На Харківщині затримали підприємця, який вивіз до Росії понад тисячу тонн українського зерна, - СБУ. ФОТО

Під час стабілізаційних заходів у визволених районах Харківської області СБУ затримала ще одного ворожого поплічника

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"40-річний приватний підприємець з Куп’янського району, який займався вирощуванням та оптовим продажем сільськогосподарських культур. Після захоплення частини регіону він підтримав російських загарбників і добровільно почав співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією РФ, - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що у серпні минулого року він отримав від агресора так званий "торговий патент на торгівлю зерном".

При цьому колаборант взяв на себе "зобов’язання" щодо сплати податків до бюджету країни-агресора.

"За даними слідства, протягом місяця він незаконно вивіз до Росії понад 1 тисячу тонн української пшениці на загальну суму майже 5 млн грн. Там він реалізовував агропродукцію російським монополістам і отримував від них розрахунок у рублях", - зазначили у спецслужбі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова Полтавського райсуду працювала на ФСБ РФ та "зливала" дані про захисників Маріуполя, - СБУ. ФОТО

Після звільнення району зловмисник намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали. Зараз його під вартою.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).



