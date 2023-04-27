УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12164 відвідувача онлайн
Новини Фото АвтоВійна в Україні Війна
5 713 48
авто (2014) війна (56084) Порошенко (13228) волонтери (1208)

Готуємо новий контракт на закупівлю семитонних вантажівок DAF для ЗСУ, - Порошенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Авто Війна в Україні

порошенко

Петро Порошенко разом з волонтерами готує новий контракт на закупівлю семитонних вантажівок DAF для підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко відвідав склад техніки, який знаходиться на кордоні Нідерландів і Бельгії і придивився до семитонних вантажних автомобілів DAF, особливо цікавлять машини з маніпуляторами, гідроборти та контейнеровози.

Готуємо новий контракт на закупівлю семитонних вантажівок DAF для ЗСУ, - Порошенко 01

"Ми дуже хочемо забрати якнайбільше вантажівок DAF. Бо це те, чого не вистачає ні на Сході, ні на Півдні. Ми хочемо укласти контракти найближчим часом", – повідомив Порошенко.

Готуємо новий контракт на закупівлю семитонних вантажівок DAF для ЗСУ, - Порошенко 02
Готуємо новий контракт на закупівлю семитонних вантажівок DAF для ЗСУ, - Порошенко 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові під Бахмутом отримали два БПЛА Poseidon, а також автівки, шини та генератори. ФОТО

Як відомо, Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" передали до ЗСУ вже більше сотні вантажівок Leyland DAF 45.150, а загальна кількість законтрактованих у Великій Британії машин – понад 350 одиниць.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
показати весь коментар
27.04.2023 23:16
+23
Пропоную із сауни, в якій Зеленський розважав Януковича і Медведєва, зробити культову споруду - щоби довбойоби мали офіційне місце для поклоніння своєму кумирові.
показати весь коментар
27.04.2023 23:18
+19
Не думаю що виборці, Юлії Володимирівної, щось подібне читають. Там такі виборці, що нічого не розуміють. Як і виборці Боневтіка.

показати весь коментар
27.04.2023 23:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ATI або CF ?
показати весь коментар
27.04.2023 22:48 Відповісти
От жеж барига, знову піаріца!!
показати весь коментар
27.04.2023 22:53 Відповісти
дай Боже,щоб всі багатії так піарились
показати весь коментар
27.04.2023 23:10 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/12/01/poroshenko-poremontuye-pidbytyj-*****-yakyj-vryatuvav-zhyttya-11-desantnykiv/ Где мой миллион?
показати весь коментар
28.04.2023 07:38 Відповісти
Ну, да... тут промашка вийшла в Бірюкова... Дав би він хоча би тисячу за те, що за те, що тимчасово забирав Шілд...
показати весь коментар
28.04.2023 11:03 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2023 23:55 Відповісти
Да, Барига ще той, хоч чорта з під землі дістане... 😂
показати весь коментар
28.04.2023 01:47 Відповісти
Знов бубочці на ніч заспокійливе приймати.
показати весь коментар
27.04.2023 23:11 Відповісти
Ніна Южаніна: Важкі засідання податкового комітету. Крім розгляду законопроєктів довелося слухати чергову брехливу інформацію підсанкційного Дубінського про нібито контрабанду сигарет компанією «Рошен». Чому ця людина продовжує «псувати повітря» в Україні?!
показати весь коментар
27.04.2023 23:11 Відповісти
Дубінсьеого покриває зелена погань при владі , яка прийшла до влади
заради особистого збагачення 😠
показати весь коментар
27.04.2023 23:32 Відповісти
Тільки в нашій країні злодії тебе посадять за крик "Тримай злодія!", бо ти їм заважаєш красти.
показати весь коментар
27.04.2023 23:35 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2023 23:16 Відповісти
Пропоную із сауни, в якій Зеленський розважав Януковича і Медведєва, зробити культову споруду - щоби довбойоби мали офіційне місце для поклоніння своєму кумирові.
показати весь коментар
27.04.2023 23:18 Відповісти
Вже понад тиждень оголошена Юрій Бірюков безпрецедентна акція під умовною назвою "Викрий баригу" з винагородою у 2 млн гривень, але ніхто і досі не хоче підтвердити свої слова, що Порох лише піариться, а не допомагає реально армії
показати весь коментар
27.04.2023 23:15 Відповісти
а было время Порошенко каждый день пять лет подряд поливали дерьмом на Цензоре и комментах бесновались зрадофилы, бились в падучей и истерили...
показати весь коментар
27.04.2023 23:19 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2023 23:28 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2023 09:10 Відповісти
Так , це правда , так як мене особисто затирали за добрі слова ,
на які заслуговував Порошенко 🙁
показати весь коментар
27.04.2023 23:36 Відповісти
Літо 2022 - На Запоріжжі посадовці розікрали «гуманітарки» на мільйони доларів.На Тернопільщині продавали гуманітарку для ЗСУ та ВПО..2023 -У Києві на складах гниє 500 т гуманітарки.У Львівській обл невідома гуманітарка, забито 1600 кв.м. І це те, що ми знаємо,а чого не знаємо…

