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Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Вчора російські військові запустили по містах і селах регіону 12 ворожих дронів, обстріляли з артилерії та реактивних систем залпового вогню 21 населений пункт у Пологівському та Василівському районах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Запорізької області.

Загалом за добу армія окупантів завдала 90 ударів. Постраждали мешканці Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівкии, Новоандріївки, Малої Токмачки, Ольгівського, Чарівного, Червоного, Малинівки, Білогір’я, Полтавки, Преображенки, Темирівки, Гуляйпільського, Затишшя, Староукраїнськи, Щербак, Зеленого Гаю, Кам’янського, Степового, Малих Щербаків.

Поліцейські задокументували наслідки збройної агресії в Оріхові. Снаряди поцілили по приватному сектору, частину будинків зруйновано вщент, також пошкоджено особисте майно власників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу російські війська здійснили 90 обстрілів по 21 населеному пункту на Запоріжжі, - ОВА

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Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області 06
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Автор: Марина Макєєва
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Кожну людину від 18 до 60 можна називати "резервом ЗСУ". Тварюки скажені.
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28.04.2023 17:30 Відповісти
 
 