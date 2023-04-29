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Київ (13826) Мацієвський (14) мурал (4)

У центрі Києва з’явився мурал на честь Героя України Олександра Мацієвського. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Французький художник Крістіан Ґуемі створив на одній з адміністративних будівель у центрі Києва мурал, присвячений пам’яті Героя України Олександра Мацієвського.

Про це повідомила пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Автор муралу - французький художник Крістіан Ґуемі, відомий під псевдонімом С215. Ідея створити стінописи виникла в січні, коли делегація Ради відвідала фотовиставку робіт Ґуемі в нижній палаті французького парламенту.

"Ми завжди маємо пам’ятати про подвиг кожного нашого героя, кожної героїні, які ціною всього наближають Перемогу України над жорстоким російським агресором. І ця пам’ять має увіковічитися з покоління у покоління", - прокоментував появу муралу керівник Апарату Верховної Ради України Вячеслав Штучний.

Дивіться: Після слів "Слава Україні!" росіяни розстріляли Олександра Мацієвського, - СБУ. ФОТО

Це не перша робота Крістіана Ґуемі в Україні. До цього він вже створив вуличні роботи у Львові, Житомирі, Києві та звільнених Бучі, Гостомелі й Ірпені Київської області.

У центрі Києва з’явився мурал на честь Героя України Олександра Мацієвського 01
У центрі Києва з’явився мурал на честь Героя України Олександра Мацієвського 02
У центрі Києва з’явився мурал на честь Героя України Олександра Мацієвського 03
У центрі Києва з’явився мурал на честь Героя України Олександра Мацієвського 04
У центрі Києва з’явився мурал на честь Героя України Олександра Мацієвського 05
У центрі Києва з’явився мурал на честь Героя України Олександра Мацієвського 06
У центрі Києва з’явився мурал на честь Героя України Олександра Мацієвського 07

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
Слава Герою Украины
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29.04.2023 11:49
+31
Запишись в ЗСУ, повоюй в окопах с месяц, а потом мы посмотрим как ты будешь выглядеть. Эстэт хренов.
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29.04.2023 11:59
+30
Не завадило б ще пам'ятник йому поставити ...
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29.04.2023 11:35
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Не завадило б ще пам'ятник йому поставити ...
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29.04.2023 11:35 Відповісти
А золотые купола - не целеуказание ?
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29.04.2023 11:54 Відповісти
Запишись в ЗСУ, повоюй в окопах с месяц, а потом мы посмотрим как ты будешь выглядеть. Эстэт хренов.
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29.04.2023 11:59 Відповісти
Він просто бот, навіть не троль.
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29.04.2023 12:34 Відповісти
Після твого допису я знаю як виглядає повний мудак.
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29.04.2023 12:35 Відповісти
Слава Герою Украины
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29.04.2023 11:49 Відповісти
у нас в Кишиневе есть композиция, на весь торец 9 этажного здания "Солидарность" - воплощая борьбу поляков против коммунистической мразоты, полського художника. Ее во времена Воронина, наш проЕропейский примар (тогда был Киртоакэ) заказал. Композиция с точки зрения эстетики - дело вкуса. Но у нас разделение пошло по принципу - вату проруzzкую она раздражала, а проЕвропецы были за.
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29.04.2023 11:56 Відповісти
Сильна людина, Великий Українець. Вічна йому Пам'ять. Дивно,але згадуючи фільм Ати бати з Биковим....,бачу таку ж постать.
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29.04.2023 12:16 Відповісти
Героям Слава!
І мертвим, і живим !
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29.04.2023 12:47 Відповісти
Гарно, ми завжди повинні дивитись в очі нашіх героїв живих та полеглих, щоб памьятали якою ціною ми виборюємо правду...
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29.04.2023 13:12 Відповісти
Тут мурал-диптих "аж проситься"! На сусідній стіні потрібно зобразить матір з дитиною! Тоді буде цілком закінчена композиція! Тоді буде чітко підкреслено - ЗА ЩО він віддав життя
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29.04.2023 13:47 Відповісти
Осталось впечатление, что он в душу мне смотрит...
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29.04.2023 15:03 Відповісти
Слово фреска чим не вгодило?
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29.04.2023 15:34 Відповісти
Просто декому ліньки в словник зазирнути. Тому й з'являються різні аб'юси, хаби, коворкінги, лайф-х(ф)аки та інша фігня.
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29.04.2023 16:36 Відповісти
Тут не лінь, тут якась манія паскудити українську мову.
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29.04.2023 21:30 Відповісти
Вічна пам'ять тим, хто прикриває наші бзділуваті сраки у тилу.
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29.04.2023 16:38 Відповісти
 
 