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Рятувальники відкопують загиблу жінку та дітей у знищеному російським ракетним ударом будинку в Умані. ФОТО дня
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У соцмережах поширюється фото, на якому зафіксовано як рятувальники дістають з-під завалів тіло загиблої жінки на місті ракетного удару по м.Умань у Черкаській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Фото Карлос Барріа.
Нагадаємо, 28 квітня Росія завдала чергового ракетного удару по містах України.
Станом на ранок 29 квітня відомо про 23 загиблих в Умані, серед них - 5 дітей.
Топ коментарі
+25 Валентина Саюн 3d182c14
показати весь коментар29.04.2023 12:37
+20 Владимир Капарунин 70d08e2e
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+11 MD_DB
показати весь коментар29.04.2023 12:45
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Русский вместе с надувной лодкой улетел в космос в Херсонской области.
https://twitter.com/i/status/1652206906759434242
что они запоют на этот счёт?
Очнитесь, господа слепцы, расея , это не страна, это исчадие ада, которому не должно быть
места на земле!!
Модер Цензора що тоді оце ща стаття
Рятувальник у зруйнованому будинку в Умані. ФОТО ДНЯ Джерело: https://censor.net/ua/p3415135