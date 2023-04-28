Нацгвардійці збили російський розвідувальний безпілотник ZALA 421 на Херсонщині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Херсонській області мобільною вогневою групою Національної гвардії було знищено ворожий безпілотник ZALA 421.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.
Зазначається, що окупаційні війська РФ зазвичай використовують даний безпілотник для розвідки, контролю території, пошуку та ураження цілей, спостереження за рухом військової техніки й т.д.
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Volodymyr Pinchuk 7f02c87d
показати весь коментар29.04.2023 01:02 Відповісти Мені подобається 4
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