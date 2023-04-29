УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3806 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні
20 949 84
Дніпро (293) Україна (5190) військові навчання (2582)

Україна готує бойових байдарочників для форсування Дніпра, - Bild. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Для форсування Дніпра Україна готує десант. ЗСУ мають намір використовувати байдарки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це виданню Bild повідомило джерело.

Як зазначається, співрозмовник видання підтвердив, що за останні дні спецпідрозділи ЗСУ вже висаджувалися на лівому березі Дніпра у декількох місцях.

Видання з'ясувало, що для форсування Дніпра ЗСУ мають намір використовувати малі оперативні спецпідрозділи на байдарках. Із січня Україна закуповує для цього спецтехніку і залучає експертів. Один із тренерів - громадянин Німеччини. Він розповів, що навчив приблизно 40 українських військових.

Також читайте: ЗСУ працюють над тим, щоб відсунути росіян від Дніпра в Херсонській області, - ОК "Південь"

У розпорядження видання потрапили фотографії з тренувального табору, де спецпризначенців ЗСУ вчать гребти на байдарках і висаджуватися в повному бойовому спорядженні.

Саме байдарки найкраще підходять для непомітного підходу до ворожих позицій на протилежному березі: вони безшумні і невеликі за розміром, їх важко побачити вночі. На борт наносять спеціальне покриття.

Також читайте: Понад 60 тис. українських військових вже підготували західні партнери

Україна готує бойових байдарочників для форсування Дніпра, - Bild 01
Україна готує бойових байдарочників для форсування Дніпра, - Bild 02
Україна готує бойових байдарочників для форсування Дніпра, - Bild 03
Україна готує бойових байдарочників для форсування Дніпра, - Bild 04

