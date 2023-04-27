Готуємо новий контракт на закупівлю семитонних вантажівок DAF для ЗСУ, - Порошенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Авто Війна в Україні
Петро Порошенко разом з волонтерами готує новий контракт на закупівлю семитонних вантажівок DAF для підрозділів ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Порошенко відвідав склад техніки, який знаходиться на кордоні Нідерландів і Бельгії і придивився до семитонних вантажних автомобілів DAF, особливо цікавлять машини з маніпуляторами, гідроборти та контейнеровози.
"Ми дуже хочемо забрати якнайбільше вантажівок DAF. Бо це те, чого не вистачає ні на Сході, ні на Півдні. Ми хочемо укласти контракти найближчим часом", – повідомив Порошенко.
Як відомо, Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" передали до ЗСУ вже більше сотні вантажівок Leyland DAF 45.150, а загальна кількість законтрактованих у Великій Британії машин – понад 350 одиниць.
Будь ласка, зачекайте...
"ПРЕМІЯ в 1 000 000 (один мільйон) гривень, у будь-який зручний спосіб буде виплачена тому, хто знайде підрозділ ЗСУ в який Фонд Порошенка та ГО Справа Громад передала по актах волонтерську допомогу, а потім ми забрали цю допомогу назад."
заради особистого збагачення 😠
на які заслуговував Порошенко 🙁
Моя гіпотеза - магазини АТБ теж родом з Дніпра
Це класичний волонтерський звіт "було / стало".
"Було" - в кінці лютого цього року перетнула кордон куплена нами, з вашою допомогою та допомогою Порошенка, вантажівка Leyland DAF 45.150. Потім ми трохи над нею попрацювали та отримали "стало".
Це перша серійна авторемонтна майстерня - ми тільки вчора отримали його з заводу. Перша серійна з п'ятдесяти запланованих. Машина, про яку мені дзвонять і пишуть кілька разів на день, кожен день. Мрія "зампотеха".
Серія з 50 машин дозволила нам вижати максимальні знижки від постачальників обладнання. Серія з 50 машин дозволила нам домовитися про мінімальні ціни на виготовлення фургона. Серія з 50 машин ... це все одно крапля в морі потреб Захисників. Але крок за кроком, чи не так?
Мені дуже-дуже потрібна ваша допомога. Я це пишу кожен день з різних приводів. Але саме так ми працюємо - ми отримуємо сотні дзвінків на день, нас просять все більше та більше, тому що наші проєкт специфічні та вкрай необхідні.
Мені дуже-дуже потрібна ваша допомога.
Допомагайте! Пожертвами або поширюючи мої пости. Це все призводить до появи таких звітів "було - стало".
💳 Приватбанк: 5169 3305 2068 6400 Отримувач: ГО Солідарна Справа Громад
💳 Моно: 5375 4115 0177 8331 Отримувач: Антоніна Бузіло
От дивіться. Це - вантажівка DAF Leyland з краном-маніпулятором. Такий маніпулятор дозволяє не просто возити автівкою вантажі, а й самому їх вантажити. Ба-більше, якщо постаратися можна завантажити машини і свою і сусідню. Наприклад палета снарядів до гармати 777 - це більше трьох тон. Як виглядає їхнє завантаження на авто - бачите самі. На фото.
Такі машини ЗСУ має - завдяки "Справі громад". Але їх дуже мало - просто тому що і продають їх небагато. Але буде більше.
Бо це наша з вами спільна справа. РЕС ПУБЛІКА.
Печера Дракона - Telegram
КОЛОМОЙСЬКИЙ
ПІНЧУК
ФІРТАШ
НОВИНСЬКИЙ
СУРКІСИ та інщі промосковські ватани
ДЕ ЗАКУПЛЕНА ВАМИ ЗБРОЯ ДО ЗСУ ?
Це може бути єдиною причиною збереження вашого життя після Перемоги над масквою.
Для того щоб щось робити не обов'язково піритись в інстаграмі та ютубі. Не обов'язково цілий день виставляти гуманітарку щоб зробити гарне фото. За цей час ці речі вже потрібна на фронті
Всі пишуть за зраду, але ні одне не може згадати , хто ж підписував Мінські угоди з терористами