"Є родини загиблих українських захисників, де вдови залишились самі з 8-9 дітьми", - волонтерка Ярова. ФОТОрепортаж

У Дніпрі відбулась зустріч відомої волонтерки, голови ГО "Мрія дітей України" Дани Ярової з громадськістю. В рамках дискусії обговорили виклики повоєнного суспільства, забезпечення армії, необхідність опіки над дітьми загиблих воїнів та роль місцевого самоврядування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Найвразливіша категорія в цій війні – це діти, позбавленні батьківського піклування. Коли ми в ГО "Мрія дітей України" запустили анкетування і почали збирати дані, є родини, де вдови залишились з 8-9 дітьми. Ми зараз повинні вкладати в цих дітей свої сили, свій час, матеріальні та моральні зусилля, стабілізувати психологічно. Адже згідно з нашим анкетування 30% родин потребують психологічної допомоги, а ще більша кількість поки не усвідомлює цієї необхідності", - зазначила Ярова.

Також волонтерка додала, що громадськість та місцева громада повинні консолідувати зусилля і спільно допомагати дітям українських героїв, запроваджувати муніципальні стипендії, бути на близькому контакті із кожною сім’єю.

"Війна лишає по собі смерть та зруйновані долі. Серед жертв російського вторгнення - діти, позбавлені батьківського піклування, матері, що залишились вдовами, наодинці зі своїми проблемами та часто без даху над головою. Допомогти їм, підтримати такі родини - наш обов'язок суспільства", - підсумувала Ярова.

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