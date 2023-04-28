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Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Минулої доби окупанти вдарили по мирних населених пунктах Бериславського та Херсонського районів з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації та БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області.

Війська РФ скинули п’ять керованих авіабомб на с.Кізомис, атакували дронами місто Берислав. Окупанти обстріляли с.Одрадокам'янка, смертельні поранення отримала 81-річна жінка, її 73-річного чоловіка госпіталізовано до лікарні з мінно-вибуховою травмою, черепно-мозковою травмою, проникаючим пораненням грудної клітини та переломом стегна.

Місто Херсон окупанти обстрілювали цілодобово, ворог підступно цілився по житлових кварталах центру, мікрорайонів Корабел, ХБК, прибережним зонам та передмістю, там пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, у яких після серії потужних вибухів повибивало вікна та розтрощило балкони.

Внаслідок обстрілу прибережної зони у мікрорайоні ХБК загинув 44-річний чоловік, осколок від снаряда потрапив йому в голову.

Під час патрулювання мікрорайону Острів під ворожий артилерійський обстріл потрапив поліцейський патруль, один працівник поранений.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни здійснили 61 обстріл Херсонщини з важкої артилерії, БПЛА та авіації, 2 людини загинули, 3 - зазнали поранень, - ОВА

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Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 02
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 03
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Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 06

Автор: Марина Макєєва
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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею тебе, Господи, вони зневажили
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28.04.2023 15:08 Відповісти
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Ray

@Ray_net_ua

·

1 год

На Земле победил фашизм!

Глава фашистской организации ООН рФ ночью ракетной атакой убила 14 украинцев в г.Умани и Мать с дочкой в г.Днепре. рФ возглавляющая террористическую организацию ООН пишет, что попали "точно в цель".

Целью ракет ООН были гражданские в Украине.

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28.04.2023 15:37 Відповісти
ось до речі це Чел написав оригінально, але правдиво.👆
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28.04.2023 15:38 Відповісти
 
 