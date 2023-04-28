УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11640 відвідувачів онлайн
Новини Фото Суспільство
2 886 6
Офіс Генпрокурора (2335) екоцид (19)

В Україні вперше судитимуть за екоцид: двох службовців підприємства обвинувачують в отруєнні водних ресурсів промисловими скидами. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора скерували до суду перший за часи історії незалежної України обвинувальний акт за фактом вчинення екоциду (ст. 441 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу Генерального прокурора.

Як зазначається, протиправні дії інкримінуються двом відповідальним особам великого приватного підприємства на Хмельниччині, яке займається виготовленням картонно-паперової продукції.

До правоохоронних органів надходили численні скарги громадськості щодо масової загибелі рослинного і тваринного світу у річці, яка є притокою р. Случ. Водний об’єкт розташовується у межах Хмельницької та Житомирської областей.

"Слідством встановлено, що начальник та майстер підрозділу тепловодопостачання госптовариства з жовтня 2017-го по січень 2021 року не забезпечили якісне та комплексне очищення промислових стоків підприємства від забруднюючих речовин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через агресію РФ у Чорному морі масово гинуть дельфіни: Офіс Генпрокурора розслідує екоцид. ФОТОрепортаж

У процесі виробництва вони систематично умисно здійснювали скиди забруднених зворотних вод у річку, у тому числі з перевищенням змісту гранично допустимої концентрації забруднюючих токсичних речовин.

Унаслідок цих дій на ділянці близько 4 км від місця скиду зворотних вод повне знищення живих організмів донної фауни", - йдеться в повідомленні.

На момент проведення інженерно-екологічної експертизи стан вод у річці визначено як "дуже брудні". Через забруднення води хімічними речовинами зникла річкова флора і фауна. Зруйновано гідроекосистему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні уперше повідомили про підозру у вчиненні екоциду

В Україні вперше судитимуть за екоцид: двох службовців підприємства обвинувачують в отруєнні водних ресурсів промисловими скидами 01
В Україні вперше судитимуть за екоцид: двох службовців підприємства обвинувачують в отруєнні водних ресурсів промисловими скидами 02
В Україні вперше судитимуть за екоцид: двох службовців підприємства обвинувачують в отруєнні водних ресурсів промисловими скидами 03
В Україні вперше судитимуть за екоцид: двох службовців підприємства обвинувачують в отруєнні водних ресурсів промисловими скидами 04
В Україні вперше судитимуть за екоцид: двох службовців підприємства обвинувачують в отруєнні водних ресурсів промисловими скидами 05
В Україні вперше судитимуть за екоцид: двох службовців підприємства обвинувачують в отруєнні водних ресурсів промисловими скидами 06

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Понінківський картонно-паперовий комбінат десятиліттями забруднює довкілля. Давно на часі!
показати весь коментар
28.04.2023 13:32 Відповісти
Чого б не напоїти просто тих гнід цією "водичкою"? Очевидно ж, що "суди" максимум що зроблять, це зрублять капусти на чергові доміки і машиночьки і відпустять?
показати весь коментар
28.04.2023 13:43 Відповісти
"ачальник и мастер подразделения тепловодоснабжения хозобщества с октября 2017-го по январь 2021 года не обеспечили качественную и комплексную очистку промышленных стоков предприятия от загрязняющих веществ"
ага.. а руководство предприятия об этом , конечно, ничего не знало.. спихнули на стрелочников.
показати весь коментар
28.04.2023 14:46 Відповісти
сумновідома Понінківська картонно-паперова фабрика
показати весь коментар
28.04.2023 15:28 Відповісти
Екоцид треба зробити кримінальним злочином - з повною конфіскацієй майна і тюремними строками. Природа в Україні єдина, запасної немає.
показати весь коментар
28.04.2023 16:06 Відповісти
Відповідальність за бездіяльність Спеціалізованої екологічної прокуратури з жовтня 2017-го по січень 2021 року мають понести також Генеральні прокурори України.
показати весь коментар
28.04.2023 17:03 Відповісти
 
 