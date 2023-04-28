Послушнику Почаївської лаври, який виправдовував російську агресію, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила ще одного представника УПЦ (МП), який публічно виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зловмисником виявився 48-річний послушник Почаївської Успенської лаври. Фігурант використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах, через які активно поширював наративи кремлівської пропаганди.

Крім того, зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво рф і намагався дискредитувати українських захисників", - йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:



- ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників);

- ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

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