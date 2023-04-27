В Україні розробляють безпілотні торпеди, здатні доплисти з Одеси до Бердянська, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Технології
Український оборонно-промисловий комплекс розробляє безпілотні торпеди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Мілітарний".
Зазначається, що розробляють декілька версій торпед. Один з прототипів уже представили на виставці Brave1.
Дальність ходу цього підводного безпілотника має становити 2000 кілометрів.
У випадку глушіння апарат ідентифікує зону глушіння.
Автоматичне сканування області апарат робить 3D-сонаром, гідрофоном, камерою.
Таке сканування допоможе робити мінні мапи для розмінування.
Система наведення використовує GPS або ж працює за допомогою інерціальної системи навігації в умовах відсутності GPS (під водою) чи під час глушіння сигналу.
Апарат ідентифікує цілі за допомогою відеокамер і тепловізійних камер та візуально за допомогою нейромережі.
Система наведення включає пасивну гідролокацію - ідентифікацію та пеленгування підводних та надводних об’єктів за допомогою системи гідрофонів.
Також додано ультразвукові сонари (активна гідролокація) на близькій відстані. Пеленгування та ідентифікація за розміром об’єктів.
Загалом розробляється три версії: TLK 1000 (4-12 метри); TLK 400 (4-6 метрів); TLK 150 (2,5 метри). TLK 150 буде оснащений електродвигуном, матиме 100 км ходу та здатність нести до 20-50 кг вибухівки. TLK 400 отримає 500 кг вибухівки та дальність ходу 1200 кілометрів. А 4-12-метровий TLK 1000 із дальністю ходу 2000 кілометрів зможе нести до 5000 кг вибухівки.
Будь ласка, зачекайте...
Аби не було, як у кацапів, в них усі технічні новини в майбутньому. Не будь, як кацап...
Щоб мокші були готові, вразі їх використання, а бож виявили виробництво і знищили....
извините, не верю
бачу мультики не тільки московити вміють малювати
Це жарт якщо що, бо розробники ще можуть підхопити ідею не дай Бог.
Пам'ятаю як чесали про цей БПЛА:
"Укроборонпром" завершує розробку ударного дрону з дальністю ураження в 1000 км. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3374271
дурдом? В СМИ читаешь какое оружие поставляют и куда поставляют, указывают
время и место наступления, вы что, все сошли с ума?
хз шо коиться
звыкай