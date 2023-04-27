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Другий дивізіон ЗРК "Patriot" вже в роботі, - командувач ПС Олещук. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

patriot

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу Patriot вже заступив на бойове чергування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Олещука. 

"Кажуть є заборона ГШ "селфитись" на фоні техніки! Вибачте, не втримався! Другий дивізіон ЗРК "Patriot" уже в роботі! Посилюємо ППО! Наближаємо перемогу", - написав він та виклав фото на тлі ЗРК.

Другий дивізіон ЗРК Patriot вже в роботі, - командувач ПС Олещук 01

Системи Partiot є особливо важливими для України, адже вони можуть збивати російські балістичні ракети. Інших засобів боротьби з балістичними ракетами Україна не має. 

Читайте: Використання Patriot проти ракет С-300 зазвичай не є раціональним рішенням, - Повітряні сили
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Топ коментарі
+37
Какой военный смысл от этого заявления, кроме желания пропиарить свою рожу? Чтобы кацапы это знали и планировали свои атаки исходя из этого? Почему нельзя сделать наоборот, заявить, что все комплексы ПВО пришли с браком, небо полностью открыто, пускай кацапы поднимают бомбардировщики на максимальную высоту и залетают к нам наносить ракетно-бомбовые удары? Кацапы залетели бы и на своей шкуре ощутили бы новый комплекс ПВО. Чудовищный провал в военно-политической работе. Даже сами кацапы умудряются не допускать таких ошибок. Они не говорят, что нам пришла новая партия мопедов или ланцетов из Ирана. Они молчат, атакуют и атакуют более эффективно, чем если бы трепались языком. Если надо народу поднять настроение с целью снижения тревожности, то есть и другие способы. Например, отправить свою жену для съемок в порнофильме и включить его по телевизору. Это сработает не хуже для снижения тревожности, но не будет иметь военных последствий за собой.
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27.04.2023 21:31
+20
Если президент телеведущий и шоумен, то конечно всю верхушку власти интересует только пиар и рейтинги. Рыба гниет с головы...
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27.04.2023 21:34
+12
Краще було би це сказати при збитті 1-го ворожого літака цим комплексом....
А так бла-бла-бла
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27.04.2023 21:32
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Какой военный смысл от этого заявления, кроме желания пропиарить свою рожу? Чтобы кацапы это знали и планировали свои атаки исходя из этого? Почему нельзя сделать наоборот, заявить, что все комплексы ПВО пришли с браком, небо полностью открыто, пускай кацапы поднимают бомбардировщики на максимальную высоту и залетают к нам наносить ракетно-бомбовые удары? Кацапы залетели бы и на своей шкуре ощутили бы новый комплекс ПВО. Чудовищный провал в военно-политической работе. Даже сами кацапы умудряются не допускать таких ошибок. Они не говорят, что нам пришла новая партия мопедов или ланцетов из Ирана. Они молчат, атакуют и атакуют более эффективно, чем если бы трепались языком. Если надо народу поднять настроение с целью снижения тревожности, то есть и другие способы. Например, отправить свою жену для съемок в порнофильме и включить его по телевизору. Это сработает не хуже для снижения тревожности, но не будет иметь военных последствий за собой.
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27.04.2023 21:31 Відповісти
ЗГОДЕН .... ТЕЖ
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27.04.2023 21:33 Відповісти
Если президент телеведущий и шоумен, то конечно всю верхушку власти интересует только пиар и рейтинги. Рыба гниет с головы...
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27.04.2023 21:34 Відповісти
Спокійно. Про прибуття Петріота командування кацапів і так знало. А такі повідомлення вводять їхніх льотчиків і не лише у ще більший шок і трєпєт, ніж фізичні дії. Хай тремтять!
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27.04.2023 21:40 Відповісти
піар....
не оправдуй
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27.04.2023 21:46 Відповісти
ничего спокойного нет
A Ukrainian 5P85S launcher of the S-300PS air defense system was destroyed by a Russian Lancet loitering munition in #Kherson Oblast.
https://twitter.com/i/status/1651607986719129603
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28.04.2023 00:32 Відповісти
немає ніякого сенсу приховувати наявність петріота - як тільки він ввімкне радар так його відразу і виявлять - без варіантів
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27.04.2023 21:52 Відповісти
Правильный у этого военный смысл.

Ни одно ПВО в мире, какое бы оно ни было аналоговнетное - не имеет 100% эффективность. Ни техника ПВО, ни сама концепция ПВО.

Скажешь ты что оно пришло с браком, ок, русские поверят, начнут летать и пулять бомбуэ. Из 10 самолетов, одна бомба - да долетит.

И кому ты этим сделаешь хуже ?
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27.04.2023 23:24 Відповісти
древнє, як світ правило війни: якщо слабкий, то показуй ворогу, що ти сильний і навпаки, якщо сильний, то показуй, що слабкий! та що там люди. такі принципи в боротьбі за існування використовують навіть тварини.

