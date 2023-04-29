УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5665 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
9 718 10
армія РФ (13428) Маріуполь (2816) Андрющенко Петро (635)

У Маріуполі вже дві доби фіксують рух техніки РФ, - Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Танки та вантажівки росіян рухаються через окупований Маріуполь в напрямку Новоазовська.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"За останні дві доби відновлено реверсний рух з Мангуської частини Маріупольського району через Маріуполь в напрям Новоазовська", - написав Андрющенко.

Також читайте: Українська атака 25 квітня 2022 року в Маріуполі мала блискучі результати: ракета влучила прямо у вагон з боєприпасами, - Бутусов

За його словами, зафіксовано загалом:

  • до 20 вантажівок з живою силою та БК;
  • до 7 тягачів з гусеничною технікою, включаючи танки Т62.
  • в бік Мангушу основне переміщення "Тигрів" Росгвардії.

"Загальна чисельність військового корпусу окупантів залишається без суттєвих змін. Авіація зберігає відносну активність, особливо зранку. Однак меншу, аніж в попередні вівторок-четвер", - додає Андрющенко.

У Маріуполі вже дві доби фіксують рух техніки РФ, - Андрющенко 01
У Маріуполі вже дві доби фіксують рух техніки РФ, - Андрющенко 02
У Маріуполі вже дві доби фіксують рух техніки РФ, - Андрющенко 03

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Ох би ......бати по цьому руху орків чимось важким і дієвим 🙁
показати весь коментар
29.04.2023 13:08
+6
Більше б тринділи про контрнаступ, цього хламу було б ще більше. На превеликий жаль, воно все стріляє і вбиває. А ще його потрібно знищувати.
показати весь коментар
29.04.2023 13:24
+2
кацапи вже тікають "на заранєє подготовлєниє позіціІ"?
показати весь коментар
29.04.2023 13:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ох би ......бати по цьому руху орків чимось важким і дієвим 🙁
показати весь коментар
29.04.2023 13:08 Відповісти
Так и будет, но за чертой города. Особенно умиляют танки Т-62. Они их сразу закапывать везут? Или стальную баррикаду выкладывать?
показати весь коментар
29.04.2023 13:14 Відповісти
Вместо противотанковых ежей сгодятся.
показати весь коментар
29.04.2023 14:46 Відповісти
На жаль, в умілих руках і Т-62 - це грізна зброя. Не бачу підстав для сраказму.
показати весь коментар
29.04.2023 19:53 Відповісти
В нас вже потужностей не вистачає цей металобрухт переробляти.
показати весь коментар
29.04.2023 13:10 Відповісти
кацапи вже тікають "на заранєє подготовлєниє позіціІ"?
показати весь коментар
29.04.2023 13:11 Відповісти
Ага, дуже тікають.
показати весь коментар
29.04.2023 13:25 Відповісти
Телемарафон, чи що ?
показати весь коментар
29.04.2023 16:11 Відповісти
Більше б тринділи про контрнаступ, цього хламу було б ще більше. На превеликий жаль, воно все стріляє і вбиває. А ще його потрібно знищувати.
показати весь коментар
29.04.2023 13:24 Відповісти
Жертви аборта єдиного марахвону реально задовбали своїм життєрадісним та ідіотським шапкозакидацтвом.

показати весь коментар
29.04.2023 19:52 Відповісти
 
 