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Рятувальник у зруйнованому будинку в Умані. ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У мережу потрапили кадри українського рятувальника, який стоїть у зруйнованому будинку в Умані поряд із тілом загиблого мирного мешканця.

Як інформує Цензор.НЕТ, фото поширили в мережі. 

Рятувальник у зруйнованому будинку в Умані 01

Автор фото - Карлос Барріа, Reuters.

Вночі 28 квітня Росія завдала чергового ракетного удару по містах України.

На цей час відомо про щонайменше 23 загиблих в Умані, серед них четверо дітей.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+47
Жах ! Злість ! Ненависть ! Помста !...
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28.04.2023 20:58
+46
Горіть у пеклі кляті свиноорки!
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28.04.2023 20:58
+30
Моторошно стає від побаченого 😠
Кацапи , ви мразь і бидло ,
будете горіти в пеклі ‼️
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28.04.2023 21:00
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Горіть у пеклі кляті свиноорки!
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28.04.2023 20:58 Відповісти
Жах ! Злість ! Ненависть ! Помста !...
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28.04.2023 20:58 Відповісти
Жуткое фото. Бесит то, что к этому начинают привыкать. Хотя как можно к такому привыкнуть?
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28.04.2023 20:58 Відповісти
Звикнути до тортур України? До міста в ранах? Полонених з сльозах при поверненні додому? Про дівчинку з тортом на могилі батька?....Ніхто не звикне, кожна смерть ножем по серцю, не звикну.
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28.04.2023 21:06 Відповісти
Ну это не совсем так. Моя семья все знакомые и сотрудники переживают и даже помогают посильно. Ну а кто не знал раньше где раша, а где Украина тому конечно безразлично, как ито что во всем мире происходит.
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28.04.2023 23:35 Відповісти
звикають. люди до всього звикають. і досить вже совкивих лозунгів.
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30.04.2023 15:57 Відповісти
https://www.president.gov.ua/documents/constitution
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28.04.2023 22:32 Відповісти
Тебе не влаштовує наша конституція?
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28.04.2023 22:46 Відповісти
о бачиш, вмієш писати українською, просто не хочеш )
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29.04.2023 03:40 Відповісти
Вот видишь, ты можешь меня понять, но при этом упорно не хочешь прочитать, понять и исполнять нашу Конституцию и наши законы.
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29.04.2023 08:32 Відповісти
Ось якраз і не можу зрозуміти, як знаючи мову країни в якій живеш, вибирати мову терористичної країни яка нас знищує. Я можу зрозуміти коли людині важко спілкуватись українською бо вона завжди говорила на іншій, але написати коментар на українському сайті вже можна постаратись державною мовою. Бо інакше не зрозуміло хто це написав українець чи московит. Тут питання в моралі а не в конституції і законах. Тебе ж ніхто насильно не примушує переходити на нашу мову. Зауваження - це не примушення і не "прітіснєнія рускава язіка").
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29.04.2023 08:52 Відповісти
А кто сказал что этот язык принадлежит эксклюзивно только московии? Я считаю это одним из диалектов именно нашего языка от слова Русь, кем мы изначально и являемся и который московия украла как и свое название. Никакой идиот в мире не додумался запретить немецкий или итальянский язык из-за фашизма Гитлера и Муссолини. Еще раз - вас не устраивает наша Конституция?
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29.04.2023 09:02 Відповісти
Як ви думаєте чому росіяни зразу беруться за заборону української мови на окупованих територіях? Щоб знищити нашу ідентичність. Навіть іноземці не завжди можуть зрозуміти чи це українець чи росіянин, через те що в нас багато рускогаварящіх, і цим користуються росіяни за кордоном, які ведуть себе як бидло а потім кажуть - ми с України
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29.04.2023 09:23 Відповісти
Вы не ответили на мой вопрос "щиро україномовний" Анатолий Тимощук из Луцка - это предатель или патриот Украины. И, например, на каком языке была сказана самая знаменитая фраза этой войны?
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29.04.2023 19:21 Відповісти
скоріше всього що зрадник. але звідки взяли що якщо говорить українською то значить патріот? україномовні ж те ж є різні
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29.04.2023 20:32 Відповісти
Вот вы сами и сняли все вопросы. До задницы на каком языке говорит человек, где он живет и какую религию он исповедует. Главное - любит он Украину или нет.

