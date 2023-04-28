УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11221 відвідувач онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
4 789 1
безпілотник (2071) війна (56084) Херсонщина (4204) Національна гвардія (1227)

Нацгвардійці збили російський розвідувальний безпілотник ZALA 421 на Херсонщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Херсонській області мобільною вогневою групою Національної гвардії було знищено ворожий безпілотник ZALA 421.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.

Нацгвардійці збили російський розвідувальний безпілотник ZALA 421 на Херсонщині 01

Зазначається, що окупаційні війська РФ зазвичай використовують даний безпілотник для розвідки, контролю території, пошуку та ураження цілей, спостереження за рухом військової техніки й т.д.

Нацгвардійці збили російський розвідувальний безпілотник ZALA 421 на Херсонщині 02
Нацгвардійці збили російський розвідувальний безпілотник ZALA 421 на Херсонщині 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники збили "Шахед" на Чернігівщині. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці!
показати весь коментар
29.04.2023 01:02 Відповісти
 
 