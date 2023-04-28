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Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Окупанти вчергове обстріляли населені пункти Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Харківської області.

"28 квітня близько 6:30 російські військові влучили у дах дитячого садку у м. Вовчанськ: будівля частково зруйнована", - йдеться в повідомленні. 

Минулої доби ворог також обстріляв Куп’янський район. У селі Петропавлівка горів приватний будинок та господарча споруда, також пошкоджено гараж та трактор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог вкотре обстріляв прикордонні та прифронтові населені пункти 3 районів Харківщини, - ОВА

Наслідки ворожих обстрілів Харківщини 01
Наслідки ворожих обстрілів Харківщини 02
Наслідки ворожих обстрілів Харківщини 03
Наслідки ворожих обстрілів Харківщини 04

Автор: Марина Макєєва
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Кацапи не люди , а криваві , неземні істоти , з якими нам приходиться
воювати 😠
Важко нам .....але Україна переможе ,
а ху@ло поїде до Гааги 🙁
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28.04.2023 11:33 Відповісти
до Гааги його не довезуть, за їхніми азійськими варварськими звичаями свої ж або придушать, або отруять, а потім положать його опудало ботоксне біля чЛєніна та будуть молитися щорічно в той день, коли ж самі його й замочать. Але перед орками буде стояти складне завдання - слово "ху@ло" на мавзолеї писати до слова "лєнін" чи після?
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28.04.2023 11:59 Відповісти
Монстри всі орки Раші,не люди, не істоти,а штучно вирощені Орко-монстри, які живляться ненавистю, до інших жителів планети,це ВСІ орки монстри РАШІ.А жителі Одеської,зЗапорозької,Полтавської,Харківської,Сумської,ніяк не розпрощаються з попами РПЦ,агентами ФСБ.
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28.04.2023 11:55 Відповісти
А в нас більше року існує московська цекрва ...пху на нас
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28.04.2023 12:03 Відповісти
Найжахливіше, що навіть після року жахіття та сотен тисяч смертей, влаштованих москальськими нелюдями, тупе недоумкувате стадо не робить жодних висновків... В Бучі, на цю Паску, толпи місцевих бучан, як отара йшли в капище УПЦ(МП)ФСБ і навіть люди, які їм казали, що ви робите? куди йдете?? не зупиняли ці організми. А місцева влада в Бучі, зараз, навіть не думає припиняти право користування землею москальськими попами, на підставі того, що начеб то громада не хоче переходити до ПЦУ...
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28.04.2023 12:23 Відповісти
 
 