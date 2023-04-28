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Написи на ракетах HIMARS. ФОТО ДНЯ
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Українські воїни нанесли на ракети HIMARS написи з роз’ясненнями для російських окупантів, за які саме злочини і звірства вони будуть ліквідовані.
Відповідне фото опублікував Василь Рябчук, передає Цензор.НЕТ.
"Ніхто з потвор не повинен уникнути відповідальності!" - прокоментував він фото.
Серед написів на ракетах Himars є такі: "За маленьку зіроньку Лізу 14.07.22", "За маленьке сонечко Вікусю 28.04.23", "За Умань 28.04.23", "За дітей України" та ін.
Топ коментарі
+74 Баритон Саша
показати весь коментар28.04.2023 22:05
+31 John Davis 6e49c55d
показати весь коментар28.04.2023 22:07
+26 Артемій Золотарь
показати весь коментар28.04.2023 22:16
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це осикові снаряди ....