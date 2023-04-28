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"Точно в цель": Міноборони РФ після обстрілу Умані опублікувало фото запуску ракети

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Російські загарбники після нічного обстрілу України, зокрема Умані та Дніпра, де загинули понад 10 осіб, опублікували фото пуску ракети.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну світлину оприлюднив офіційний канал Міноборони РФ.

Так, рашисти опублікували фото запуску ракети та дописали фразу "точно в цель".

Точно в цель: Міноборони РФ після обстрілу Умані опублікувало фото запуску ракети 01

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські загарбники обстріляли Умань, внаслідок чого загинули 10 осіб, зокрема двоє дітей.

Читайте: Серед загиблих внаслідок ракетного удару по Умані двоє 10-річних дітей, - ОВА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+45
Щоб ви всі до одного подохли, такій падлі немає місця на цій землі
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28.04.2023 11:38
+35
Не ображай дебілів тобто,розумово відсталих, тобто хворих людей!Це якісь нелюди, жахливі істоти.
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28.04.2023 11:40
+25
Куди попало там і кацапська ціль ..
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28.04.2023 11:38
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дебіли ***
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28.04.2023 11:38 Відповісти
Не ображай дебілів тобто,розумово відсталих, тобто хворих людей!Це якісь нелюди, жахливі істоти.
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28.04.2023 11:40 Відповісти
до чого тут дебіли? кацапи все роблять прораховано. вони цілеспрямовано б'ють по житлових будинках та густонаселених місцях для того, щоби зв'язати сили ППО та не дати їх перемістити ближче до лінії фронту. тим часом на півдні вони зосередили близько 100 штурмових літаків та більше 50 гелікоптерів. такої сили цілком достатньо для стримування будь-якого контрнаступу, якщо в нього немає протиповітряного прикриття. тому далі частота атак цивільних буде тільки зростати і мешканцям великих багатоповерхівок в містах потрібно перестати ігнорувати повітряну тривогу.
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28.04.2023 11:52 Відповісти
Ракет на масове враження цивільних багатоповерхівок у кацапів кіт наплакав, тому не треба переоцінювати вплив цих епізодичних обстрілів на переміщення ППО.
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28.04.2023 12:52 Відповісти
читай уважно написане. ключовий момент тут - затримати сили ППО від переміщення на передову, а не на масове ураження цивільних об'єктів.
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28.04.2023 14:15 Відповісти
Скажу по другому: рівень втрат при поточній інтенсивності обстрілів цивільної інфраструктури достатньо малий, щоб не впливати на переміщення визначеної кількості засобів ППО на лінію фронту.
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28.04.2023 16:26 Відповісти
ти дуже помиляєшся.
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29.04.2023 20:22 Відповісти
"такої сили цілком достатньо для стримування будь-якого контрнаступу, якщо в нього немає протиповітряного прикриття"
покажи свій диплом експерта зі стримувань контрнаступів🤡
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28.04.2023 13:34 Відповісти
Реакція кацапів.
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28.04.2023 13:18 Відповісти
Щоб ви всі до одного подохли, такій падлі немає місця на цій землі
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28.04.2023 11:38 Відповісти
Куди попало там і кацапська ціль ..
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28.04.2023 11:38 Відповісти
а де наші самальоти? коли вже ми почнем бамбіть? пора вже!
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28.04.2023 11:39 Відповісти
наші "самольоти" в Іспанії на віллах кплених бубусями обласних та міських воєнкомів відпочивають!
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28.04.2023 12:01 Відповісти
Та ладно военкомы!? А все нач департаментов земельных ресурсов областей и районов страны, что лопухи? А рай, гор, обл прокуроры с нач райотделов ментовских как? А нач всех зон и тюрем? Тут печатать пися отпадет к вечеру от онемения!
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28.04.2023 13:48 Відповісти
Наші літаки сьогодні вночі відбивали атаки кацапів. А ваші самольоти ссуться українських ППО.
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28.04.2023 12:54 Відповісти
наша самальоти зроблені з асфальта і тому не літають
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29.04.2023 06:15 Відповісти
схоже на демоверсію фото. на час запуску ще темно було, та й листя дуже крупне, як для весни.
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28.04.2023 11:40 Відповісти
Запуск 8:56 а прилетів о четвертій ранку. Кацапи і тут збрехали.
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28.04.2023 11:52 Відповісти
Вони могли пізніше викласти відео. Мене інше цікавить. Ігнат спочатку казав, що з літаків пускали, а тут пішла мова про наземний Іскандер...
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28.04.2023 12:03 Відповісти
Сентябрь 2017 года.