В окопі нема суперечек через мову, віру, національність чи місце народження. Там або ти свій, або ворог. Або ти за Україну, або за Рашку. І все.
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30.04.2023 13:24 Відповісти
я все зрозумів - вести розмову з кацапським тролем чи з обманутим малоросом то марна справа ).
І ти не в окопі, а я знаю таких що в окопі і стараються переходити на українську, але на відміну від тебе у них ще немає часу і можливостей
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01.05.2023 21:34 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1617990587717943296
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01.05.2023 21:56 Відповісти
і як казав один наш воїн що бували моменти коли якраз мова відігравала критичне значення щоб розпізнати чи це ворог чи свій
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01.05.2023 21:37 Відповісти
И практический пример "на спичках". Вы считаете "гарно україномовних" Тимощука, Олийника или Шуфрича предателями или патриотами Украины?
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29.04.2023 09:06 Відповісти
Їхній транслейт Їх палить: - сечі немає терпіти таке борошно!!!
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28.04.2023 22:36 Відповісти
Моторошно стає від побаченого 😠
Кацапи , ви мразь і бидло ,
будете горіти в пеклі ‼️
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28.04.2023 21:00 Відповісти
Кацапи , ви мразь і бидло ,
будете горіти в пеклі ‼️
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28.04.2023 21:33 Відповісти
ти почитай про діяння вашого Яхве.
так шо навіть Сралін нігде не "горить". гггг, реально релігія для рабів ницих
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05.05.2023 14:11 Відповісти
Кацапи , ви мразь і бидло ,
будете горіти в пеклі ‼️
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22.05.2023 12:36 Відповісти
мені то що? хай "горять" хоч в Вальгалі, чи там в Діснейленді, мені ні шкіда так скізіть)
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26.05.2023 14:02 Відповісти
Yuriy Smith, ти мразь і бидло,
будеш горіти в пеклі‼️
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28.05.2023 22:01 Відповісти
а ви - в Дісней-Небі, вчора було відкриття, Аллах просив передати шо тебе чекає - "горіти" будеш вічно, з гуріями та шашличками свинячими, Аллах знає як раба свого принизити. Покаявся б шолі?
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02.06.2023 15:42 Відповісти
спорю на секір башка шо не буду(не вірю просто в Яхве, хі-хі), а ти спориш на сто євро шо таки буду.
Давай, замовляю товари на стольнік.
і ще одне, в печері не тісно? ти ж зобов.язаний по канону жити в печері, планеті і всьому "сущому" - 6000 років ж, правда?
до речі - у твоєї дочки рак, куди побіжиш?
стоп, та ж лікарі - єретики, чо не в храм біжиш? хаха, класика - крики про Боба і Бена і те що лікарі - шарлатани і будуть "горіти вічно", але якщо нещастя - то жалісне скавуління на колінах перед лікарем.
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02.06.2023 16:18 Відповісти
хоч би з печери ведмедя викинув, а то шото одне й те ж лапою тобі на єретичній клавіатурі друкує.
ну, він хоч би розумний, на відміну від таких "горунів".
повторю - я не вірю в Яхве, так шо "горіти" будеш ти!(і навіть Попа Римський, чит. т.з. "канони", хоча куд-куда там )
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02.06.2023 16:26 Відповісти

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02.06.2023 16:33 Відповісти
Yuriy Smith, ти мразь і бидло,
будеш горіти в пеклі‼️
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02.06.2023 16:47 Відповісти
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28.04.2023 21:10 Відповісти
Папапльостадєньгізарабативаєт!!!1 винєпанімаїтєетадругоє!!!!1111
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02.06.2023 16:28 Відповісти
Тупі вбивці на чолі з наполеонівською міллю
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28.04.2023 21:11 Відповісти
Це фото жахливе безперечно але по моєму куди більш жахливе фото з багатозначним підтекстом саме ось це!!!
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28.04.2023 21:19 Відповісти
еще награждения кацапов на олимпиадах не хватает для полного счастья, с гимном и флагом россии
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28.04.2023 21:24 Відповісти
у команді зе-підорасів українців немає

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28.04.2023 21:22 Відповісти
Близько мільйона росіян втекло в ЄС од путінської мобілізації, значна частина їх вимагає статусу воєнних біженців нарівні з нашими (sic!), ще частина просить зміни громадянства і т.д., - але щось не можу ні пригадати, ні нагуглити: чи хоч одна, хоч яка-небудь, хоч одиночна протестна акція цих "євробіженців" під своїм (РФ) посольством у країні притулку (в ЄС) - хай не зі спаленням паспорта чи пранням рос. прапора (як американці свій були прали на протестах проти війни у В'єтнамі), хай усього тільки з плакатом після чергового ракетного обстрілу їхньою країною сплячих українських дітей, - за цей час помічена взагалі була?..

Просто, маніфестація в будь-якій формі - мовляв, "нємагумолчать", не хочу мати з вами, вбивцями, нічого спільного, йдіть на фіг, я не ваш (а), - була чи ні?.. (с) О. Забужко
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28.04.2023 23:38 Відповісти
не було
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29.04.2023 01:06 Відповісти
Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський висловив співчуття українцям після російських ракетних обстрілів, унаслідок яких було зруйновано багатоповерховий житловий будинок в Умані Черкаської області й загинули мирні жителі. Про це повідомляє посольство Ізраїлю в Києві 28 квітня у Facebook.

"Ми поділяємо біль невинних смертей і стоїмо разом із людьми України в цю важку годину, після російського ракетного обстрілу, який призвів до загибелі мирних жителів, деякі з них - в Умані, особливе місце релігійного й культурного значення для євреїв усього світу", - ідеться в заяві.
Краще б уже мовчав.....
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29.04.2023 02:45 Відповісти
Жах ! Злість ! Ненависть ! Помста !...
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30.04.2023 15:40 Відповісти
 
 