Наслідки ворожого обстрілу Білозерки. ФОТОрепортаж

Вчора близько 20:30 російська армія вчергове обстріляла смт Білозерка Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, унаслідок влучання ворожого снаряда на територію приватного домоволодіння, під завалами загинула жінка. Ще троє місцевих мешканців отримали травми різного ступеня тяжкості.

"Пошкоджено близько 20 приватних будинків, автомобілі, лінії електропередач. Також вибуховою хвилею вибиті вікна у місцевій лікарні", - йдеться у повідомленні.

Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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