Рятувальник у зруйнованому будинку в Умані. ФОТО ДНЯ
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У мережу потрапили кадри українського рятувальника, який стоїть у зруйнованому будинку в Умані поряд із тілом загиблого мирного мешканця.
Як інформує Цензор.НЕТ, фото поширили в мережі.
Автор фото - Карлос Барріа, Reuters.
Вночі 28 квітня Росія завдала чергового ракетного удару по містах України.
На цей час відомо про щонайменше 23 загиблих в Умані, серед них четверо дітей.
Топ коментарі
+47 Володимир Ярощук f72292f9
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+46 Геннадій Олександрович Курячий
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+30 Amber
показати весь коментар28.04.2023 21:00
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Будь ласка, зачекайте...
В окопі нема суперечек через мову, віру, національність чи місце народження. Там або ти свій, або ворог. Або ти за Україну, або за Рашку. І все.
І ти не в окопі, а я знаю таких що в окопі і стараються переходити на українську, але на відміну від тебе у них ще немає часу і можливостей
Кацапи , ви мразь і бидло ,
будете горіти в пеклі ‼️
будете горіти в пеклі ‼️
так шо навіть Сралін нігде не "горить". гггг, реально релігія для рабів ницих
будете горіти в пеклі ‼️
будеш горіти в пеклі‼️
Давай, замовляю товари на стольнік.
і ще одне, в печері не тісно? ти ж зобов.язаний по канону жити в печері, планеті і всьому "сущому" - 6000 років ж, правда?
до речі - у твоєї дочки рак, куди побіжиш?
стоп, та ж лікарі - єретики, чо не в храм біжиш? хаха, класика - крики про Боба і Бена і те що лікарі - шарлатани і будуть "горіти вічно", але якщо нещастя - то жалісне скавуління на колінах перед лікарем.
ну, він хоч би розумний, на відміну від таких "горунів".
повторю - я не вірю в Яхве, так шо "горіти" будеш ти!(і навіть Попа Римський, чит. т.з. "канони", хоча куд-куда там )
будеш горіти в пеклі‼️
Просто, маніфестація в будь-якій формі - мовляв, "нємагумолчать", не хочу мати з вами, вбивцями, нічого спільного, йдіть на фіг, я не ваш (а), - була чи ні?.. (с) О. Забужко
"Ми поділяємо біль невинних смертей і стоїмо разом із людьми України в цю важку годину, після російського ракетного обстрілу, який призвів до загибелі мирних жителів, деякі з них - в Умані, особливе місце релігійного й культурного значення для євреїв усього світу", - ідеться в заяві.
Краще б уже мовчав.....