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28.04.2023 12:13 Відповісти
Гугл каже, що дальність польоту іскандкр-к до 500 км, а відстань від Умані до найближчого населеного пункту, окупованого кацапами, 412 км. Теоретично могли б Але теж думаю, що брешуть
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28.04.2023 12:25 Відповісти
на фото видно шо листя все в дірках, поїдене -це точно не початок весни ...
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28.04.2023 12:40 Відповісти
Для орочні завжди "точно в цєль". Навіть якщо в дерев'яний сортир попадуть.
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28.04.2023 11:40 Відповісти
У рашистов если вундервафля не взорвалась на старте и не полетела к себе в тыл, то это уже точно в цель. А для МКС такие заявления пойдут в качестве доказательств о преступлениях против человечества и человечности.
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28.04.2023 12:54 Відповісти
Нє понял, повідомлялось, що пуски здійснювались зі стратегічних бомбардувальників з каспійського моря. А тут - фото наземного запуску. Хто бреше? І ***** було з каспію стріляти по півночі країни? Чи не з бяларусі усе це бл@дство прилетіло?
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28.04.2023 11:40 Відповісти
Угу, ракети НАЗЕМНОГО базування Іскандер-К зі стратегічних бомбардувальників тактичної авіації...
наші військові речникі - такі професіонали...
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28.04.2023 11:43 Відповісти
Значить віра є русру? Дивно, знаю вас давно
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28.04.2023 11:47 Відповісти
До чого тут русру? Наші українські речники - Гнат, чи хтось там заявили, що Україну вночі обстріляли Іскандерами...і зрбили це..стратегічні літаки Ту-95 тактичної авіації.
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28.04.2023 13:09 Відповісти
Так гражданские и есть ихняя цель. Так что уже снимите розовые очки. Целью рашистов является как можно больше смертей среди гражданских чтобы вынудить противника к капитуляции. Так было и в Грузии и в Сирии и везде. Ато разные Арыстовичи после каждого обстрела рассказывают что ракеты случайно попадают в гражданские обьекты.
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28.04.2023 11:41 Відповісти
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28.04.2023 11:42 Відповісти
Рашистський лапотний рейх має бути зруйновано...
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28.04.2023 11:43 Відповісти
Мы будем наблюдать , как они скоро в раше будут жрать друг друга .
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28.04.2023 11:46 Відповісти
Кацапи = гандони. Усі, без винятку.
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28.04.2023 11:47 Відповісти
Коли повідомили,що ракета попала в житловий будинок,пішла відмазка«ето украінская зенітная ракета»
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28.04.2023 11:49 Відповісти
Мене трохи турбує професіоналізм наших військових спікерів: ракети "Іскандер" не існує, існує ракета Р-500.
"Іскандер" - це пусковий комплекс, механізм для відстрілювання ракет.
На другому році війни можна було б вже вивчити зброю ворога.
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28.04.2023 11:50 Відповісти
а тебе не турбує що всі називають по пусковим установкам? Ми кажемо хаймерси, а не ракета М31.
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28.04.2023 12:05 Відповісти
Не має ніякого значення , чим кацапи вбивають Українців - калібрами по багатоповерхівці чи з акм сім'ю в машині . Головне , щоб ці тварюки були знищені , а їхні вилупки-нащадки боялися ще багато віків навіть подивитися в сторону України .
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28.04.2023 12:09 Відповісти
кацапы , у вас будущего НЕТ !!! за эту НЕСПРАВЕДЛИВУЮ войну будут РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ваши дети и старики !!! не путин , а ВЫ !!!
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28.04.2023 11:51 Відповісти
Lis Mikita

