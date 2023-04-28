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Шмигаль запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем’єра.

Шмигаль запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну 01

"Ми цінуємо зусилля Святого Престолу, спрямовані на завершення війни, і вважаємо, що найкращий шлях до миру — це формула Президента України Володимира Зеленського. Сподіваємось, Ватикан долучиться до її реалізації, зокрема до процесу повернення полонених і депортованих, відновлення справедливості та фіксації закінчення війни", - зазначив Шмигаль.

Шмигаль запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну 02

Очільник уряду передав Папі Франциску фотоальбом про злочини росії в Бучі, Бородянці й інших містах і запросив відвідати Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск: Я поїду або в Київ і Москву, або в жодне з цих міст

Шмигаль запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну 03

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+2
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28.04.2023 01:54
+1
А мій пес вчора попісяв у буді.
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28.04.2023 01:07
+1
На все 100% правильное решение. Сейчас нужно искать союзников везде, пусть даже не среди союзников, которые не нравятся. Каждый может, что-то предложить, есть больше выбор. Собрать, все то, что устроит страну. Сейчас самое главное остановить войну, остальное потом. В любом случае все, что хочеться и сразу не выйдет. И так сейчас и с авиацией не то, и с зерном, с другими прод. товарами, и с намеками о перемирии, и с этой фиг ее поймешь олимпиадой... И кто его зн его знает, что будет дальше.
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28.04.2023 01:35
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А мій пес вчора попісяв у буді.
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28.04.2023 01:07 Відповісти
Прямо с вокзала сразу в Бучу!
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28.04.2023 01:34 Відповісти
У папы зонтик от бога, так что ему не страшно будет и Херсон с Бахмутом посетить.
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28.04.2023 10:21 Відповісти
На все 100% правильное решение. Сейчас нужно искать союзников везде, пусть даже не среди союзников, которые не нравятся. Каждый может, что-то предложить, есть больше выбор. Собрать, все то, что устроит страну. Сейчас самое главное остановить войну, остальное потом. В любом случае все, что хочеться и сразу не выйдет. И так сейчас и с авиацией не то, и с зерном, с другими прод. товарами, и с намеками о перемирии, и с этой фиг ее поймешь олимпиадой... И кто его зн его знает, что будет дальше.
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28.04.2023 01:35 Відповісти
Шуткуєте??? Цей папа на утриманні путінга. Там якщо вигрести з банку Ватикану гроші, що належать мокшанам, то банк збанкрутіє!
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28.04.2023 01:57 Відповісти
Да нет. С чего то нужно начинать, хотя бы так, просто собирать инфу, кто, что может предложить. Как долго все это будет? И так уже почти 10 лет. А если еще 5, и дальше 5.. Я же не предлагаю принимать их мнение. А если это псих разбогатеет и купит больше, чем сейчас? С чего-то нужно начинать. Так долго страна не вытянет.
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28.04.2023 02:20 Відповісти
Коротко. Умные сами этопонимают…..дуракам не объяснишь.(
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28.04.2023 07:18 Відповісти
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28.04.2023 01:54 Відповісти
не приїде папа, старенький, занадто футболом арґентинським переймається, але помолиться за мир,
що для свйтоі людини вже не погано...
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28.04.2023 02:03 Відповісти
Украине не нужны такие гости, лицемеры в рясы это отвратительное зрелище.
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28.04.2023 08:12 Відповісти
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28.04.2023 08:56 Відповісти
Не треба нам такого папи! У нас своїх колаборантів вистарчає...
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28.04.2023 09:07 Відповісти
 
 