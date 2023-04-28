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Дніпро місто (2150) крилаті ракети (871) ППО (1811)

Сили ППО збили 7 крилатих ракет над Дніпропетровщиною. У Дніпрі внаслідок обстрілу 2 людини загинули, 3 - зазнали поранень, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рано-вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину. Військові з повітряного командування "Схід" збили 7 крилатих ракет. Проте є негативні наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"У Дніпрі зруйнований приватний будинок. Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

У місті вороже залізяччя зруйнувало й будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа. Її вже загасили", - йдеться в повідомленні.

Читайте: РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Сили ППО знищили 21 із 23 крилатих ракет і 2 БПЛА, - Генштаб

Крім того повідомляється, що вогнеборці працюють і на іншому об’єкті, який понівечено через ворожу атаку. Горить будівельна база. Полум’я охопило 400 кв метрів. На цю хвилину його вдалося локалізувати.

Постраждала 70-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу, від пережитого оговтуватиметься вдома.

Як зазначається, не минулося й без артилерійського удару. Вночі агресор обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Ніхто не постраждав. Наслідки уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі внаслідок обстрілу РФ залинули жінка і 3-річна дитина, - мер Філатов

Сили ППО збили 7 крилатих ракет над Дніпропетровщиною. У Дніпрі внаслідок обстрілу 2 людини загинули, 3 - зазнали поранень, - ОВА 01
Сили ППО збили 7 крилатих ракет над Дніпропетровщиною. У Дніпрі внаслідок обстрілу 2 людини загинули, 3 - зазнали поранень, - ОВА 02
Сили ППО збили 7 крилатих ракет над Дніпропетровщиною. У Дніпрі внаслідок обстрілу 2 людини загинули, 3 - зазнали поранень, - ОВА 03
Сили ППО збили 7 крилатих ракет над Дніпропетровщиною. У Дніпрі внаслідок обстрілу 2 людини загинули, 3 - зазнали поранень, - ОВА 04
Сили ППО збили 7 крилатих ракет над Дніпропетровщиною. У Дніпрі внаслідок обстрілу 2 людини загинули, 3 - зазнали поранень, - ОВА 05
Сили ППО збили 7 крилатих ракет над Дніпропетровщиною. У Дніпрі внаслідок обстрілу 2 людини загинули, 3 - зазнали поранень, - ОВА 06

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Дніпро, Умань....горіть в пеклі москалі. Україна понад усе.
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28.04.2023 08:17
+21
*************** ********* не должно быть места на Земле
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28.04.2023 08:20
+16
..дуже близько від моєї хати сбили одну із потвор , з пів часа ще сморід пороху стояв
аксіома - дохлі кацапи=гарні кацапи
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28.04.2023 08:24
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Дніпро, Умань....горіть в пеклі москалі. Україна понад усе.
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28.04.2023 08:17 Відповісти
*************** ********* не должно быть места на Земле
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28.04.2023 08:20 Відповісти
Руйнування внаслідку падіння уламків? Чи влучання? Якщо 7 збили, то скільки не збили? Чи насправді ракет було менше? Писали раніше, що 21 із 23, дві влучили в Умані. Скільки тоді ракет було насправді і скільки збили? Вмене все більше питань до Ігната. А ще тривога була з 3х ночі коли була загроза наземних, а коли полетіли ракети ніхто тривогу не дублював, тому я прокинувся вже от вибухів.
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28.04.2023 08:23 Відповісти
воєнний стан , ніхто не буде розкривати інфу
справа не в арифметиці , сбито/не сбито , справа в тому щоб про зайве не потякати.
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28.04.2023 08:27 Відповісти
Тобто краще постійно брехати людям про кількість влучань та ракет, але уся зекоманда з усіх джерел розповідає про Петріоти та роблять селфі. Краще б вони мовчали по ділу а не людей за ідіотів тримали. Ігнат ще заборонив писати напрям руху ракет якщо пам'ятаєте. І немає ефективної системи сповіщення, тому ще в Дніпрі ця тривога кожного разу коли наземними обістріють Харків або Донеччину. А це по 6 разів на день. Тривога почалась у 3 годині ночі, в ТГ написали про наземні, більшість людей хто прокинувся почали спати далі, а потім прокинулися вже від вибухів, можна було б хоча б продублювати тривогу коли змінилась причина.
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28.04.2023 09:45 Відповісти
Питання до Ігната? Ну то йди у війська ППО і будеш мати саму точну інфу. А на дивані закрий рота.
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28.04.2023 08:44 Відповісти
О, бачу свідки телемарафону. Якщо вам подобається, що зелені балаболи постійно брешуть то це ваша справа.
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28.04.2023 09:30 Відповісти
Ви читали інформацію? Там усе на сектори розділено, прочитайте уважно,хто написав про 7, а хто про 23.
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28.04.2023 08:51 Відповісти
Загальна кількість 23 - 21 сбито. Це інформація загальна від генштабу, а не з якогось сектору. В Умані було 2 влучання, як писали раніше. Тоді що було в Дніпрі? Або скільки ракет було насправді і скільки насправді сбили.
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28.04.2023 09:33 Відповісти
Центр, Схід наразі 7 про що іде мова, і Південь. Читайте уважно.
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28.04.2023 09:36 Відповісти
Як зазначається, цілі знищено у зонах відповідальності повітряного командування "Центр", повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь". Джерело: https://censor.net/ua/n3414936
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28.04.2023 09:40 Відповісти
..дуже близько від моєї хати сбили одну із потвор , з пів часа ще сморід пороху стояв
аксіома - дохлі кацапи=гарні кацапи
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28.04.2023 08:24 Відповісти
Пороху? Можливо бджіл?
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28.04.2023 09:12 Відповісти
Горіть у аду, рашисти прокляті, разом зі своїми свинособакоматками і **********! Усі, до сьомого коліна.
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28.04.2023 08:34 Відповісти
Где появляется русский скот, там смерть, горе и разрушения.
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28.04.2023 08:55 Відповісти
Війна на знищення одного народна іншим. Знищити хочуть нас. Хто б'ється/бореться за Україну проти окупантів - святі¿. Допомогай їм Господь
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28.04.2023 09:23 Відповісти
Горіть в пеклі мокшанська наволоч! Сьогодні з 4,20 по 4,25 над головою в Дніпро летіли 3 ракети. 2-і з них гупнули так, що за 40 км аж моя багатоповерхівка підскочила та сигналізації в автівках спрацювала.
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28.04.2023 10:25 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.04.2023 10:51 Відповісти
 
 