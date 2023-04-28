"Точно в цель": Міноборони РФ після обстрілу Умані опублікувало фото запуску ракети

Російські загарбники після нічного обстрілу України, зокрема Умані та Дніпра, де загинули понад 10 осіб, опублікували фото пуску ракети.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну світлину оприлюднив офіційний канал Міноборони РФ.

Так, рашисти опублікували фото запуску ракети та дописали фразу "точно в цель".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські загарбники обстріляли Умань, внаслідок чого загинули 10 осіб, зокрема двоє дітей.

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