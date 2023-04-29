"Бахмут. Супротив триває", - 93 ОМБр Холодний Яр. ФОТОрепортаж

Захисники Бахмуту опублікували свіжі фото з міста.

Знімки опубліковані на сторінці 93 ОМБр Холодний Яр у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Бахмут. Супротив триває. Деякі позиції вже змінені, але ворог все одно протягом 9-ти місяців боїв так і не зміг захопити місто повністю", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог намагається захопити Бахмут, за добу завдано 525 ударів. Можливість забезпечення наших військ зберігається, - Сили оборони





















































