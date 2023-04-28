Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області. ФОТОрепортаж

Вчора російські військові запустили по містах і селах регіону 12 ворожих дронів, обстріляли з артилерії та реактивних систем залпового вогню 21 населений пункт у Пологівському та Василівському районах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Запорізької області.

Загалом за добу армія окупантів завдала 90 ударів. Постраждали мешканці Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівкии, Новоандріївки, Малої Токмачки, Ольгівського, Чарівного, Червоного, Малинівки, Білогір’я, Полтавки, Преображенки, Темирівки, Гуляйпільського, Затишшя, Староукраїнськи, Щербак, Зеленого Гаю, Кам’янського, Степового, Малих Щербаків.

Поліцейські задокументували наслідки збройної агресії в Оріхові. Снаряди поцілили по приватному сектору, частину будинків зруйновано вщент, також пошкоджено особисте майно власників.

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