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27.04.2023 21:24 Відповісти
мокші блогери , у своїх тєлєгах , про ці торпеди - дрони писали ще місяць тому . Я навіть думав що то в них - хворобливі фантазії .
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27.04.2023 21:27 Відповісти
Чтобы сидели в бухте ибоялись выходить в море
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27.04.2023 23:19 Відповісти
Цікаво, в яких водах наші проводять випробування торпеди дальністю 2000 км.
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27.04.2023 21:24 Відповісти
возле Крыма будет сновать сутки туда-сюда.
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27.04.2023 21:30 Відповісти
Дальність ходу можна випробувати хоч і у басейні - проти кругової течіі.
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28.04.2023 07:27 Відповісти
Нахрєна про це повідомляти? Є ще якась причина окрім піару ВПК?
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27.04.2023 21:25 Відповісти
Нема. Як і не буде цих торпед. Лише пи₴дьож...і гєтьманцєв.
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27.04.2023 21:39 Відповісти
А можна спочатку виготовити, випробувати на рашистах, а потім (у разі підтвердження ефективності) вже піаритися в ЗМІ?
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27.04.2023 21:28 Відповісти
спасибо! не знал!!!
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27.04.2023 21:30 Відповісти
"безпілотні торпеди" - думайте що пишети, придуркі
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27.04.2023 21:32 Відповісти
А що не так? Загугліть тему, а потім називайте когось "придурками".



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27.04.2023 21:48 Відповісти
Пусть любі керовані ракети називають тоді безпилотниками, космонавти же в космос літали
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27.04.2023 23:52 Відповісти
Де "Грім-2"?
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27.04.2023 21:34 Відповісти
В СА.
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28.04.2023 01:20 Відповісти
Ага, розробляють. А у виробництво піде після війни. А зараз для зелених піар і роздерибанювання бюджету
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27.04.2023 21:40 Відповісти
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27.04.2023 22:06 Відповісти
доплисти? ну та нехай плистуть, пистуть, *******
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27.04.2023 21:42 Відповісти
ага, аби зараз зелений підарьониш не сказав, шо дарогі нам важнєє...
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27.04.2023 21:43 Відповісти
Першечерговую ціллю має бути руснявий міст, декілька тон під різні стійки, то це вже лапті йому на завжди
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27.04.2023 21:45 Відповісти
Багато чого розробляють і розробляли. Але коли буде серійне виробництво і бойове застосування?
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27.04.2023 21:47 Відповісти
0,005 кт взрывчатки? Это самый крутой американский авианосец можно если не потопить, то надолго вывести из строя.
извините, не верю
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27.04.2023 21:51 Відповісти
Це як з обіцянками зробити хмари дронів , гроші ******** а дрони як закупляли волонтери так закупляють .Так і з цими торпедами , гроші вкрадуть і нічого не зроблять .Суки ненажерливі .
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27.04.2023 21:51 Відповісти
Безпілотні торпеди??😱 Хмм...цікаво. Ніколи не чув про пілотовані торпеди. Мені одному здається що торпеди завжди були безпілотні?)))
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27.04.2023 21:54 Відповісти
Олександр , під час Другої Світової війни такі були у японців , а зараз пілотовані торпеди є в Північній Кореї .
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27.04.2023 21:58 Відповісти
У японців були торпеди з пілотами "Кайтен" и "Тип-1" Спочатку курс на ціль піддержували гіроскопи а точне наведення вже виконував самурай через перископ. У німців теж були подібні розробки.
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27.04.2023 22:45 Відповісти
Звичайно камікадзе, знаю, але чомусь протупив) Мабуть на Цензорі їх не зайдеться...
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28.04.2023 08:33 Відповісти
На Вальцмані ти спалилося, шмаркля зелена. Тепер прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
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28.04.2023 10:09 Відповісти
2000км ходу? на якому двигуні?
бачу мультики не тільки московити вміють малювати
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27.04.2023 21:56 Відповісти
Ну можливо на атомному.
Це жарт якщо що, бо розробники ще можуть підхопити ідею не дай Бог.
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27.04.2023 22:02 Відповісти
Міні термоядерний
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27.04.2023 22:43 Відповісти
папіздєлі..??- видихніть...
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27.04.2023 22:47 Відповісти
Гравітаційний двигун?
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27.04.2023 23:09 Відповісти
А ти з якою метою цікавишся?
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28.04.2023 10:10 Відповісти
хотя, если подобному устройству дать сверхточную инерциальную систему навигации (с корректировкой от спутников при редких кратковременных всплытиях), малошумность, плывущие рядом более шумные отвлекающие цели, то кто знает, кто знает..
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27.04.2023 21:56 Відповісти
Можно плыть "под перескоп" = принимать сигналы навигации
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27.04.2023 23:22 Відповісти
у кацапов средсва обнаружения подлодок имеются, нажаль. Тут плыть над самым дном, только так. И на цель выходить сразу после всплытия на максимальной скорости
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27.04.2023 23:29 Відповісти
какраз наоборот - на цель выходить без всплытия и минимально-тихой скорости. Тогда не обнаружат
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27.04.2023 23:43 Відповісти
Головне завдання наших так званих розробників заявити фантастичні тактико-технічні характеристики, виготовити яскравий блискучий макет за три копійки і щомісяця розказувати у Телемарафоні, що от-от у нас буде суперзброя, яка змінить хід війни. Вже були обіцянки про літаючі на тисячі кілометрів безпілотники. А по факту маємо перероблені під ударні радянський Стриж та китайський Mugin-5, які мають одиничні влучання і ефективно тренують кацапське ППО і РЕБи, а дуже часто просто падають зачепевшись за дерева.
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27.04.2023 21:58 Відповісти
Типе забыли даложить.
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28.04.2023 01:24 Відповісти
Черговий анонс, який на анонсі і закінчиться.
Пам'ятаю як чесали про цей БПЛА:
"Укроборонпром" завершує розробку ударного дрону з дальністю ураження в 1000 км. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3374271
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27.04.2023 22:08 Відповісти
Дрынпромь имени гуся лапчатава тута нипричем.
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28.04.2023 01:26 Відповісти
По-моему, это чистой воды идиотизм, вы бы ещё рабочие чертежи опубликовали ,это война или

