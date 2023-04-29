У центрі Києва з’явився мурал на честь Героя України Олександра Мацієвського. ФОТОрепортаж

Французький художник Крістіан Ґуемі створив на одній з адміністративних будівель у центрі Києва мурал, присвячений пам’яті Героя України Олександра Мацієвського.

Про це повідомила пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Автор муралу - французький художник Крістіан Ґуемі, відомий під псевдонімом С215. Ідея створити стінописи виникла в січні, коли делегація Ради відвідала фотовиставку робіт Ґуемі в нижній палаті французького парламенту.

"Ми завжди маємо пам’ятати про подвиг кожного нашого героя, кожної героїні, які ціною всього наближають Перемогу України над жорстоким російським агресором. І ця пам’ять має увіковічитися з покоління у покоління", - прокоментував появу муралу керівник Апарату Верховної Ради України Вячеслав Штучний.

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Це не перша робота Крістіана Ґуемі в Україні. До цього він вже створив вуличні роботи у Львові, Житомирі, Києві та звільнених Бучі, Гостомелі й Ірпені Київської області.













