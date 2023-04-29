Україна готує бойових байдарочників для форсування Дніпра, - Bild. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Для форсування Дніпра Україна готує десант. ЗСУ мають намір використовувати байдарки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це виданню Bild повідомило джерело.
Як зазначається, співрозмовник видання підтвердив, що за останні дні спецпідрозділи ЗСУ вже висаджувалися на лівому березі Дніпра у декількох місцях.
Видання з'ясувало, що для форсування Дніпра ЗСУ мають намір використовувати малі оперативні спецпідрозділи на байдарках. Із січня Україна закуповує для цього спецтехніку і залучає експертів. Один із тренерів - громадянин Німеччини. Він розповів, що навчив приблизно 40 українських військових.
У розпорядження видання потрапили фотографії з тренувального табору, де спецпризначенців ЗСУ вчать гребти на байдарках і висаджуватися в повному бойовому спорядженні.
Саме байдарки найкраще підходять для непомітного підходу до ворожих позицій на протилежному березі: вони безшумні і невеликі за розміром, їх важко побачити вночі. На борт наносять спеціальне покриття.
Будь ласка, зачекайте...
Ти ще назви "самогубцями" спецуру американську чи британську яка тренується на дельтапланах
Краще, звичайно, по мостах і понтонах переправлятися, але на Дніпрі це дуже важко в даних умовах.
У будь-якому нормальному рибальському магазині можна знайти зручні гумові човни з гарною стійкістю та вантажопідйомністю - мотори повісиш і максимальна швидкість для переправи.