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+42
Щоб кацапи пісялися. Скоро буде інформація про дніпровські підводні човни.
показати весь коментар
29.04.2023 10:09
+32
Підводні човни для степів України ще з радянських часів зберігаються у секретних підземних доках львівського метро.
показати весь коментар
29.04.2023 10:17
+19
ага, Рєзніков закупить міні субмарини в формі яйця
показати весь коментар
29.04.2023 10:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щоб кацапи пісялися. Скоро буде інформація про дніпровські підводні човни.
показати весь коментар
29.04.2023 10:09 Відповісти
ага, Рєзніков закупить міні субмарини в формі яйця
показати весь коментар
29.04.2023 10:12 Відповісти
А що? Форма підходить. І екіпаж 17 десантників.
показати весь коментар
29.04.2023 10:24 Відповісти
добре.що рашисти ще не бачили українських бобрів, ондатрів із взривчаткою в рюкзаках і українських лелек- камікадзе
показати весь коментар
29.04.2023 10:14 Відповісти
Комарів уже бачили. Бойових.
показати весь коментар
29.04.2023 10:31 Відповісти
І сморід на весь світ здійняли
показати весь коментар
29.04.2023 10:42 Відповісти
Друже, навіщо камікадзе. Це будут банатоцільові винищувачі. Бережімо рідну природу. Вона нам ще допомоще (Як у фільмі Аватар).
показати весь коментар
29.04.2023 13:35 Відповісти
Д'якую,що називаєш "Друже". Бог чує наші бажання і виконує їх . Невідомо, чи то були українські бобри з ондатрами,чи то були лелеки -камікадзе ,але ось (https://censor.net/ua/news/3415178/u_kozachiyi_buhti_v_sevastopoli_goryt_rezervuar_z_palyvom_okupanty_zayavyly_pro_vluchannya_bezpilotnyka) примнож Господи своєю волею і силою "благодатних вогнів" по всіх рашистських скупченнях війск,портах,аеродромах ,війскових складах, заводах і фабриках.що виготовляють смерть і на всю пекельну рашистську владу,котра розпочала війну в Україні .
показати весь коментар
29.04.2023 15:21 Відповісти
Підводні човни для степів України ще з радянських часів зберігаються у секретних підземних доках львівського метро.
показати весь коментар
29.04.2023 10:17 Відповісти
І Бойових Бобрів заодно… Для наведення плотин…)))
показати весь коментар
29.04.2023 11:06 Відповісти
A eta ņičevo , čto Bild uže apublikoval eta ?
показати весь коментар
29.04.2023 10:18 Відповісти
Це так задумано. Військова хитрість. Пам'ятаю фільм був. Як один чоловік по воді тікав з ГДР в ФРГ. Зробив типу тягач кажись.
показати весь коментар
29.04.2023 10:22 Відповісти
Брехня. Не байдарки, а каное і каяки, які стоять на озброєні НАТи.
показати весь коментар
29.04.2023 10:11 Відповісти
Запускает свой каяк и по йэблу иво куяк
показати весь коментар
29.04.2023 10:18 Відповісти
Если байдарку перевернуть то можно идти по дну и выйти ночью в бухте севастополя
показати весь коментар
29.04.2023 10:15 Відповісти
Круто! Прям , как пираты Карибского моря!
показати весь коментар
29.04.2023 10:19 Відповісти
Козаки колись так і робили. Чому у ватостополі сьогодні горить? Отож.
показати весь коментар
29.04.2023 10:26 Відповісти
Не тільки козаки. В Другу світову, якщо не помиляюсь, корабель фашистський підірвали. По мінному полі пройшли. Поставили і с..бали.
показати весь коментар
29.04.2023 10:50 Відповісти
Що може знати Білд про плани України? Це теж саме,що в туалеті секретні документи.
показати весь коментар
29.04.2023 10:19 Відповісти
А про плани росії що він міг знати? Тим не менш ще восени 2021 опублікував план нападу на Україну
показати весь коментар
29.04.2023 11:21 Відповісти
Там і без Білда було зрозуміло що іде війна. Така кількість орків гарцювала на кордоні з розвернутою логістикою...
показати весь коментар
29.04.2023 12:21 Відповісти
Москитный флот?
показати весь коментар
29.04.2023 10:19 Відповісти
човни для перевозки бойових комарів
показати весь коментар
29.04.2023 16:58 Відповісти
Кацапський дебіл, іди нахєр.
показати весь коментар
29.04.2023 10:34 Відповісти
Телепню! Такі "самоубийцы" у ІІ Світову половину Франції пройшли по річці І порт підірвали кораблі в порту! "В грудні 1942 року 10 членів Королівської морської піхоти виконали практично нереальну місію. На байдарках добралися в самісінький центр окупованого нацистами порту Бордо і підірвали там кілька кораблів Kriegsmarine."
Ти ще назви "самогубцями" спецуру американську чи британську яка тренується на дельтапланах
показати весь коментар
29.04.2023 10:39 Відповісти
байдарочники САС они и на Тихом океане ураганили 1 крейсер 4 танкера 1 завод нефтеперегонный это только за 43-44 й больше чем РККФ утопил у ипонцев
показати весь коментар
29.04.2023 11:57 Відповісти
Это, не считая байдарок вертикального взлёта.
показати весь коментар
29.04.2023 10:20 Відповісти
с изменяемой геометрией крыла. А на подвеске под крылями два Хаймарса, два Патриота, а на верхнем пилоне танк Абрамс
показати весь коментар
29.04.2023 10:28 Відповісти
А ще є байдарки горизонтального занурення!
показати весь коментар
29.04.2023 10:28 Відповісти
для ссо норм. для ЗСУ - шо?
показати весь коментар
29.04.2023 10:26 Відповісти
ССО у складі ЗСУ, якщо що.
показати весь коментар
29.04.2023 12:48 Відповісти
Так, але там номенклатура забезпечення різна. Є відмінності у завданнях, чисельності, вимогам. Специ знають ньюанси.
показати весь коментар
29.04.2023 13:12 Відповісти
Я ху@ю з подібних вкидів. Не підготовка до контрнаступу а якесь телешоу в прямому ефірі.
показати весь коментар
29.04.2023 10:27 Відповісти
Для довірливих домогосподарок - саме те.
показати весь коментар
29.04.2023 10:29 Відповісти
Просто цирк шапіто. Було б смішно, якби за це шапіто ми життями не платили.
показати весь коментар
29.04.2023 10:34 Відповісти
Гребаний цирк 95 го кварталу на чолі з Зе.
показати весь коментар
29.04.2023 12:03 Відповісти
Фігня якась.
показати весь коментар
29.04.2023 10:28 Відповісти
Після бойових байдарок будуть історії про бойових комарів. Все добре, Неай орки бояться.
показати весь коментар
29.04.2023 10:30 Відповісти
Кацапня сповзає все в мигулому,хоч і бреше.А нашим треба пропіаритися,мовляв,ми все знаємо
показати весь коментар
29.04.2023 10:32 Відповісти
как фотокорреспондент оказался в расположении , где идет подготовка к "супер секретной" миссии ?
показати весь коментар
29.04.2023 10:34 Відповісти
На козацьких чайках
показати весь коментар
29.04.2023 10:44 Відповісти
Головне, забезпечити непомітність від ******** пристроїв виявлення, щоб це було ефективним.
показати весь коментар
29.04.2023 10:46 Відповісти
в статье написано, что они покрыты спец. покрытием
показати весь коментар
29.04.2023 11:09 Відповісти
Матове покриття. Підходить?
показати весь коментар
29.04.2023 12:06 Відповісти
Хоче непомітно але все росказує і всім.
показати весь коментар
29.04.2023 10:52 Відповісти
Повеселили зранку, дякую!
показати весь коментар
29.04.2023 11:07 Відповісти
Будь-яку річку треба форсувати на плавзасобах, а якого вони типу і для яких завдань, то інше питання. Так що нічого дивного немає.
Краще, звичайно, по мостах і понтонах переправлятися, але на Дніпрі це дуже важко в даних умовах.
показати весь коментар
29.04.2023 11:11 Відповісти
Для переправи на понтонах треба мати значну перевагу у повітрі та виключити можливість артилерійських обстрілів. Довелось у минулому сторіччі форсувати Дніпро на понтонах. Якби то були не навчання, а справжня війна, як зараз, то мало що залишилося б від нашого мотострілецького полку, який "позначав" танкову дивізію...
показати весь коментар
29.04.2023 12:22 Відповісти
та ладно. Уже в этом веке кацапы героически форсировали Северский Донец возле Белогоровки . Но у нас уже были 777
показати весь коментар
29.04.2023 12:33 Відповісти
Максимальне приниження як на мене - якась безмежна херня.

