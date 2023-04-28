32 518 95
"Точно в цель": Міноборони РФ після обстрілу Умані опублікувало фото запуску ракети
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Російські загарбники після нічного обстрілу України, зокрема Умані та Дніпра, де загинули понад 10 осіб, опублікували фото пуску ракети.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідну світлину оприлюднив офіційний канал Міноборони РФ.
Так, рашисти опублікували фото запуску ракети та дописали фразу "точно в цель".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські загарбники обстріляли Умань, внаслідок чого загинули 10 осіб, зокрема двоє дітей.
Топ коментарі
+45 Толик Инкогнито 66d6708f
показати весь коментар28.04.2023 11:38
+35 ольга гусева 586d9792
показати весь коментар28.04.2023 11:40
+25 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар28.04.2023 11:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
покажи свій диплом експерта зі стримувань контрнаступів🤡
наші військові речникі - такі професіонали...
"Іскандер" - це пусковий комплекс, механізм для відстрілювання ракет.
На другому році війни можна було б вже вивчити зброю ворога.
@LisMikita3
·
37 хв
Допоки Україна не почне бомбити російсткі міста у досвіта. Ми приречені на постійний терор з їхньої сторони. Їх "мирних і сонних" треба вбивати... Можете кидати тапками, можете відписуватис, можете банити.
українська владаФСБшна агентура сприяти виробництву українських ракет не буде. Тому, коли хтось наївно запитує "Коли ж ми почнемо виготовляти власні ракети, щоб лупити по Московії у відповідь?", можу запевнити, що за цієї влади НІКОЛИ. А будь-яку ініціативу в цьому напрямку українська владаФСБшна агентура вбиватиме в зародку.
те же, кто промазал, показывают что попало: оружие, небо-природку, сам выстрел, иногда счастливого дебила-стрелка, дерево.. и тут, главное - не перепутать..
А волонтерам і ЗСУ гроші надсилаю з кожного надходження . Так що , не за адресою .
рашисты превзошли всех варваров, которые были за всю историю развития человечества,
а коли так, то и кара им должна быть такой, какой ещё не было до сих пор!
Россия в ООН всем заправляет
И ООН хавает
Напомню вам знаменитые слова
Не бойтесь врагов
Самое страшное, что они могут сделать - убить вас
Не бойтесь друзей
Самое страшное,что они могут сделать - предать вас
Бойтесь равнодушных
Именно с их молчаливого согласия
Совершаются в мире все предательства и убийства
Позор цивилизованному миру,который допустил ужас
Творящийся в Украине
@Ray_net_ua
На Земле победил фашизм! Глава фашистской организации ООН рФ ночью ракетной атакой убила 14 украинцев в г.Умани и Мать с дочкой в г.Днепре. рФ возглавляющая террористическую организацию ООН пишет, что попали "точно в цель". Целью ракет ООН были гражданские в Украине.
@Ray_net_ua
·
36 мин
Массовый теракт в Украине, устроенный возглавляющей ООН рФ, вбил последний гвоздь в крышку гроба ООН, ни одна адекватная страна не захочет оставаться в фашистко-террористической организации ООН несущей людям страдания и смерть. рФ смешивает с кровью и террором все куда входит.