@LisMikita3

·

37 хв

Допоки Україна не почне бомбити російсткі міста у досвіта. Ми приречені на постійний терор з їхньої сторони. Їх "мирних і сонних" треба вбивати... Можете кидати тапками, можете відписуватис, можете банити.
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28.04.2023 11:53 Відповісти
То что кацапы суки я не сомневался. Вопрос в голове у меня на который хотелось бы знать ответ. Почему на 15 месяце войны мы не способны произвести ракеты дальнего действия ? В чем проблема? Мы просим а сделать не можем???? Так бы можно было их сранные самолеты бить прямо где базируются.
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28.04.2023 11:53 Відповісти
Игорь Троцко нажаль не вистачає одного компонента - патріота у владі!🥺
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28.04.2023 12:01 Відповісти
Якщо ми будемо будувати ракети, то не зможемо купувати яйця.
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28.04.2023 12:05 Відповісти
На шашлики Єрмаку тоді не вистачить...

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28.04.2023 12:07 Відповісти
Голодное детство...Фастфуд - давиться та як нiколи не бачило канцерогенных "ништяков"... да еще при такой должности. ТЬФУ. А шоб тебе iло й не переставало. Гидота.
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29.04.2023 01:27 Відповісти
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29.04.2023 03:49 Відповісти
Интересно, а почему определиться когда началась война запрещенная тема?
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28.04.2023 15:10 Відповісти
******** ***************........................................................
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28.04.2023 11:54 Відповісти
в Николаеве тоже рос СМИ писали что ударили по резервам ВСУ , а на самом деле в часный сектор и многоэтажку - реально больные люди
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28.04.2023 11:55 Відповісти
Нам критично важливо ******* по стратегічних об'єктах на території Мордору, але західні партнери шмаляти по підоРашці зі своєї зброї не дозволять, а українська влада ФСБшна агентура сприяти виробництву українських ракет не буде. Тому, коли хтось наївно запитує "Коли ж ми почнемо виготовляти власні ракети, щоб лупити по Московії у відповідь?", можу запевнити, що за цієї влади НІКОЛИ. А будь-яку ініціативу в цьому напрямку українська влада ФСБшна агентура вбиватиме в зародку.
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28.04.2023 11:56 Відповісти
Саме так, нажаль..Виродки зелені..
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28.04.2023 12:08 Відповісти
Российская армия понесла очередные потери - за сутки 540 убитыми
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28.04.2023 11:58 Відповісти
К сожалению это мало, вот если бы 1540 тогда норм
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28.04.2023 12:01 Відповісти
Може так і є, 540 офіційно підтверджених
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28.04.2023 12:06 Відповісти
когда пишут "точно в цель", те, кто попал в эту цель, обычно показывают "точный" результат..
те же, кто промазал, показывают что попало: оружие, небо-природку, сам выстрел, иногда счастливого дебила-стрелка, дерево.. и тут, главное - не перепутать..
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28.04.2023 12:00 Відповісти
Тварюки ! Відео , де жінка з Умані кляне кацапів , показувати всім рускоязичнікам - вони продовжують відстоювати право хрюкати по свинособачому . І зараз ще не дійшло ?
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28.04.2023 12:02 Відповісти
Думаю, що кацапські курви тільки радіти з того будуть. Ви чекаєте від них людських емоцій, але ж це нелюди.
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28.04.2023 12:08 Відповісти
Від уродів та їх посіпак я нічого не чекаю . А як люди вони для мене не існують давно .
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28.04.2023 12:18 Відповісти
не розпалюй ще ворожнечу по мовному питанню. Як це зупинить ракети? Як раз усі ці праві "фаріонівські" заклики, це іпсо ФСБ
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28.04.2023 12:10 Відповісти
так оно реально больное
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28.04.2023 12:13 Відповісти
Та не тикайте фаріоншою - комсомолкою при совку і *********** за гроші тепер . Ви ж можете спілкуватися нормальною мовою . В чому ж справа ?
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28.04.2023 12:15 Відповісти
попи здувалы с вікон мухи
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28.04.2023 12:19 Відповісти
