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Другий дивізіон ЗРК "Patriot" вже в роботі, - командувач ПС Олещук. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу Patriot вже заступив на бойове чергування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Олещука.
"Кажуть є заборона ГШ "селфитись" на фоні техніки! Вибачте, не втримався! Другий дивізіон ЗРК "Patriot" уже в роботі! Посилюємо ППО! Наближаємо перемогу", - написав він та виклав фото на тлі ЗРК.
Системи Partiot є особливо важливими для України, адже вони можуть збивати російські балістичні ракети. Інших засобів боротьби з балістичними ракетами Україна не має.
Топ коментарі
+37 Mladislav
показати весь коментар27.04.2023 21:31
+20 Сергій Шешеня
показати весь коментар27.04.2023 21:34
+12 Luk Viktor
показати весь коментар27.04.2023 21:32
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Будь ласка, зачекайте...
не оправдуй
A Ukrainian 5P85S launcher of the S-300PS air defense system was destroyed by a Russian Lancet loitering munition in #Kherson Oblast.
https://twitter.com/i/status/1651607986719129603
Ни одно ПВО в мире, какое бы оно ни было аналоговнетное - не имеет 100% эффективность. Ни техника ПВО, ни сама концепция ПВО.
Скажешь ты что оно пришло с браком, ок, русские поверят, начнут летать и пулять бомбуэ. Из 10 самолетов, одна бомба - да долетит.
И кому ты этим сделаешь хуже ?
хоча тут більше маю погодитись, що рекламувати патріоти взагалі не треба. абсолютно не треба....
А так бла-бла-бла
Пильнуйся - там вже господарюють безпілотники Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Миколи Олещука!
Бо його вигадали вихідці з люмпен-пролетарських містечек-заводів , щоб якось підкреслити свою умоглядну й дуже сумнівну "первагу" перед жителями сел .
Але мій досвіт доводить , що серед блескучих інженерів , лікарів (в тому числі й докторів наук й академіків) вийшла велика купа тих, хто народився й віріс у селі , але з люмпен-пролетарського середовища одиниці та й половина таких як прАфєсар Ібукович ...
Й на цьому форумі я з 2004 до 2014 майже кожний риголювотний агітатор вживав це лайно в якості ключового "аргумента" !!!!
Генерали щось схоже на забезпеченні волонтерів.... Носять що дадуть!
Почему не в Бахмуте?