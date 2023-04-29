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Велика Британія (3649) підводний човен (67) секретні документи (89)

Конфіденційні документи про ядерну субмарину знайшли в туалеті пабу в Британії, - The Sun. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

У туалеті пабу на північному заході Великої Британії знайшли конфіденційні документи про ядерний підводний човен вартістю 1,3 млрд фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє британська газета The Sun, інформує Цензор.НЕТ.

Документи знайшли в туалеті в пабі мережі Wetherspoons на залізниці Фернес. Цей паб розміщений поруч із доком, в якому будують підводні човни.

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Конфіденційні документи про ядерну субмарину знайшли в туалеті пабу в Британії, - The Sun 01

У паперах ішлося про внутрішню роботу атомного підводного човна. Такі документи використовують підводники, які вивчають, як ізолювати та розгерметизувати елементи її системи.

Видання цитує слова чоловіка, який знайшов папери. За його словами, в пабі того вечора було досить багато людей - цивільних та військовослужбовців Королівського флоту.

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"Я пішов до туалету, і документи просто лежали там на підлозі. Їх міг знайти будь-хто. Просто пощастило, що їх не знайшов російський шпигун", - розповів він.

На документах є позначка "конфіденційно". Це на один рівень безпеки нижче, ніж "секретно". Такі папери надають до ознайомлення лише за службовою необхідністю. Їхня втрата чи публікація можуть, за офіційним визначенням, мати "руйнівні наслідки".

Конфіденційні документи про ядерну субмарину знайшли в туалеті пабу в Британії, - The Sun 02

У Королівському флоті зазначили, що папери документи носять "загально-навчальний характер" і не містять секретної інформації. Наразі у флоті проводять службове розслідування з цього приводу.

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Конфіденційні документи про ядерну субмарину знайшли в туалеті пабу в Британії, - The Sun 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
Шось дешева ядрьона субмарина...всьго 1,5ляма
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29.04.2023 09:37
+6
Це як на горшок закортіло, що таємними доками не пошкодував скористатися.
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29.04.2023 09:27
+6
£1.3billion = 1,3 млн? Realy?
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29.04.2023 09:39
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Гарна новина щоб набити собі рейтинги
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29.04.2023 09:25 Відповісти
Ти ба, і в Британії є свої мальчіші-плохіші, живучі гадьониші, ця зараза, певне як коронавірус - інтернаціональна, не знає меж і вакцини, проти неї, на жаль, ще не придумали
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29.04.2023 09:47 Відповісти
internacional - ce ne odna super naciya, a druzhba naciy, spil'nyi biznes, obmin kul'tur... a odna super naciya - ce antinacionalizm abo beznacionalizm, abo hocha b kosmopolitizm, ale tochno ne internacional.
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29.04.2023 10:56 Відповісти
Хтось мало не про*рав секрети.
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29.04.2023 09:50 Відповісти
Бугатті навіть дорожче - від 2,5 млн баксів))
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29.04.2023 11:08 Відповісти
Англичане в 2013 году перешли на короткую систему счёта, как в США: миллион,биллион, триллион,квадриллион. В статье биллион попутали с миллионом- на самом деле миллиард.
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29.04.2023 13:37 Відповісти
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29.04.2023 09:26 Відповісти
Це як на горшок закортіло, що таємними доками не пошкодував скористатися.
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29.04.2023 09:27 Відповісти
pevno ne taki vje i sekretni...
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29.04.2023 10:57 Відповісти
Напевно під час діарєї не вистачило часу щоб оцінити ризики щодо витіку конфідіційної інформації
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29.04.2023 11:10 Відповісти
настоящий yellow submarine от настоящей yellow paper.
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29.04.2023 09:30 Відповісти
Хтось просрав документи
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29.04.2023 09:31 Відповісти
як на мене це як писали в СРСР на всіх документах важливіше абетки "Для служебного пользования".

