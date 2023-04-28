В іранських безпілотниках Shahed-136 знайшли німецькі технології, які були вкрадені майже 20 років тому, - CNN. ФОТОрепортаж

Британська організація Conflict Armament Research (CAR), яка досліджує компоненти зброї, встановила, що безпілотники Shahed-136, продані Росії Іраном, оснащені двигуном на основі німецької технології. Цю технологію Іран вкрав майже 20 років тому.

Про це йдеться в матеріалі CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Conflict Armament Research з листопада 2022 року по березень 2023 року дослідила компоненти 20 іранських безпілотників і боєприпасів в Україні, близько половини з яких – Shahed-136. З'ясувалося, що двигун був розроблений іранською компанією Oje Parvaz Mado Nafar, відомою як Mado, що базується в місті Шокухіє в провінції Кум. У грудні минулого року компанія потрапила під санкції Великої Британії, США та ЄС.

На ковпачках свічок запалювання у двигунах безпілотника виявлено маркування Mado. Як повідомляє CNN, за даними західних урядів і ООН, Mado відіграє вирішальну роль в іранській індустрії безпілотників.

Двигун Mado MD-550 вилучили українські силовики 30 грудня 2022 року

Аналітик з питань Перської затоки в CAR Таймур Хан розповів CNN, що іранські системи БПЛА постійно вдосконалюються і модернізуються і "довели, що вони стають дедалі точнішими з точки зору систем наведення і націлювання, а також можливостей протидії глушіння".

Конструкція двигуна свідчить, що протягом років Іран докладав значних зусиль для придбання західних технологій для своїх безпілотників і ракет, попри широкомасштабні міжнародні санкції.

Кабелі у двигуні Mado з ярликами, які, ймовірно, стосуються позначення моделі MD-550, задокументовані групою розслідування CAR у Києві, Україна, 20 січня 2023 року

У 2006 році Іран незаконно придбав двигуни для безпілотників німецької компанії Limbach Flugmotoren. Три роки по тому іранський інженер Юсеф Абуталебі оголосив, що його компанія створила двигун для БПЛА.

Основний серійний номер двигуна MD-550 виробництва Mado, задокументований слідчою групою CAR у Києві, Україна, 2 листопада 2022 року

За даними CAR, компанія, схоже, намагалася приховати свою роль у створенні дронів Shahed. Розслідувачі виявили, що оригінальні серійні номери на компонентах безпілотників, знайдених в Україні, були стерті, очевидно, з метою приховати їхнє походження.

"Ці модифікації завадили слідчим виявити мережі закупівель, які сприяють міжнародному постачанню ключових компонентів до Ірану", – йдеться у звіті CAR.

Інші частини двигунів Mado також мали серійні номери 100-ї серії. Задокументовано польовою слідчою групою CAR у Києві, Україна, 20 січня 2023 року

Серед інших західних компонентів, придбаних і скопійованих Іраном, – частини ракет чеського виробництва. У звіті експертів ООН у 2020 році йдеться про те, що двигун іранських ракет Quds-1, які використовувалися в атаках на саудівські нафтопереробні заводи минулого року, був "неліцензійною копією реактивного двигуна TJ-100, виробленого компанією PBS Velká Bíteš" у Чехії.

Експерти стверджують, що чеський двигун також був встановлений на іранській ракеті Heidar-2.

Показано розташування свічкових ковпачків на двигуні Mado MD-550. Дослідники CAR знайшли маркування Мадо на ковпачках свічок запалювання

Компанія заявила, що ніколи не постачала двигун до Ірану або Ємену. Водночас як наголошує видання, Іран став "експертом в ухилянні від контролю" за технологіями, в деяких випадках використовуючи підставні компанії. Група експертів ООН встановила, що деталі, експортовані чеським виробником до компанії в Гонконзі у 2010 році, опинилися в іранських ракетах, які були використані у 2019 році.

Таймур Хан з CAR каже, що Іран "придбав західні компоненти й технології для своєї програми БПЛА, скориставшись відсутністю прозорості ланцюжка поставок", що робить ідентифікацію компонентів критично важливим методом у вдосконаленні експортного контролю і санкційних механізмів.

"Цей висновок, зроблений шляхом детального дослідження компонентів, вилучених в Україні та наданий ексклюзивно CNN, підкреслює здатність Ірану імітувати та вдосконалювати військові технології, отримані ним незаконним шляхом", - пише видання.

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