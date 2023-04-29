Рятувальники відкопують загиблу жінку та дітей у знищеному російським ракетним ударом будинку в Умані. ФОТО дня

У соцмережах поширюється фото, на якому зафіксовано як рятувальники дістають з-під завалів тіло загиблої жінки на місті ракетного удару по м.Умань у Черкаській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фото Карлос Барріа.

Також читайте: У зруйнованій росіянами багатоповерхівці в Умані знову спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 28 квітня Росія завдала чергового ракетного удару по містах України.

Станом на ранок 29 квітня відомо про 23 загиблих в Умані, серед них - 5 дітей.