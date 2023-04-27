Другий дивізіон ЗРК "Patriot" вже в роботі, - командувач ПС Олещук. ФОТО

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу Patriot вже заступив на бойове чергування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Олещука.

"Кажуть є заборона ГШ "селфитись" на фоні техніки! Вибачте, не втримався! Другий дивізіон ЗРК "Patriot" уже в роботі! Посилюємо ППО! Наближаємо перемогу", - написав він та виклав фото на тлі ЗРК.

Системи Partiot є особливо важливими для України, адже вони можуть збивати російські балістичні ракети. Інших засобів боротьби з балістичними ракетами Україна не має.

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