показати весь коментар
27.04.2023 23:20 Відповісти
На Дніпропетровщині з 1000 вагонів гуманітарки по паперам доїхало тільки 136 вагонів
Моя гіпотеза - магазини АТБ теж родом з Дніпра
показати весь коментар
28.04.2023 02:27 Відповісти
Не думаю що виборці, Юлії Володимирівної, щось подібне читають. Там такі виборці, що нічого не розуміють. Як і виборці Боневтіка.

показати весь коментар
27.04.2023 23:22 Відповісти
эх, такого президента про... меняли на какого то клоуна-клептомана...
показати весь коментар
27.04.2023 23:37 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2023 23:57 Відповісти
Бірюков:
Це класичний волонтерський звіт "було / стало".
"Було" - в кінці лютого цього року перетнула кордон куплена нами, з вашою допомогою та допомогою Порошенка, вантажівка Leyland DAF 45.150. Потім ми трохи над нею попрацювали та отримали "стало".
Це перша серійна авторемонтна майстерня - ми тільки вчора отримали його з заводу. Перша серійна з п'ятдесяти запланованих. Машина, про яку мені дзвонять і пишуть кілька разів на день, кожен день. Мрія "зампотеха".
Серія з 50 машин дозволила нам вижати максимальні знижки від постачальників обладнання. Серія з 50 машин дозволила нам домовитися про мінімальні ціни на виготовлення фургона. Серія з 50 машин ... це все одно крапля в морі потреб Захисників. Але крок за кроком, чи не так?
Мені дуже-дуже потрібна ваша допомога. Я це пишу кожен день з різних приводів. Але саме так ми працюємо - ми отримуємо сотні дзвінків на день, нас просять все більше та більше, тому що наші проєкт специфічні та вкрай необхідні.
Мені дуже-дуже потрібна ваша допомога.
Допомагайте! Пожертвами або поширюючи мої пости. Це все призводить до появи таких звітів "було - стало".

💳 Приватбанк: 5169 3305 2068 6400 Отримувач: ГО Солідарна Справа Громад
💳 Моно: 5375 4115 0177 8331 Отримувач: Антоніна Бузіло
показати весь коментар
28.04.2023 00:18 Відповісти
Дмитро Каленчук-Вовнянко, співзасновник Справи Громад, нині інструктор в учбовому центрі ЗСУ:
От дивіться. Це - вантажівка DAF Leyland з краном-маніпулятором. Такий маніпулятор дозволяє не просто возити автівкою вантажі, а й самому їх вантажити. Ба-більше, якщо постаратися можна завантажити машини і свою і сусідню. Наприклад палета снарядів до гармати 777 - це більше трьох тон. Як виглядає їхнє завантаження на авто - бачите самі. На фото.



Такі машини ЗСУ має - завдяки "Справі громад". Але їх дуже мало - просто тому що і продають їх небагато. Але буде більше.
Бо це наша з вами спільна справа. РЕС ПУБЛІКА.

