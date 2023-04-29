Маршрут російського загарбника, історія злочинів, дипломатія у стилі "Кінг Конг" . Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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Темрява російської церкви
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@MrHimikus
В мережу злили жмуруку Ткаченка. Воно виявилось навіть палкішим ніж жмуруку Резнікова. Отже Ткаченко в цьому конкурсі достойно посідає друге місце.
Переможцем й надалі залишається Зеленський. Його жмуруку з Медведєвим в сауні без трусів взагалі страшно в етері показувати
https://twitter.com/i/status/1652034469191118848
На росії це дуже небезпечно, їй і так концерти повідміняли.