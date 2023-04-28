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сім'я (103) діти війни (119) Ярова Дана (59)

"Є родини загиблих українських захисників, де вдови залишились самі з 8-9 дітьми", - волонтерка Ярова. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Дніпрі відбулась зустріч відомої волонтерки, голови ГО "Мрія дітей України" Дани Ярової з громадськістю. В рамках дискусії обговорили виклики повоєнного суспільства, забезпечення армії, необхідність опіки над дітьми загиблих воїнів та роль місцевого самоврядування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Найвразливіша категорія в цій війні – це діти, позбавленні батьківського піклування. Коли ми в ГО "Мрія дітей України" запустили анкетування і почали збирати дані, є родини, де вдови залишились з 8-9 дітьми. Ми зараз повинні вкладати в цих дітей свої сили, свій час, матеріальні та моральні зусилля, стабілізувати психологічно. Адже згідно з нашим анкетування 30% родин потребують психологічної допомоги, а ще більша кількість поки не усвідомлює цієї необхідності", - зазначила Ярова.

Є родини загиблих українських захисників, де вдови залишились самі з 8-9 дітьми, - волонтерка Ярова 01

Також волонтерка додала, що громадськість та місцева громада повинні консолідувати зусилля і спільно допомагати дітям українських героїв, запроваджувати муніципальні стипендії, бути на близькому контакті із кожною сім’єю.

"Війна лишає по собі смерть та зруйновані долі. Серед жертв російського вторгнення - діти, позбавлені батьківського піклування, матері, що залишились вдовами, наодинці зі своїми проблемами та часто без даху над головою. Допомогти їм, підтримати такі родини - наш обов'язок суспільства", - підсумувала Ярова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Мрія" та Збройні сили України разом допомагатимуть родинам загиблих героїв

Є родини загиблих українських захисників, де вдови залишились самі з 8-9 дітьми, - волонтерка Ярова 02
Є родини загиблих українських захисників, де вдови залишились самі з 8-9 дітьми, - волонтерка Ярова 03
Є родини загиблих українських захисників, де вдови залишились самі з 8-9 дітьми, - волонтерка Ярова 04
Є родини загиблих українських захисників, де вдови залишились самі з 8-9 дітьми, - волонтерка Ярова 05

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+11
А держава де для цього? Чи тількі держава для кумпелів уйобіщного президента зешмарклі де ті уйобіщні депутати які з шалпвами їздять на курорти Карл на курорти в країні де йде війна!!!
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28.04.2023 10:00
+11
А держава сьогодні замість підтримки таких сімей, виділяє шаленні кошти із бюджету на хотєлки однаєї людини, якого знають як Зеленський. Який створив за наш кошт "марафон", який створив російськомовний телеканал "фрідом", який створює телеканали за кошт держави для своїх "квартальців"..., а наріду він дуже вдячний. Він їм назнімає відосів, який він патріотяра і вони готові знову його носити на руках.
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28.04.2023 10:10
+8
Ви про нєтлєнку хрінотомну ще забули...того бабла всього вистачило б на допомогу сім'ям загиблих..
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28.04.2023 10:18
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А держава де для цього? Чи тількі держава для кумпелів уйобіщного президента зешмарклі де ті уйобіщні депутати які з шалпвами їздять на курорти Карл на курорти в країні де йде війна!!!
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28.04.2023 10:00 Відповісти
Яровій для такого зібрання можна було одягнутися більш відповідно , все ж таки не на вечірку прийшла.
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28.04.2023 10:04 Відповісти
Да тим уродам народу похер в них марафон по спижденя грошиків і втікать куда очі бачут
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28.04.2023 10:06 Відповісти
А шо есть такие семьи где 8-9 детей?
Приемные встречал по 6 и 8, ну там скорей всего бабло рулит.
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28.04.2023 11:44 Відповісти
шеврон не понятен, звездочки это сколько детей что ли?
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28.04.2023 10:05 Відповісти
Це шеврон 108- ї окремої бригади територіальної оборони (108 ОБрТрО, в/ч А7036) - кадроване формування Сил територіальної оборони Збройних сил України у Дніпропетровській області. Бригада перебуває у складі Регіонального управління «Схід» Сил ТрО.
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28.04.2023 10:59 Відповісти
просто в статье про вдов говорится с 8-9 детей, вот сразу на мысль навело...
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28.04.2023 11:51 Відповісти
А держава сьогодні замість підтримки таких сімей, виділяє шаленні кошти із бюджету на хотєлки однаєї людини, якого знають як Зеленський. Який створив за наш кошт "марафон", який створив російськомовний телеканал "фрідом", який створює телеканали за кошт держави для своїх "квартальців"..., а наріду він дуже вдячний. Він їм назнімає відосів, який він патріотяра і вони готові знову його носити на руках.
показати весь коментар
28.04.2023 10:10 Відповісти
Ви про нєтлєнку хрінотомну ще забули...того бабла всього вистачило б на допомогу сім'ям загиблих..
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28.04.2023 10:18 Відповісти
закладаюся, що ці багатодітні матусі з радістю вибрали собі блазня президентом в 2019
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28.04.2023 11:03 Відповісти
Впевнений шо так і є. Ну 3 з 4 так точно, але це не має позбавляє кловуна від відповідальності
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28.04.2023 11:23 Відповісти
Діти не повинні обтяжувати батьків.

Кожна дитина це майбутній платник податків, генератор доданої вартості і контенту та навіть збільшувач шансу відкриття нових технологій. Державі ж треба податки? Державі ж треба все це решта? Тому про дітей мають дбати не скільки батьки як держава. Інакше держава приречена.
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28.04.2023 11:12 Відповісти
як заявив раніше найвеличніший: ми не розробляємо довготермінову стратегію, ми вирішуємо проблеми по мірі їх очевидному появленню.
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28.04.2023 11:42 Відповісти
І це трагедія нашої ситуації.
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28.04.2023 12:02 Відповісти
Если государство сегодня не обеспечит эти семьи всем необходимым для нормальной жизни,

при чём, не просто так, а по максимуму, то такое государство никому не нужно, это

аксиома, нужно бить во все колокола, не услышат, тогда бить по пустым головам депутатов, авось

да услышат.
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28.04.2023 12:06 Відповісти
Знаю одну таку родину особисто. Такого знущання з боку держави над ними я не бачив ніколи в житті. То є садизм і цинізм в чистому вигляді. Про щоденні погрози дітям,щоб вдова відмовилась від лбготів та виплат я вже мовчу..
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28.04.2023 12:18 Відповісти
 
 