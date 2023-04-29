Україна готує бойових байдарочників для форсування Дніпра, - Bild. ФОТОрепортаж

Для форсування Дніпра Україна готує десант. ЗСУ мають намір використовувати байдарки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це виданню Bild повідомило джерело.

Як зазначається, співрозмовник видання підтвердив, що за останні дні спецпідрозділи ЗСУ вже висаджувалися на лівому березі Дніпра у декількох місцях.

Видання з'ясувало, що для форсування Дніпра ЗСУ мають намір використовувати малі оперативні спецпідрозділи на байдарках. Із січня Україна закуповує для цього спецтехніку і залучає експертів. Один із тренерів - громадянин Німеччини. Він розповів, що навчив приблизно 40 українських військових.

Також читайте: ЗСУ працюють над тим, щоб відсунути росіян від Дніпра в Херсонській області, - ОК "Південь"

У розпорядження видання потрапили фотографії з тренувального табору, де спецпризначенців ЗСУ вчать гребти на байдарках і висаджуватися в повному бойовому спорядженні.

Саме байдарки найкраще підходять для непомітного підходу до ворожих позицій на протилежному березі: вони безшумні і невеликі за розміром, їх важко побачити вночі. На борт наносять спеціальне покриття.

Також читайте: Понад 60 тис. українських військових вже підготували західні партнери