Буде тикати, хто розпалює зайву ворожнечу. Ворог у Москві. А якщо хтось не може? Наприклад чиїсь батьки не можуть розмовляти українською, бо вже життя прожили у містах лівобережної України, а не с села. Давайте їх вбивати. Будемо вбивати старих жителів Харківа, Херсону, Одеси ,Київа. А може все ж не там ворога шукаєш? У війні винна тільки росія.
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28.04.2023 12:23 Відповісти
Що ти несеш ? Хворий ? Коли я писав , що треба когось вбивати ? Я теж з Лівобережної України , яка різниця ?
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28.04.2023 15:23 Відповісти
Річ у тім, що паРаша вважає землі російськомовних "ісконна рускімі", на землі іншомовних вони не зазіхають. Так що - мова має значення і дуже велике для виживання держави. Якщо не хочете, щоб колись смердючі буряти ваших дітей "асвабаждалі", вчіть їх української.
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28.04.2023 12:40 Відповісти
То як це не заходили на землі *іншомовних*? А Чечня. а Грузія?
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28.04.2023 12:50 Відповісти
Неправда. Чечня, Грузія, у свій час страни Балтії- це все були не російськомовні. А Афганістан ,Сирія? Фінляндія і Польша теж до 1917 року належали російській імперії. Імперія -це імперія, їм посрати на мову тих ,кого вони захоплюють.
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28.04.2023 12:54 Відповісти
У цій війні винувата тільки Росія і ніхто інший..
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28.04.2023 13:05 Відповісти
Золоті слова ! Але подивіться , як навіть тут на мене накинулися ці біснуваті "защітнікі" . Сперечатися з цими ідіотами немає сенсу - ватні совки . Найприкріше , що і діти , і онуки в них такі .
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28.04.2023 15:27 Відповісти
ты думаешь так просто перейти на Украинский , со временем перейду , а пока Мне легче на английский перейти
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28.04.2023 12:14 Відповісти
Якби я не перейшов , все життя проспілкувавшись на "вєлікомімагучєм", то нікому б нічого не казав . Краще вже на суржику , з помилками , ніж на "язикє" вбивць і нелюдів . Я навмисне не міняю першу букву в імені - щоб було видно як я розмовляв раніше . А в 60р. перейшов і нічого !
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28.04.2023 12:25 Відповісти
Я так і знав) Не ображайтесь, це такий тип людей. Ви не можете за віком бути призваним у ЗСУ, або відсрочка, донатити теж не можете, бо немає грошей. Отож і воюєте з ветряними млинами з дивану у тилу) Ми тут здебільшого всі такі, але я хоч це розумію.
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28.04.2023 12:57 Відповісти
Ви що , ясновидячий кашпіровський ? Так , я на дівані 5й місяць , травми переломи . Але вже встаю , ходжу і т.п.
А волонтерам і ЗСУ гроші надсилаю з кожного надходження . Так що , не за адресою .
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28.04.2023 15:18 Відповісти
Ну і 60 це замало для батьків ,у 70, у 80 перейдить. В нас нажаль у містах на лівому березів Дніпра були здебільшого російськомовні того покоління. На українській мові балакали здебільшого у малих містечках і селах. Але не це є причина віійна. Не булоб російсько мовних, Путін би зробив як у Чечні, зробив теракти і обвінуватив чеченців. Або просто як більшовики, напав під привідом захисту робочого класу. Або просто мовчки ,як адмирал Єрмак Бурятію захопив у свій час. Взагалі є стаття, що Путін напав, бо особисто образився на Зеленського, бо він у Парижі над ним посміхався у 2019. У будь-якому випадку у цій війні вінувата тільки Росія і ніхто інший..
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28.04.2023 13:03 Відповісти
А ти у школі не вивчав українську 2 раза на тиждень, як ми усі у тій порі?
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28.04.2023 13:06 Відповісти
Эти ущербные радуются пуску ракет и не понимают, что будущие десятилетия их военных, оставшихся в живых, будут убивать по всей Рашке и возможно с их семьями, за все преступления в Украине!
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28.04.2023 12:02 Відповісти
Как доказывает практика, эту ракету можно сбить даже с ПЗРК "Игла".
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28.04.2023 12:04 Відповісти
Командование Воздушных Сил ВСУ 16 сентября 2022 года сообщило, что части противовоздушной обороны Командование "Восток" сбили сразу три крылатые ракеты комплекса "Искандер-К".
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28.04.2023 12:05 Відповісти
Даже в ВОВ гитлеровцы не красовались над своими жертвами и не делали фото своих убийств,

