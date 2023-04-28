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Написи на ракетах HIMARS. ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Українські воїни нанесли на ракети HIMARS написи з роз’ясненнями для російських окупантів, за які саме злочини і звірства вони будуть ліквідовані.

Відповідне фото опублікував Василь Рябчук, передає Цензор.НЕТ.

Написи на ракетах HIMARS 01

"Ніхто з потвор не повинен уникнути відповідальності!" - прокоментував він фото.

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Серед написів на ракетах Himars є такі: "За маленьку зіроньку Лізу 14.07.22", "За маленьке сонечко Вікусю 28.04.23", "За Умань 28.04.23", "За дітей України" та ін.
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Топ коментарі
+74
Хай все долетить. Боже, накажи тих кацапів.
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28.04.2023 22:05
+31
Дай боже сил нашим захисникам!
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28.04.2023 22:07
+26
Кацапи - нащадки андрофагів!У цих нелюдів на генетичному рівні закладена жорстокість,одвічна злоба на весь цивілізованний світ,на всіх сусідів,а,особливо, на українців!
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28.04.2023 22:16
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Хай все долетить. Боже, накажи тих кацапів.
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28.04.2023 22:05 Відповісти
Кацапи - нащадки андрофагів!У цих нелюдів на генетичному рівні закладена жорстокість,одвічна злоба на весь цивілізованний світ,на всіх сусідів,а,особливо, на українців!
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28.04.2023 22:16 Відповісти
Канібали
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28.04.2023 22:25 Відповісти
треба нищити промисловий потенціал московії!!
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28.04.2023 23:01 Відповісти
Схоже на Донецьк пішли... Зараз вий на болотах... дамбят...
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28.04.2023 22:37 Відповісти
Кацапи - це виродки людства !
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30.04.2023 14:44 Відповісти
І всі ці заряди по маскві!!!
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28.04.2023 22:06 Відповісти
Дай боже сил нашим захисникам!
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28.04.2023 22:07 Відповісти
щоби все це попало в ОЧКО хЙлу
це осикові снаряди ....
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28.04.2023 22:08 Відповісти
Достатньо єдиної срібної кулі.
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28.04.2023 22:13 Відповісти
якби ж так, там однієї кулі не вистачить, ***** там колективне...
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28.04.2023 23:42 Відповісти
Гасите кацапскую *********!
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28.04.2023 22:14 Відповісти
А ще треба хоч один залп по Банковій, які попри попередження наших західних партнерів, допустили вбивство наших безневинних діточок і їхніх рідних. І ще один залп за знищення українських героїв розвідників, бойових генералів і волонтерів.
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28.04.2023 22:14 Відповісти
Кто ж по своим соучастникам-то стреляет ?)
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28.04.2023 22:44 Відповісти
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28.04.2023 22:15 Відповісти
ладу, тому ювіляру
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28.04.2023 23:02 Відповісти
Смерть быдлонасекомышам болот мацковии..Эти жертвы аборта неисправимы!!!
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28.04.2023 22:21 Відповісти
Московія - заповєднік імбецилів...
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28.04.2023 22:31 Відповісти
Смерть кацапам! Кацапи не мають право на життя!!!
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28.04.2023 22:33 Відповісти
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28.04.2023 22:53 Відповісти
За Амстор , ще буде .....Вбивці
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28.04.2023 23:04 Відповісти
кошмарити треба ту русню скрізь ! щоб встидались сказати що руський !
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28.04.2023 23:12 Відповісти
росіянин , не "руський"
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30.04.2023 11:16 Відповісти
Їбаште хлопці як можете і чим можете, на вас вся надія
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29.04.2023 05:12 Відповісти
СМЕРТЬ КРЕМЛЕВСКОЙ ХУНТЕ !
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29.04.2023 08:23 Відповісти
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29.04.2023 22:28 Відповісти
Bejte kacapskich gnid, chlopcy.
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25.07.2023 20:56 Відповісти
 
 