Маршрут російського загарбника, історія злочинів, дипломатія у стилі "Кінг Конг" . Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Єдиний спосіб

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ заявило, що метою сьогоднішнього обстрілу було "завдання ударів по резервах ЗСУ" (оновлено)

Так точніше

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Точно в цель": Міноборони РФ після обстрілу Умані опублікувало фото запуску ракети

Без варіантів

Добро пожаловать

Саме так

Та скоро вже...

Дипломатія у стилі "Кінг Конг"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Претензії Росії на територію України ніколи не будуть визнані, - представниці Великої Британії та США розкритикували доповідь Лаврова на засіданні Радбезу ООН

"Председатель"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерріш, сидячи поруч з Лавровим на засіданні Радбезу ООН, розкритикував вторгнення Росії в Україну

Худоба в ООН

Відображення

Історія злочинів

Останній виступ диктатора

Обыкновенная россия

Морський диявол

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух пролунав в окупованому Севастополі, - ЗМІ

Домовились...

Нарешті вже можна не приховувати

Темрява російської церкви

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