дурдом? В СМИ читаешь какое оружие поставляют и куда поставляют, указывают

время и место наступления, вы что, все сошли с ума?
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27.04.2023 22:13 Відповісти
война гибридная
хз шо коиться
звыкай
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27.04.2023 22:51 Відповісти
Мені здається, що деякі журналісти просто дибіли. На хрена таке висвітлювати? ТОРМОЗИ. Щоб кацапи знали чи що? Не має слів просто.
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27.04.2023 22:16 Відповісти
Не вспіли зробити, вже макєти показали, а чого креслення не показали і до збирати будете, шо це з цією країною робиться, це піз..ец якийсь, таке вреження всі заражені вірусом глашатого
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27.04.2023 22:41 Відповісти
для початку й..опніть їх флотик..))- це буде добре)))
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27.04.2023 22:46 Відповісти
Взагалі то технічні характеристики треба щоб озвучували не ми, а кацапи шляхом перерахування потоплених корит. А по малюнку незрозуміло, навіщо цим торпедам минати опори керченського мосту.
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27.04.2023 22:54 Відповісти
Словом, отримали від союзників щось схоже, а кацапам сказали, що то наше.
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27.04.2023 23:38 Відповісти
Безпилотна торпеда. Поясніть, хто в курсі, чи є торпеда пилотуєма?
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28.04.2023 06:49 Відповісти
Читай коменти вище.
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28.04.2023 10:13 Відповісти
І яким буде шлях від «розробляються» до «застосовується» у влади зелених ефесбешників
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28.04.2023 06:54 Відповісти
ці штуки гарні будуть тільки, якщо їх все-таки застосують! і все-таки ще обов'язково потрібні ракети, щоб обстрілювати маца-кву!!! КОЖЕН ДЕНЬ НА МАСКВУ МАЄ ПАДАТИ БОМБА АБО РАКЕТА!!!!
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28.04.2023 07:35 Відповісти
В кацапии была муз- группа ,,Манго- манго,, и песенка была со словами:,,- у нас есть такие приборы--,,!
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28.04.2023 07:50 Відповісти
Щоб то не було як Богдана, Грім2, Вільха, Нептун !
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28.04.2023 09:46 Відповісти
Вообще-то хоть на выставочном экземпляре стоило шов напильничком обработать...
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28.04.2023 10:31 Відповісти
кстати да ))))
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28.04.2023 14:01 Відповісти
 
 