хоча тут більше маю погодитись, що рекламувати патріоти взагалі не треба. абсолютно не треба....
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28.04.2023 13:17 Відповісти
Краще було би це сказати при збитті 1-го ворожого літака цим комплексом....
А так бла-бла-бла
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27.04.2023 21:32 Відповісти
І не кажи, дивлюся кацапи і дальше пускають КАБи кожен день як у себе вдома. А у нас Пєтріоти. Але розгорнуті мабуть десь під Києвом.
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27.04.2023 22:10 Відповісти
Цікаво котрого кацапського - літуна першо він приземлить?
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27.04.2023 21:34 Відповісти
Цікаво звідки ти кацапе пишеш. С подмосковья нєбось?
Пильнуйся - там вже господарюють безпілотники Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Миколи Олещука!
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27.04.2023 21:43 Відповісти
.... господарюють????? Знаєш, що таке господарвання в повітрі????
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27.04.2023 21:47 Відповісти
Кацапе, я знаю, щоті хто зареєстровані тут у 2023 - засрані козачки.
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27.04.2023 21:49 Відповісти
дата реєстрації ???? Тупий....
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27.04.2023 21:53 Відповісти
Вуйку, я вже тут. Ти бачу теж зареєстрований у 2023. Кацап с курской губєрніі?
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28.04.2023 20:42 Відповісти
Хочу всім сказати віщунам,які судять по тому коли прошла реєстрація Це невірний метод Бо цензор сам змінив в багатьох дату реєстрації.І багато тих хто зареєструвався дуже давно не по своїй волі одержав нову реєстрацію 2023року Тому не судіть автора по даті реєстрації
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29.04.2023 21:22 Відповісти
Цікаво. Коли ж уже прийде Самп-Т
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27.04.2023 21:41 Відповісти
Як киянин в 3-му покоління з максимально гіпертофованою огидою ставляся до такого софкоїдно-гебнявого терміна як "рогуль" .
Бо його вигадали вихідці з люмпен-пролетарських містечек-заводів , щоб якось підкреслити свою умоглядну й дуже сумнівну "первагу" перед жителями сел .
Але мій досвіт доводить , що серед блескучих інженерів , лікарів (в тому числі й докторів наук й академіків) вийшла велика купа тих, хто народився й віріс у селі , але з люмпен-пролетарського середовища одиниці та й половина таких як прАфєсар Ібукович ...

Й на цьому форумі я з 2004 до 2014 майже кожний риголювотний агітатор вживав це лайно в якості ключового "аргумента" !!!!
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27.04.2023 22:25 Відповісти
кременчужанин Женя Трушевський взяв жінку із села (працювала як і він на автозаводі). Ну й сміявся з неї, коли селян обзивала рогатими. Каже: у мене батько потомствений кременчужанин, а ти - хто? Було це ще за совка, не знаю - чи живий з них хто.
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28.04.2023 13:38 Відповісти
Рожа как рожа. Ничего особенного, мог бы и не выкладывать свое фото.
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27.04.2023 21:45 Відповісти
Шапка цивільна (не уставна), куртка не військова...
Генерали щось схоже на забезпеченні волонтерів.... Носять що дадуть!
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27.04.2023 21:50 Відповісти
Зрада

Почему не в Бахмуте?
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27.04.2023 21:50 Відповісти
Минимум 5 бортов Ту-95 взлетели из Оленьи. Надеюсь это тренировочный полет, а не проверка пэтриотов...
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27.04.2023 21:52 Відповісти
так вони виконують запуски зі своєї території, в зону враження петріота навіть теоретично залетіти не можуть
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27.04.2023 21:56 Відповісти
Могут проверить как сбивают выпущенные ракеты. Возле Сумской области почти 2 часа летали туда сюда, возможно искали ПВО.
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27.04.2023 22:06 Відповісти
У Вас свої РЛС в дворі - видно де літають , чи просто бла-бла,,,?
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27.04.2023 22:11 Відповісти
Баданов мовчить.... А Вам все відомо.. Може пора Вам його замінити???
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27.04.2023 22:14 Відповісти
Найкращим піаром було б для Петріотів в Україні,коли б над окупованою територіє збили якусь пару москальських літаків,і тоді можна заяваити,що ось і сюрприз.
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27.04.2023 22:10 Відповісти
+
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27.04.2023 22:12 Відповісти
Боже храни америку! Ура, слава США! Я люблю нетфликс, я люблю смотреть американские сериалы!
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27.04.2023 22:16 Відповісти
По малюнку ландщафту теж можна вичислити
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27.04.2023 22:20 Відповісти
надіюся, геолокацію на фото здогадався генерал вимкнути.....
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27.04.2023 22:29 Відповісти
если вообще что-то приходит. а-то пишут пришло, на чергування заступило, а потом 4 из 4-х в Николаев прилетает
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27.04.2023 22:49 Відповісти
ЧТоб прикрыть всю Украину нужно не 2, а 20 Пэтриотов, чтобы в каждую область. И насамсов и айрис -т -по 10 в каждую область. И Гепардов сотен пять.. И то, наверное мало будет
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27.04.2023 23:46 Відповісти
Вже ссуцця?
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27.04.2023 22:55 Відповісти
Одно неосторожное фото и можно потерять комплекс стоимостью миллиард долларов.
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28.04.2023 08:29 Відповісти
можем нужно меньше ******* и фоточки на фоне пво делать? только заумничал лови прилет в Умань
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28.04.2023 11:45 Відповісти
Закон і правила повинні бути для всіх одинакові. На жаль це ще раз доказує--що багатьом хто при владі---закони не писані Дуже прикро.
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29.04.2023 21:28 Відповісти
 
 