В Україні вперше судитимуть за екоцид: двох службовців підприємства обвинувачують в отруєнні водних ресурсів промисловими скидами. ФОТОрепортаж

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора скерували до суду перший за часи історії незалежної України обвинувальний акт за фактом вчинення екоциду (ст. 441 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу Генерального прокурора.

Як зазначається, протиправні дії інкримінуються двом відповідальним особам великого приватного підприємства на Хмельниччині, яке займається виготовленням картонно-паперової продукції.



До правоохоронних органів надходили численні скарги громадськості щодо масової загибелі рослинного і тваринного світу у річці, яка є притокою р. Случ. Водний об’єкт розташовується у межах Хмельницької та Житомирської областей.



"Слідством встановлено, що начальник та майстер підрозділу тепловодопостачання госптовариства з жовтня 2017-го по січень 2021 року не забезпечили якісне та комплексне очищення промислових стоків підприємства від забруднюючих речовин.

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У процесі виробництва вони систематично умисно здійснювали скиди забруднених зворотних вод у річку, у тому числі з перевищенням змісту гранично допустимої концентрації забруднюючих токсичних речовин.



Унаслідок цих дій на ділянці близько 4 км від місця скиду зворотних вод повне знищення живих організмів донної фауни", - йдеться в повідомленні.



На момент проведення інженерно-екологічної експертизи стан вод у річці визначено як "дуже брудні". Через забруднення води хімічними речовинами зникла річкова флора і фауна. Зруйновано гідроекосистему.

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