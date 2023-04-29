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Ворог ударив по Краматорську, поранено жінку та дитину, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вночі рашисти вдарили по Краматорську Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наслідки нічного обстрілу Краматорська. Поранено жінку та дитину, яких з опіками доставлено до лікарні. Стан важкий. Пошкоджено 3 приватні будинки, один з яких зруйновано вщент. Росія продовжує війну з цивільним населенням", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог бив ракетами по Краматорську, не вщухають обстріли Мар’їнки та Красногорівки, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог ударив по Краматорську, поранено жінку та дитину, - ОВА 01
Ворог ударив по Краматорську, поранено жінку та дитину, - ОВА 02
Ворог ударив по Краматорську, поранено жінку та дитину, - ОВА 03
Ворог ударив по Краматорську, поранено жінку та дитину, - ОВА 04
Ворог ударив по Краматорську, поранено жінку та дитину, - ОВА 05
Ворог ударив по Краматорську, поранено жінку та дитину, - ОВА 06

Автор: Ірина Дашківська
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Жах, но на останьому фото є шанс що не постраждав від бпла, то навернутися з даху і звернути шию.
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29.04.2023 11:13 Відповісти
Фото то вже після. Прикинув, якщо би до. Там клумба.
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29.04.2023 11:23 Відповісти
Рускій мір прийшов, щастя приніс.
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29.04.2023 11:19 Відповісти
 
 