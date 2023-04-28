У Києві відкрили меморіальну дошку українському воїну Олегу Лєбєдєву, який загинув у бою з російськими окупантами під Бахмутом. ФОТО

В Києві на проспекті Валерія Лобановського встановили меморіальну дошку адвокату, уболівальнику "Динамо, українському воїну Олегу Лєбєдєву, який загинув у бою з російськими окупантами під Бахмутом 23 грудня 2022 року. Меморіальна дошка встановлена на домі, в якому мешкав загиблий Герой.

Про це повідомив у фейсбуку Den St, передає Цензор.НЕТ.

"ВІЧНА ШАНА і ЧЕСТЬ тобі, ДРУЖЕ!" - підписав він фото з меморіальною дошкою Герою.

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З перших днів війни Олег Лєбєдєв записався до тероборони, потім вирушив на передову. Він загинув 23 грудня 2022 року у боях під Бахмутом.