У будь-якому нормальному рибальському магазині можна знайти зручні гумові човни з гарною стійкістю та вантажопідйомністю - мотори повісиш і максимальна швидкість для переправи.
показати весь коментар
29.04.2023 11:25 Відповісти
і куди потім двигуни дівати ? В армії така сама бухгалтерія де і скрізь.
показати весь коментар
29.04.2023 11:40 Відповісти
ну якщо армія навіть це організувати не зможе то нам тоді пипець без варіантів і суперечок
показати весь коментар
29.04.2023 11:44 Відповісти
Наче так, але це не зрозуміло тим, хто не служив. Усі армії найбільші барахольщики. Особливо коли їм треба на навчання виїзджати. Ну, або на війну. У поле, карочє.
показати весь коментар
29.04.2023 13:04 Відповісти
тебе видос не попадался как рузге спецы на лодке резиновой черз Днепр на наш берег днем лезть решили смотри https://twitter.com/i/status/1652202420355694593
показати весь коментар
29.04.2023 12:03 Відповісти
ага, " мотори повісиш" i буде чутно за 5 км.
показати весь коментар
29.04.2023 13:09 Відповісти
Издание Бильд известно своей достоверностью.
показати весь коментар
29.04.2023 11:25 Відповісти
Кстати одним из первых публиковало детальные карты нападение россиян. Куда и какие примерно силы пойдут, как в итоге и оказалось. Зе-***** правда кричала что все врут, нападения не будет, не паникуйте...
показати весь коментар
29.04.2023 12:33 Відповісти
Мне нравиться, креативно. А ещё штурмовые бригады могут стрелять из лука или арбалета. Бесшумно ликвидировать врага.
показати весь коментар
29.04.2023 11:27 Відповісти
Таємничість зашкалює .
показати весь коментар
29.04.2023 11:28 Відповісти
в броежилетах через речку? какое то самоубийство
показати весь коментар
29.04.2023 11:36 Відповісти
Это спасательные жилеты.
показати весь коментар
29.04.2023 11:46 Відповісти
Боевые комары это уже история, сейчас новая фишка - боевые байдарочники!
показати весь коментар
29.04.2023 11:37 Відповісти
На водных лыжах надо попробовать.
показати весь коментар
29.04.2023 11:44 Відповісти
як наші предки...козаки..Українська "ЧАЙКА"
показати весь коментар
29.04.2023 11:57 Відповісти
фортіфікатор 17 сторіччя.
показати весь коментар
29.04.2023 12:10 Відповісти
а чому, Ви видали свій допис? пишите від імені - Єлєна..представляючись чоловічим родом?
показати весь коментар
29.04.2023 12:14 Відповісти
Назва "Чайка" -це міф. Француз Боплан користувався словом le саїque , яке недолугі перекладачі з французької переклали як чайка.
показати весь коментар
29.04.2023 12:16 Відповісти
А у нас "француз Боплан" створював флот Запорізької Січі? Він використав турецьке слово "кююк" - "човен" Виклав його французською як "le саїque" - бо в французьській мові тих часів був практично відсутній звук "Ч" і слово "чайка" було просто незручне для вимови французською мовою (У японців до цих пір в мові відсутній звук "Л") Зараз це "інтернаціональне" слово для дрібних гребних суден - "каяк" Французи почали так само називать і легкі гребні судна індіанців Канади В українців Причорномор"я такі самі судна називались "каюками"
показати весь коментар
29.04.2023 12:50 Відповісти
Ча́йка - безпалубний веслово-вітрильний човен, що використовувався запорізькими козаками у XVI-XVII ст. Подібні човни зі схожими назвами також використовувались на прикордонних територіях Османської імперії іншими народами, зокрема сербами на річках Сава і Дунай і словенцями на річці Драва у XVI-XIX ст. Вікіпедія
показати весь коментар
29.04.2023 12:16 Відповісти
Невже я буду першою, хто заперечую в цьому !
показати весь коментар
29.04.2023 12:21 Відповісти
Історіографія прям нафарширована такими ситуаціями. Купа перекручень, невідповідностей, різних думок, різних трактовок у доках тощо.
показати весь коментар
29.04.2023 13:08 Відповісти
Шо шо??А собак-термінаторів ще не готовлять?Рятивник пес Патрон вже є.Судячи на інфу у беня-unian скоро почуємо про зоряний десант.
показати весь коментар
29.04.2023 12:10 Відповісти
слышь- тут каждый пехотинец в ЗСУ космодес
показати весь коментар
29.04.2023 12:16 Відповісти
Надеюсь это дезинформация противника, а то ведь можно найти более простой способ самоубийства...
показати весь коментар
29.04.2023 14:50 Відповісти
Фэйк. Любой, кто плавал на байдаре, скажет, что это не реально.
показати весь коментар
29.04.2023 15:33 Відповісти
 
 