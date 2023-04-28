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Київ (13823) меморіальна дошка (190)

У Києві відкрили меморіальну дошку українському воїну Олегу Лєбєдєву, який загинув у бою з російськими окупантами під Бахмутом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

В Києві на проспекті Валерія Лобановського встановили меморіальну дошку адвокату, уболівальнику "Динамо, українському воїну Олегу Лєбєдєву, який загинув у бою з російськими окупантами під Бахмутом 23 грудня 2022 року. Меморіальна дошка встановлена на домі, в якому мешкав загиблий Герой.

Про це повідомив у фейсбуку Den St, передає Цензор.НЕТ.

"ВІЧНА ШАНА і ЧЕСТЬ тобі, ДРУЖЕ!" - підписав він фото з меморіальною дошкою Герою.

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У Києві відкрили меморіальну дошку українському воїну Олегу Лєбєдєву, який загинув у бою з російськими окупантами під Бахмутом 01

З перших днів війни Олег Лєбєдєв записався до тероборони, потім вирушив на передову. Він загинув 23 грудня 2022 року у боях під Бахмутом.
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Світла Памʼять Герою Украіни ‼️
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28.04.2023 20:34 Відповісти
А от Лобановський ніякий не герой. Він втік до арабських еміратів за баблом в той час, коли Україні треба було виборювати свою незалежність. Ідіоти назвали проспект його іменем. Лобановський гавно, тому проспект треба перейменувати іменем справжніх ******** героїв борців за незалежність.
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28.04.2023 22:07 Відповісти
 
 