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СБУ (10002) колабораціонізм (938)

На Харківщині затримали підприємця, який вивіз до Росії понад тисячу тонн українського зерна, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час стабілізаційних заходів у визволених районах Харківської області СБУ затримала ще одного ворожого поплічника

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ

"40-річний приватний підприємець з Куп’янського району, який займався вирощуванням та оптовим продажем сільськогосподарських культур. Після захоплення частини регіону він підтримав російських загарбників і добровільно почав співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією РФ, - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що у серпні минулого року він отримав від агресора так званий "торговий патент на торгівлю зерном". 
При цьому колаборант взяв на себе "зобов’язання" щодо сплати податків до бюджету країни-агресора.

"За даними слідства, протягом місяця він незаконно вивіз до Росії понад 1 тисячу тонн української пшениці на загальну суму майже 5 млн грн. Там він реалізовував агропродукцію російським монополістам і отримував від них розрахунок у рублях", - зазначили у спецслужбі.

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Після звільнення району зловмисник намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали. Зараз його під вартою. 

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

На Харківщині затримали підприємця, який вивіз до Росії понад тисячу тонн українського зерна, - СБУ 01
На Харківщині затримали підприємця, який вивіз до Росії понад тисячу тонн українського зерна, - СБУ 02

Автор: Марина Макєєва
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Чергова мерзенна гнида...
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28.04.2023 10:48 Відповісти
На довічне потвору з повною конфіскацією майна.
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28.04.2023 10:59 Відповісти
Рашистська гнида
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28.04.2023 11:01 Відповісти
Ну що, помогли тобі твої москалі?
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28.04.2023 11:35 Відповісти
Чому в тексті немає "йому загрожує",може при цій "владі" нічого не загрожує?
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28.04.2023 12:18 Відповісти
На кол собаку!!!
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28.04.2023 13:48 Відповісти
Падла.
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28.04.2023 16:04 Відповісти
заставят - продашь, а нет, то на подвал кинут и так бесплатно заберут.
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29.04.2023 06:46 Відповісти
 
 