Печера Дракона - Telegram
показати весь коментар
28.04.2023 00:32 Відповісти
АХМЕТОВ
КОЛОМОЙСЬКИЙ
ПІНЧУК
ФІРТАШ
НОВИНСЬКИЙ
СУРКІСИ та інщі промосковські ватани

ДЕ ЗАКУПЛЕНА ВАМИ ЗБРОЯ ДО ЗСУ ?
Це може бути єдиною причиною збереження вашого життя після Перемоги над масквою.
показати весь коментар
28.04.2023 02:24 Відповісти
Знаєте, що фігово? Розмовляєш із зебілом, тикаєш носом у факти. Його очі починають наповнюватись жахом, він йорзає. А потім випалює:" Я всерівно за Зе". І ти бачиш, що все зебіл розуміє. І що зебіл захищає не Зелю, а себе: дуже страшно зізнатися собі, що по факту ти - довбой()б...
показати весь коментар
28.04.2023 03:13 Відповісти
Ех, Петре Олексійовичу, Петре Олексійовичу.... Вірю, що Ви зрозуміли свої помилки... І ці помилки були мізерні , нікчемні, але Ви послизнулися на них, як на "арбузній корці", Ви зробили усе можливе, та й , навіть, неможливе, щоби програти вибори людині-ніхто і незвідки-Зеленському. От зараз Ви щедро фінансуєте ЗСУ-честь Вам і хвала. Але чому в 2014 році Ви не переписали рухоме/нерухоме майно на жінку Марину, на двох синочків і красуню дочку, а вляпалися в якийсь дивний процес пошуків "сліпих трастів"? Далі -Ліпєцкая ф-ка. Та як би Ви тоді виступили на 5 каналі зі словами:"Дорогі громадяни! Раша не дає мені законно припинити діяльність моєї фабрики у Ліпецьку. Тому я прийняв рішення віддати ії рашистському уряду-нехай вони обсеруться моїми цукерками!" І , гарантую, усі вибори були би Ваші! Далі: Львів-сміття-Самонеміч-Садовий. Ну як це могло статися, що у розпал війни Ви не припинили на корені "сміттєвий коллапс " у Львові.Не хочеться вірити, що це Ви особисто розпорядилися не вивозити сміття з Львова, але хтось із Вашого оточення це зробив, а Ви не вдарили його по руках. Отже тоді Ви втратили Галичанську падтримку. Я вже не говорю про оце навколополітичне сміття із Вашого оточення-Кононєнки, Грановські, Насірови, Авакови . Це ж була карикатура. Далі-грузинський десант в Україні...Саакашвілі . А Нахєра Вони Вам були здалися? Ну і ще , на завершення, оте штовхання в морду якоїсь дури у Львові. Я вірю, що ця провокаторка верещала щосб образливе, але не царська, тобто, не Ваша справа бити таку дуру в морду..... І ще і ще, і ще...
показати весь коментар
28.04.2023 04:11 Відповісти
Якби Ліксєєвич закрив би всі опозиційні телеканали і змі у 2014-му році, як це зробив Ze у 2022, то Порошенко сьогодні був би і далі презом. Бо тоді всі знали, що ліпецка фабрика не працювала з 2014-го, а продаж її був заблокований рашистами. Мінськ потрібен був для того аби рашисти не бомбили Львів, Київ, Одесу, Харків, Суми, Чернігів і у ЗСУ був час для відбудови...
показати весь коментар
28.04.2023 06:06 Відповісти
Довести щось 73/43%зебілу - марна справа. Он, вище Urs трохи про іншу, але подібну категорію зебіла написав...
показати весь коментар
28.04.2023 11:11 Відповісти
А що купив для фронту доларовий мульти мільйонер - Zeленський? Нікуя! А що купили дружбани Zeленського - мільйонери бойко, суркіс, шлюхрич, льовочкіни? Також нікуя! Бо рашисти і слуги народу - це одна Z-команда по знищенню України.
показати весь коментар
28.04.2023 05:59 Відповісти
Сравнить , на контрасте, с абсолютно бесполезной, зелёной, коллаборционистской падалью, которая сейчас делает вид, что оно президент...
показати весь коментар
28.04.2023 08:07 Відповісти
Пояснюю для людей, що продали свою сраку за шоколадку.
Для того щоб щось робити не обов'язково піритись в інстаграмі та ютубі. Не обов'язково цілий день виставляти гуманітарку щоб зробити гарне фото. За цей час ці речі вже потрібна на фронті
Всі пишуть за зраду, але ні одне не може згадати , хто ж підписував Мінські угоди з терористами
показати весь коментар
28.04.2023 09:13 Відповісти
Головне - вчасно зареєструватися...
показати весь коментар
28.04.2023 10:54 Відповісти
+
показати весь коментар
28.04.2023 10:34 Відповісти
Кто платит,в кто пиарится.
показати весь коментар
05.05.2023 10:10 Відповісти
 
 