Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж

Окупанти вчергове обстріляли населені пункти Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Харківської області.

"28 квітня близько 6:30 російські військові влучили у дах дитячого садку у м. Вовчанськ: будівля частково зруйнована", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби ворог також обстріляв Куп’янський район. У селі Петропавлівка горів приватний будинок та господарча споруда, також пошкоджено гараж та трактор.

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