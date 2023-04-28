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безпілотник (2071) Іран (1336) комплектація (10)

В іранських безпілотниках Shahed-136 знайшли німецькі технології, які були вкрадені майже 20 років тому, - CNN. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Британська організація Conflict Armament Research (CAR), яка досліджує компоненти зброї, встановила, що безпілотники Shahed-136, продані Росії Іраном, оснащені двигуном на основі німецької технології. Цю технологію Іран вкрав майже 20 років тому.

Про це йдеться в матеріалі CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Conflict Armament Research з листопада 2022 року по березень 2023 року дослідила компоненти 20 іранських безпілотників і боєприпасів в Україні, близько половини з яких – Shahed-136. З'ясувалося, що двигун був розроблений іранською компанією Oje Parvaz Mado Nafar, відомою як Mado, що базується в місті Шокухіє в провінції Кум. У грудні минулого року компанія потрапила під санкції Великої Британії, США та ЄС.

На ковпачках свічок запалювання у двигунах безпілотника виявлено маркування Mado. Як повідомляє CNN, за даними західних урядів і ООН, Mado відіграє вирішальну роль в іранській індустрії безпілотників. 

В іранських безпілотниках Shahed-136 знайшли німецькі технології, які були вкрадені майже 20 років тому, - CNN 01

Двигун Mado MD-550 вилучили українські силовики 30 грудня 2022 року

Аналітик з питань Перської затоки в CAR Таймур Хан розповів CNN, що іранські системи БПЛА постійно вдосконалюються і модернізуються і "довели, що вони стають дедалі точнішими з точки зору систем наведення і націлювання, а також можливостей протидії глушіння".

Конструкція двигуна свідчить, що протягом років Іран докладав значних зусиль для придбання західних технологій для своїх безпілотників і ракет, попри широкомасштабні міжнародні санкції.

В іранських безпілотниках Shahed-136 знайшли німецькі технології, які були вкрадені майже 20 років тому, - CNN 02

Кабелі у двигуні Mado з ярликами, які, ймовірно, стосуються позначення моделі MD-550, задокументовані групою розслідування CAR у Києві, Україна, 20 січня 2023 року

У 2006 році Іран незаконно придбав двигуни для безпілотників німецької компанії Limbach Flugmotoren. Три роки по тому іранський інженер Юсеф Абуталебі оголосив, що його компанія створила двигун для БПЛА.

В іранських безпілотниках Shahed-136 знайшли німецькі технології, які були вкрадені майже 20 років тому, - CNN 03

Основний серійний номер двигуна MD-550 виробництва Mado, задокументований слідчою групою CAR у Києві, Україна, 2 листопада 2022 року

За даними CAR, компанія, схоже, намагалася приховати свою роль у створенні дронів Shahed. Розслідувачі виявили, що оригінальні серійні номери на компонентах безпілотників, знайдених в Україні, були стерті, очевидно, з метою приховати їхнє походження.

"Ці модифікації завадили слідчим виявити мережі закупівель, які сприяють міжнародному постачанню ключових компонентів до Ірану", – йдеться у звіті CAR.

В іранських безпілотниках Shahed-136 знайшли німецькі технології, які були вкрадені майже 20 років тому, - CNN 04

Інші частини двигунів Mado також мали серійні номери 100-ї серії. Задокументовано польовою слідчою групою CAR у Києві, Україна, 20 січня 2023 року

Серед інших західних компонентів, придбаних і скопійованих Іраном, – частини ракет чеського виробництва. У звіті експертів ООН у 2020 році йдеться про те, що двигун іранських ракет Quds-1, які використовувалися в атаках на саудівські нафтопереробні заводи минулого року, був "неліцензійною копією реактивного двигуна TJ-100, виробленого компанією PBS Velká Bíteš" у Чехії.

Експерти стверджують, що чеський двигун також був встановлений на іранській ракеті Heidar-2.

В іранських безпілотниках Shahed-136 знайшли німецькі технології, які були вкрадені майже 20 років тому, - CNN 05

Показано розташування свічкових ковпачків на двигуні Mado MD-550. Дослідники CAR знайшли маркування Мадо на ковпачках свічок запалювання

Компанія заявила, що ніколи не постачала двигун до Ірану або Ємену. Водночас як наголошує видання, Іран став "експертом в ухилянні від контролю" за технологіями, в деяких випадках використовуючи підставні компанії. Група експертів ООН встановила, що деталі, експортовані чеським виробником до компанії в Гонконзі у 2010 році, опинилися в іранських ракетах, які були використані у 2019 році.

Таймур Хан з CAR каже, що Іран "придбав західні компоненти й технології для своєї програми БПЛА, скориставшись відсутністю прозорості ланцюжка поставок", що робить ідентифікацію компонентів критично важливим методом у вдосконаленні експортного контролю і санкційних механізмів.

