Написи на ракетах HIMARS. ФОТО ДНЯ

Українські воїни нанесли на ракети HIMARS написи з роз’ясненнями для російських окупантів, за які саме злочини і звірства вони будуть ліквідовані.

Відповідне фото опублікував Василь Рябчук, передає Цензор.НЕТ.

"Ніхто з потвор не повинен уникнути відповідальності!" - прокоментував він фото.

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Серед написів на ракетах Himars є такі: "За маленьку зіроньку Лізу 14.07.22", "За маленьке сонечко Вікусю 28.04.23", "За Умань 28.04.23", "За дітей України" та ін.