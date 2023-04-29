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Ворог ударив по Краматорську, поранено жінку та дитину, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вночі рашисти вдарили по Краматорську Донецької області.
Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Наслідки нічного обстрілу Краматорська. Поранено жінку та дитину, яких з опіками доставлено до лікарні. Стан важкий. Пошкоджено 3 приватні будинки, один з яких зруйновано вщент. Росія продовжує війну з цивільним населенням", - йдеться у повідомленні.
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Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар29.04.2023 11:13 Відповісти Мені подобається 1
Waslen Lem
показати весь коментар29.04.2023 11:23 Відповісти Мені подобається 0
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показати весь коментар29.04.2023 11:19 Відповісти Мені подобається 0
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