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Почаїв (42) СБУ (10002) УПЦ МП (1094)

Послушнику Почаївської лаври, який виправдовував російську агресію, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки викрила ще одного представника УПЦ (МП), який публічно виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зловмисником виявився 48-річний послушник Почаївської Успенської лаври. Фігурант використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах, через які активно поширював наративи кремлівської пропаганди.

Крім того, зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво рф і намагався дискредитувати українських захисників", - йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників);
- ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

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Послушнику Почаївської лаври, який виправдовував російську агресію, повідомлено про підозру, - СБУ 01
Послушнику Почаївської лаври, який виправдовував російську агресію, повідомлено про підозру, - СБУ 02
Послушнику Почаївської лаври, який виправдовував російську агресію, повідомлено про підозру, - СБУ 03
Послушнику Почаївської лаври, який виправдовував російську агресію, повідомлено про підозру, - СБУ 04
Послушнику Почаївської лаври, який виправдовував російську агресію, повідомлено про підозру, - СБУ 05
Послушнику Почаївської лаври, який виправдовував російську агресію, повідомлено про підозру, - СБУ 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
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28.04.2023 14:33
+12
Один послушник? Весь фсб-шний ********* по всій Україні треба ліквідувати!
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28.04.2023 14:14
+11
этого паслушника в колодец, как делал НКВД в свое время с людьми. Пусть слушает сигналы масковского времени на дне.
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28.04.2023 14:09
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той послушник,ще й питарас
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28.04.2023 14:07 Відповісти
невже в цього козла таке дебеле здоровя що він не може просто заснути і не проснутися.. ????
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28.04.2023 14:09 Відповісти
этого паслушника в колодец, как делал НКВД в свое время с людьми. Пусть слушает сигналы масковского времени на дне.
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28.04.2023 14:09 Відповісти
і в якому званні цей "послушнік"?
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28.04.2023 14:10 Відповісти
Ну повідомили підару у клоунському ковпаку, але сподіваюся його затримали?
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28.04.2023 14:10 Відповісти
Хех ще одного на обмін.

А давайте вернемо ту кого звинувачують як опосередковано винну у загибелі петуха імперця Бидлана Татарського. Це буде весело.

Ви тільки уявіть як впадуть на мороз інші пропагандисти імперці.
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28.04.2023 14:10 Відповісти
А скільки таких ще затаїлись,і мріють що кацапи переможуть....
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28.04.2023 14:12 Відповісти
"рпц" = гундяєвське кривослав`я = 5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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28.04.2023 14:13 Відповісти
а ніяк не можна підозру, щодо кацапячої церкви в Україні, втілювати в якийсь фізичні дії?
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28.04.2023 14:14 Відповісти
Один послушник? Весь фсб-шний ********* по всій Україні треба ліквідувати!
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28.04.2023 14:14 Відповісти
ну от ви прямо мислі чітаєте...
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28.04.2023 14:20 Відповісти
Там всі такі, нормальних і патріотичних в УПЦ(МП) не тримають.
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28.04.2023 14:26 Відповісти
Геть московський сатанат!!!
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28.04.2023 14:26 Відповісти
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28.04.2023 14:33 Відповісти
На передову окопи рити!
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28.04.2023 14:36 Відповісти
Піимався тои шо кусався .
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28.04.2023 14:37 Відповісти
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28.04.2023 14:37 Відповісти
найкраща підозра- вила в живіт або сокира в башку
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28.04.2023 14:56 Відповісти
вы ему не подозрения выносите, вы его на темный подвал посадите
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28.04.2023 15:02 Відповісти
какого-то лошка за говнопосты в сетях - взяли. Тех, кто сдал 20% Украины врагу и этим подписал десятки тысяч на смерть - крутят по елемарафону.
Может, СБУ пора заняться своей прямой работой?
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28.04.2023 15:11 Відповісти
і то де? на Тернопільщині, не під Краматорськом чи навіть не в Харкові..
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28.04.2023 15:13 Відповісти
Что за мазохизм у нашей власти. Знаем, понимаем, что МП враг украинской государственности и все одно позволяем работать на территории Украины. Один раз принять закон о запрете УПЦ МП в Украине, выгнать и забыть.
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28.04.2023 15:49 Відповісти
До звізди йому ваша підозра!
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28.04.2023 17:49 Відповісти
 
 