Нічого особливо секретного там немає - вигаданий скандал з нічого
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29.04.2023 09:32 Відповісти
цілком так
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29.04.2023 09:43 Відповісти
А потім дивуємся як це Ірану вдається стільки зброі наклепати .
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29.04.2023 09:33 Відповісти
v nash chas v ineti mojna znaity vse, a riven' pidgotovky programistiv dozvolyae vje v sholi programuvaty rakety na *******
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29.04.2023 10:58 Відповісти
звичацний вечір п'ятниці у Британії)) десь поруч валявся власник документів і днквлька його колег...))
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29.04.2023 09:33 Відповісти
Як часто ********* секрети країн і як "легко" їх виносити з кабінету. Чи тей американець не набрид з його супер здібностями
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29.04.2023 09:36 Відповісти
У часи, коли "інформаційні технології" доступні будь-кому, про які "секрети" може йти мова?
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29.04.2023 09:53 Відповісти
Та перестаньте про уседоступність. Ті секрети мають захист про які ніякі інформаційні технології не мають гадки. Тим паче забути...Що? І Де?
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29.04.2023 10:16 Відповісти
nu i tolku? Top secret - a tam plitky nashoi nardepki, sho u putina rak... ppc Top Secret
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29.04.2023 11:00 Відповісти
Попробуйте паперове креслення зашифрувати чи світлини на плівці .
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29.04.2023 15:17 Відповісти
Шось дешева ядрьона субмарина...всьго 1,5ляма
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29.04.2023 09:37 Відповісти
СЕКРЕТНЫЕ чертежи атомной подлодки были найдены в туалетной кабинке паба Wetherspoons.

Секретные файлы HMS Anson стоимостью 1,3 миллиарда фунтов стерлингов были оставлены на железной дороге Фернесс в Барроу, Камбрия.
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29.04.2023 11:01 Відповісти
можливо очепятка...

документи про ядерний підводний човен вартістю 1,3 млн фунтів стерлінгів. Джерело: https://censor.net/ua/p3415196
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29.04.2023 11:11 Відповісти
£1.3billion = 1,3 млн? Realy?
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29.04.2023 09:39 Відповісти
Та я розумію... "Труднасті пєрєвода"... Сочатку з англ на рус, потім з рус на укр...
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29.04.2023 09:56 Відповісти
Та я розумію. "Труднасті пєрєвода"... Спочатку з англ на рус, потім з рус на укр...
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29.04.2023 10:00 Відповісти
так Сан такая желтая газета что спидинфо с пришельцами отдыхает,причем начиная от футбола с трансферами заканчивая субмариной,те еще клоуны.
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29.04.2023 09:41 Відповісти
Зе Сан ще та помийка у Британії.
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29.04.2023 09:43 Відповісти
"ядерний підводний човен вартістю 1,3 млн фунтів стерлінгів" - нет таких цен на рынке ядерных лодок.
Это может быть разве что какая-то персональная лодка на 5 человек, фирмы Rolls-Royce
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29.04.2023 09:55 Відповісти
В оригіналі £1.3billion. Але ж оригінал не дивився навіть перекладач допису, не кажучи вже за редактора.
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29.04.2023 10:06 Відповісти
зелененькие вундеркинды перевели бы как 1300 гривен
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29.04.2023 10:23 Відповісти
Ти забув. Не Порошенко, а Вальцман. Терміново виправляй, а то банку варення не дадуть.
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29.04.2023 10:47 Відповісти
Походу тебе Порох в штаны насрал?
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29.04.2023 11:23 Відповісти
після скандалу з американськими секретними документами людей важко чимось здивувати.
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29.04.2023 09:57 Відповісти
В следующий раз чертеж з дезой хорошо дерьмом замажте, чтобы в генштабе ********** хенералы изучали.
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29.04.2023 10:00 Відповісти
Газеты закончились, а тут приспичило не вовремя.
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29.04.2023 10:22 Відповісти
Крутий паб. Думаю відвідувачів значно побільшає. Плюс нехіла безкоштовна реклама.
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29.04.2023 10:26 Відповісти
теперь люди там будут ходить в туалет с надеждой
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30.04.2023 03:46 Відповісти
"...про ядерний підводний човен вартістю 1,3 млн фунтів стерлінгів". Щось дешевий? Чи, ні? Ядерний? Дезу підкинули.
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29.04.2023 10:28 Відповісти
Хотіли підкинути. Не получилось.
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29.04.2023 10:29 Відповісти


Бывают моменты в жизни, когда любая бумажка становится ценной.....
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29.04.2023 11:15 Відповісти
Мегааналитики из ISW ваше слово?😂😂😂
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29.04.2023 11:39 Відповісти
Креативної. Щоб російські шпигуни не гадили по під парканами, а користувались M/W
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29.04.2023 11:49 Відповісти
Бо в британських сартирах можна знайти секретну інфу, отримати за це підвищення і привчитись до цивілізації
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29.04.2023 11:59 Відповісти
ПЛ на полтора миллиота? Игрушечная какая-то. Фигня а не новость...
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29.04.2023 11:54 Відповісти
it's time to catch the Russian spy!
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29.04.2023 12:58 Відповісти
документи просто лежали там на підлозі. Їх міг знайти будь-хто. Просто пощастило, що їх не знайшов російський шпигун" Джерело: https://censor.net/ua/p3415196

Тепер треба шукати московського шпигуна.
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29.04.2023 13:03 Відповісти
 
 