"Цей висновок, зроблений шляхом детального дослідження компонентів, вилучених в Україні та наданий ексклюзивно CNN, підкреслює здатність Ірану імітувати та вдосконалювати військові технології, отримані ним незаконним шляхом", - пише видання. 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+11
що в черговий раз доказує, наскільки нікчемні всі ці санкції від так званого цивілізованого світу. Іран 40 років під санкціями і що? забезпечує парашу так, як ніякий, так званий цивілізований світ, не здатен забезпечити Україну усім гуртом.
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28.04.2023 12:26
+10
Група експертів ООН встановила, що деталі, експортовані чеським виробником до компанії в Гонконзі у 2010 році, опинилися в іранських ракетах
------------------------
Паскудный Китай это хаб между цивилизацией и террористами. Именно китайцы помогают террористам обходить многие санкции.
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28.04.2023 12:27
+5
пізно вже прокидатися. занадто зажирів, знахабнів та розслабився так званий цивілізований світ, дикуни, які його знищать, вже готові.
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28.04.2023 12:41
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Невже там щось таке нереально високотехнологічне,що вони з кацапами не в стані самі зробити,або скопіювати????
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28.04.2023 12:21 Відповісти
як працювало колись мавпування західних технологій у китаї? Купляється хоча б один зразок, розбирається до гвинтика і відтворюється вже у китайському виконанні. І коли у нас не можна було на машину вільно поставити якийсь інший двигун без дозволу скажімо заводу зіл, то срав китай на будь-які дозволи. Потім західні компанії просто відкрили свої виробництва там. китай завжди крав інтелектуальну власність. Але те що дозвлено китаю, українцям не дозволялося ні в якому випадку. Ще коля азаров з даніличем налаштували ментів із прокурорами, аби ми не мали хоч якоїсь свободи технічної творчості.
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28.04.2023 12:50 Відповісти
BYD F3,аналог Тойота Королла.А запчастини з Тойоти,особливо в мотор,не підходять...
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28.04.2023 13:29 Відповісти
що в черговий раз доказує, наскільки нікчемні всі ці санкції від так званого цивілізованого світу. Іран 40 років під санкціями і що? забезпечує парашу так, як ніякий, так званий цивілізований світ, не здатен забезпечити Україну усім гуртом.
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28.04.2023 12:26 Відповісти
Санкции эффективны, когда нету легального хаба, вроде Китая. А этот хаб работает десятилетиями. Только сейчас Европа начинает просыпаться.
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28.04.2023 12:30 Відповісти
пізно вже прокидатися. занадто зажирів, знахабнів та розслабився так званий цивілізований світ, дикуни, які його знищать, вже готові.
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28.04.2023 12:41 Відповісти
Я думаю, что тут понятия поздно рано не совсем применимы. Нецивилизованные страны используют технологии 20 летней давности. Они имеют конвейер, но не имеют современных технологий. В Европе нет таких производственных мощностей не потому, что европейцы что-то там не умеют, а потому что им это не нужно. Но благодаря московитам в китайцах окончательно увидели врагов. А если цивилизованные страны возьмутся за что-то, то это будет лучшее в мире. переносы производств из Китая уже начались. Дальше будет.
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28.04.2023 12:56 Відповісти
Китай це кацапія в Азії.Потрібно допомогти його сусідам,перенести виробництва до них.І все.І в Україну теж....
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28.04.2023 13:27 Відповісти
ніхто нічого не побачив. вялікая франція у особі макрона бачить у китаї лише торгівельного партнера, а не противника.
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28.04.2023 14:18 Відповісти
Група експертів ООН встановила, що деталі, експортовані чеським виробником до компанії в Гонконзі у 2010 році, опинилися в іранських ракетах
------------------------
Паскудный Китай это хаб между цивилизацией и террористами. Именно китайцы помогают террористам обходить многие санкции.
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28.04.2023 12:27 Відповісти
Ми всі його вигодували
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28.04.2023 13:25 Відповісти
За вийнятком двигуна іранського виробництва, начиння Шахедів повністю складається з іноземних компонентів - продукції виробництва понад 30 європейських та американських компаній. Найбільше деталей зі США, зокрема сервопривід американської Hitec USA Group.
Плати, цифрові сигнальні процесори, трансивери, драйвери та приймачі - все це виробництва американської компанії Texas Instruments, яка продовжує роботу на користь рашистської пітьми і її союзника ірану.
Елементи живлення - японської Panasonic, керамічна антена - кандської Tallisman, плата управління зібрана з японських та американських деталей, а плата блоку живлення з німецьких та китайських елементів.
Блок керування - виробництва рф заводу "Западпрібор".
Є й деталі українських виробників, зокрема
електричні реле виробництва Харківського державного заводу "Радіореле".
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28.04.2023 12:35 Відповісти
Завод "Радіореле" не працює, та навіть не існує вже років 30, з таким же успіхом можна сказати, що там стоять реле виробництва СРСР.
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28.04.2023 12:47 Відповісти
Угу, не працював ...
Незмінний з 2007-го року директор А.Донець у у 2020-му в інтерв'ю місцевим журналістам скаржився, що ще в 2016-му вони втратили найбільший ринок збуту - в росії, чим підтвердив, що до того АТ "Завод Радіореле" вело жваву торгівлю з рашистською пітьмою.
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28.04.2023 14:15 Відповісти
Чомусь я не здивований. Шваби попри санкції за 2021 рік продали рашці військових товарів на 350 млн євро. Потім виправдовувались, що це ніби товари подвійного призначення.
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28.04.2023 22:57 Відповісти
 
 