Сили ППО збили 7 крилатих ракет над Дніпропетровщиною. У Дніпрі внаслідок обстрілу 2 людини загинули, 3 - зазнали поранень, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рано-вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину. Військові з повітряного командування "Схід" збили 7 крилатих ракет. Проте є негативні наслідки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"У Дніпрі зруйнований приватний будинок. Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.
У місті вороже залізяччя зруйнувало й будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа. Її вже загасили", - йдеться в повідомленні.
Крім того повідомляється, що вогнеборці працюють і на іншому об’єкті, який понівечено через ворожу атаку. Горить будівельна база. Полум’я охопило 400 кв метрів. На цю хвилину його вдалося локалізувати.
Постраждала 70-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу, від пережитого оговтуватиметься вдома.
Як зазначається, не минулося й без артилерійського удару. Вночі агресор обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Ніхто не постраждав. Наслідки уточнюються.
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справа не в арифметиці , сбито/не сбито , справа в тому щоб про зайве не потякати.
аксіома - дохлі кацапи=гарні кацапи