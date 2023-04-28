Нацгвардійці збили російський розвідувальний безпілотник ZALA 421 на Херсонщині. ФОТО

У Херсонській області мобільною вогневою групою Національної гвардії було знищено ворожий безпілотник ZALA 421.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.

Зазначається, що окупаційні війська РФ зазвичай використовують даний безпілотник для розвідки, контролю території, пошуку та ураження цілей, спостереження за рухом військової техніки й т.д.





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники збили "Шахед" на Чернігівщині. ВIДЕО