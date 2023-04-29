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Рятувальники відкопують загиблу жінку та дітей у знищеному російським ракетним ударом будинку в Умані. ФОТО дня

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У соцмережах поширюється фото, на якому зафіксовано як рятувальники дістають з-під завалів тіло загиблої жінки на місті ракетного удару по м.Умань у Черкаській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рятувальники відкопують загиблу жінку та дітей у знищеному російським ракетним ударом будинку в Умані 01

Фото Карлос Барріа.

Також читайте: У зруйнованій росіянами багатоповерхівці в Умані знову спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 28 квітня Росія завдала чергового ракетного удару по містах України.

Станом на ранок 29 квітня відомо про 23 загиблих в Умані, серед них - 5 дітей. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
Траур, триденний траур на Черкащині. Будь проклятий цей руський дух і ті,хто привели війну в Україну. Вічна Пам'ять загиблим.
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29.04.2023 12:37
+20
Нужно показать эти фото китайской мразоте, папе римскому и прочим сучьим "миротворцам",

что они запоют на этот счёт?

Очнитесь, господа слепцы, расея , это не страна, это исчадие ада, которому не должно быть

места на земле!!
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29.04.2023 12:49
+11
Прокльони, звісно, можна кидати, але тільки повне знищення та розпад московії призведе до тривалого мир, це потрібно розуміти…
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29.04.2023 12:45
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Пан Пачковский

Русский вместе с надувной лодкой улетел в космос в Херсонской области.

https://twitter.com/i/status/1652206906759434242
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29.04.2023 12:37 Відповісти
Траур, триденний траур на Черкащині. Будь проклятий цей руський дух і ті,хто привели війну в Україну. Вічна Пам'ять загиблим.
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29.04.2023 12:37 Відповісти
Прокльони, звісно, можна кидати, але тільки повне знищення та розпад московії призведе до тривалого мир, це потрібно розуміти…
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29.04.2023 12:45 Відповісти
Воно б хотілося, але не буде. Китай, "надихнутий російським прикладом, б'є в землю копитом".
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29.04.2023 13:33 Відповісти
Буде, ще як буде. Це колесі історії, від нього не втечеш. Ну що загального між чукчею та дагом, між бурятом та чухонцем?
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29.04.2023 13:39 Відповісти
Спільного, вибачаюсь…
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29.04.2023 13:40 Відповісти
Я не про розпад конгломерату рас і народів, який "сплатіла навєкі вялікая русь". Я про тривалий мир.
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29.04.2023 13:50 Відповісти
Будет вам страна бандитов холодное лето 23.
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29.04.2023 12:43 Відповісти
Нужно показать эти фото китайской мразоте, папе римскому и прочим сучьим "миротворцам",

что они запоют на этот счёт?

Очнитесь, господа слепцы, расея , это не страна, это исчадие ада, которому не должно быть

места на земле!!
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29.04.2023 12:49 Відповісти
Та в задниці їм всім то всьо...
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29.04.2023 13:12 Відповісти
Китайцям начхать. Те, що вони роблять з уйгурами, має всі ознаки етноциду. А Римського попа таки слід було б потикати мордою у попіл згорілих українців.
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29.04.2023 13:15 Відповісти
Я думав що в мене де жавю , але не перший раз таке на Цензорі .І головне коли натякаєш Цензору на сумнівний професіоналізм редактора то отримуєш бан .
Модер Цензора що тоді оце ща стаття

Рятувальник у зруйнованому будинку в Умані. ФОТО ДНЯ Джерело: https://censor.net/ua/p3415135
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29.04.2023 14:04 Відповісти
Це якийсь пздц... Люди гинуть, мерзенні потвори знущаються з нас.. А світ на це просто дивиться. Зітріть вже цю погань з лиця землі...
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29.04.2023 14:36 Відповісти
Будьте ви прокляті на віки вічні,кацапські підари.
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29.04.2023 15:18 Відповісти
 
 