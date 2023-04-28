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Захищаючи Україну, на фронті загинув журналіст та комунікаційник Олександр Бондаренко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під Кремінною від кулі снайпера загинув український військовослужбовець, журналіст, комунікаційник Олександр Бондаренко. Він боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

Про загибель Олександра повідомили в соцмережах його друзі та колеги, інформує Цензор.НЕТ.

Олександр за фахом - український філолог, навчався у Луганському педагогічному університеті.

Кар’єру журналіста він починав у рідному Луганську. У 2003-2004 роках працював на "Громадському радіо" у Києві, згодом - на "Першому національному". У 2007-2011 роках працював в Українській службі BBC, згодом - на "ТРК Україна", займався виробництвом новин. У 2015 році працював головним редактором програми розслідувань "Інсайдер" на ICTV. Звідти пішов у сферу комунікацій.

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У квітні 2021 року Бондаренка вважали одним з імовірних кандидатів на посаду прессекретаря президента Володимира Зеленського.

З першого дня повномасштабного вторгнення РФ Олександр був на фронті. Останній допис у соцмережах опублікував ще 11 вересня 2022 року: "Десь у лісах під Харковом. Висуваємося далі".

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Життя Олександа Бондаренка обірвалося під Кремінною. Його вбив російський снайпер.

Захищаючи Україну, на фронті загинув журналіст та комунікаційник Олександр Бондаренко 01

Автор: Ольга Лузан
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Схиляю голову..
Здохни раша!
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28.04.2023 12:50 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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28.04.2023 12:50 Відповісти
Зло повинно бути покарано. Слава Незламному Народові України!
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28.04.2023 13:20 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним....
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28.04.2023 13:22 Відповісти
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28.04.2023 13:23 Відповісти
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ГЕРОЯМ УКРАИНЫ! СЛАВА ЗСУ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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28.04.2023 14:23 Відповісти
R.I.P.
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28.04.2023 16:17 Відповісти
 
 