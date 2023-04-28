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обстріл (20911) Донецька область (5664) Кириленко Павло (866)

Доба на Донеччині: масований артобстріл Курахівської громади, ракетний обстріл Костянтинівки, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Рашисти продовжують обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

На Волноваському напрямку пошкоджено 2 будинки, амбулаторію та крамницю у Новоукраїнці Вугледарської громади.

На Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки. Під ранок відбувся масований артобстріл Курахівської громади — пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

На Горлівському напрямку відомо про 2 пошкоджені багатоповерхівки та 1 зруйнований будинок. Костянтинівка двічі зазнала ракетного обстрілу: поранено 1 людину, пошкоджено дитсадок, 3 медзаклади, 6 приватних будинків і 6 багатоповерхівок. На території громади ще 2 будинки пошкоджено в Іванопіллі. Поодинокі обстріли відбувалися у Часовоярській, Торецькій і Соледарській громадах.

Всього за добу росіяни поранили 1 жителя Донеччини.

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Доба на Донеччині: масований артобстріл Курахівської громади, ракетний обстріл Костянтинівки, - ОВА 01
Доба на Донеччині: масований артобстріл Курахівської громади, ракетний обстріл Костянтинівки, - ОВА 02
Доба на Донеччині: масований артобстріл Курахівської громади, ракетний обстріл Костянтинівки, - ОВА 03
Доба на Донеччині: масований артобстріл Курахівської громади, ракетний обстріл Костянтинівки, - ОВА 04
Доба на Донеччині: масований артобстріл Курахівської громади, ракетний обстріл Костянтинівки, - ОВА 05
Доба на Донеччині: масований артобстріл Курахівської громади, ракетний обстріл Костянтинівки, - ОВА 06
Доба на Донеччині: масований артобстріл Курахівської громади, ракетний обстріл Костянтинівки, - ОВА 07
Доба на Донеччині: масований артобстріл Курахівської громади, ракетний обстріл Костянтинівки, - ОВА 08

Автор: Марина Макєєва
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