рашисты превзошли всех варваров, которые были за всю историю развития человечества,

а коли так, то и кара им должна быть такой, какой ещё не было до сих пор!
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28.04.2023 12:13 Відповісти
Ukraine war: Twelve dead as Russian missiles hit cities - BBC в топе
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28.04.2023 12:23 Відповісти
всі без виключення кацапи - це збочені виродки...
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28.04.2023 12:37 Відповісти
А шо вы хотели?
Россия в ООН всем заправляет
И ООН хавает
Напомню вам знаменитые слова
Не бойтесь врагов
Самое страшное, что они могут сделать - убить вас
Не бойтесь друзей
Самое страшное,что они могут сделать - предать вас
Бойтесь равнодушных
Именно с их молчаливого согласия
Совершаются в мире все предательства и убийства
Позор цивилизованному миру,который допустил ужас
Творящийся в Украине
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28.04.2023 12:52 Відповісти
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!! Даже наши внуки (в том числе уже имеющиеся у меня) будут рассматривать ваше "добрососедство", ваши советы, вашу культуру и ваше братство исключительно в прицел высокотехнологичного оружия.
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28.04.2023 13:10 Відповісти
Ціль?двоє дітей?(((Треба зброю,щоб по іскандерах в'їба..и.
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28.04.2023 13:47 Відповісти
Будьте прокляті дикарі та варвари кацапські. Щоб ніде в світі вам не було затишно та спокійно. Щоб скрізь на вас падали прокляття та ненависть
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28.04.2023 14:04 Відповісти
гамнесті, оон, гутеріш, папа римський: де ви виродки всі ділись? невже і цього дня ви будете сліпі до злочинів росії?
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28.04.2023 14:16 Відповісти
Просто звери этих уродов просто надо уничтожатьь это нелюди это просто био мусор в стране мухосранке
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28.04.2023 14:19 Відповісти
Ray

@Ray_net_ua

На Земле победил фашизм! Глава фашистской организации ООН рФ ночью ракетной атакой убила 14 украинцев в г.Умани и Мать с дочкой в г.Днепре. рФ возглавляющая террористическую организацию ООН пишет, что попали "точно в цель". Целью ракет ООН были гражданские в Украине.
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28.04.2023 14:25 Відповісти
Ray

@Ray_net_ua

·

36 мин

Массовый теракт в Украине, устроенный возглавляющей ООН рФ, вбил последний гвоздь в крышку гроба ООН, ни одна адекватная страна не захочет оставаться в фашистко-террористической организации ООН несущей людям страдания и смерть. рФ смешивает с кровью и террором все куда входит.
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28.04.2023 14:27 Відповісти
Сами себя уличают в военных преступлениях ...
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28.04.2023 21:04 Відповісти
Дык, они и не скрывают, шо имеют лишнехромосомный диагноз.
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29.04.2023 01:29 Відповісти
 
 