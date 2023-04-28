Рятувальник у зруйнованому будинку в Умані. ФОТО ДНЯ

У мережу потрапили кадри українського рятувальника, який стоїть у зруйнованому будинку в Умані поряд із тілом загиблого мирного мешканця.

Як інформує Цензор.НЕТ, фото поширили в мережі.

Автор фото - Карлос Барріа, Reuters.

Вночі 28 квітня Росія завдала чергового ракетного удару по містах України.

На цей час відомо про щонайменше 23 загиблих в Умані, серед них четверо дітей.