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"Бахмут. Супротив триває", - 93 ОМБр Холодний Яр. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Захисники Бахмуту опублікували свіжі фото з міста.

Знімки опубліковані на сторінці 93 ОМБр Холодний Яр у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Бахмут. Супротив триває. Деякі позиції вже змінені, але ворог все одно протягом 9-ти місяців боїв так і не зміг захопити місто повністю", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог намагається захопити Бахмут, за добу завдано 525 ударів. Можливість забезпечення наших військ зберігається, - Сили оборони

Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 01
Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 02
Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 03
Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 04
Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 05
Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 06
Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 07
Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 08
Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 09
Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 10
Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 11
Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 12
Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 13
Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 14
Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 15
Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 16
Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 17
Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 18
Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 19
Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 20
Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 21
Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 22
Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 23
Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 24
Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 25
Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 26
Бахмут. Супротив триває, - 93 ОМБр Холодний Яр 27

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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29.04.2023 13:22
+10
«Марш черкаських батальйонів».

Там, де тяжко гримлять гармати,

Бій переможний іде…

Б»ють козаки зайд-супостатів

І перемога наша прийде! (2 р.)

Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,

Батькову хату - хай вічно стоїть…

Рідної мами сивії коси

Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)

Ген, майорить малинове знамено

Козача кров на ньому запеклась,

Холодний Яр і Хортиця здригнулись -

На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)

Приспів:

Над нашим краєм з року в рік

Кипіли битви, сталь дзвеніла

Невже ж нащадкам козаків

Снаги забракне взятися до діла?!(2 р.)

Приспів:

Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!

Хоробра сталь, в руках дівочих,

Над ворогом, як кара, вознеслась,

І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)

Приспів:

Наш рідний край, Черкащина чудова!

Захистимо її у грізний час!

Щоби в віках гриміло грізно слово -

Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)

Приспів:
показати весь коментар
29.04.2023 13:24
+7
Особенно понравился кот-бандеровец на 4 фото! Удачи в бою вам, хлопцы, а смерть врагам вы знаете как приносить даже когда они об этом не догадываются.
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29.04.2023 13:40
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
29.04.2023 13:22 Відповісти
«Марш черкаських батальйонів».

Там, де тяжко гримлять гармати,

Бій переможний іде…

Б»ють козаки зайд-супостатів

І перемога наша прийде! (2 р.)

Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,

Батькову хату - хай вічно стоїть…

Рідної мами сивії коси

Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)

Ген, майорить малинове знамено

Козача кров на ньому запеклась,

Холодний Яр і Хортиця здригнулись -

На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)

Приспів:

Над нашим краєм з року в рік

Кипіли битви, сталь дзвеніла

Невже ж нащадкам козаків

Снаги забракне взятися до діла?!(2 р.)

Приспів:

Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!

Хоробра сталь, в руках дівочих,

Над ворогом, як кара, вознеслась,

І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)

Приспів:

Наш рідний край, Черкащина чудова!

Захистимо її у грізний час!

Щоби в віках гриміло грізно слово -

Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)

Приспів:
показати весь коментар
29.04.2023 13:24 Відповісти
від Бахмуту тільки назва..одні руїни... настільки вперто рашисти хочуть зробити )(уйлу подарок на дєнь побєдобєсія ,що знищують все ,не рахуючись з втратами
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29.04.2023 13:26 Відповісти
Щоб там не говорили наші так звані експерди., Бахмут має значення інакше б не бились так, за нього..Бахмут дає дорогу рашистам на Словянськ ,а з півночі Кремінна.достатньо глянути на карту Діпстейт ,як просунулись 24,25.26 числа..
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29.04.2023 13:32 Відповісти
А спокойно могут из Соледара наступать и без Бахмута.
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29.04.2023 15:27 Відповісти
Карта не фіксує великих змін. Ви також читайте її
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29.04.2023 16:01 Відповісти
Вельмишановна .Валентина Саюн 3d182c14 відкриваєте карту, ось цю з посиланням https://deepstatemap.live/#6/49.438/32.053 в правому нижньому кутку є зачок +/збільшення мапи/..наводите на місто Бахмут. В тому ж правому нижньому кутку є -час і година оновлення-наприклад/Оновлено 28.04 o 02:07 /...біля нього намальовано--годинник зі зворотньою стрілочкою виміру часу./годинник в кружочку зі стрілкою/..наводите на нього курсором і клікаєте..посеред мапи ,внизу вискочить календарний день зі стрілочками вправо і вліво ...і ви нажимаючи на стрілочку вліво можете повернутись до потрібної дати на карті..Зрозуміло я пояснив ?
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29.04.2023 17:25 Відповісти
А ще є текст до карти,якщо ви знаєте і вони з коментами і фото дають пояснення до карти. Не думайте що ви і внизу чмо самі вумні. Унизу тиснути на трикутник, оновити і піде актуальна інформація.
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29.04.2023 22:10 Відповісти
Слухай друже, я не можу переварювати те, що постійно меле Саюн. Будь-ласка, чи не можеш ти їй розтокмачити, як користуватися картою...Хвора....плятьььь
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29.04.2023 16:37 Відповісти
vsbu vsbu як міг ,так пояснив.
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29.04.2023 17:26 Відповісти
Дякую, вибач за напряг.
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29.04.2023 17:35 Відповісти
Може сто тисяч трупів і подарують йому на дєнь побєдобєсія з українського Бахмуту
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29.04.2023 13:37 Відповісти
так.. трупи і культ смерті ,це сакральне для )(уйла..З його риторики і пропагандонів ,це скрєпа
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29.04.2023 13:55 Відповісти
Особенно понравился кот-бандеровец на 4 фото! Удачи в бою вам, хлопцы, а смерть врагам вы знаете как приносить даже когда они об этом не догадываются.
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29.04.2023 13:40 Відповісти
Смерть кацапам! Путлер капут!!!
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29.04.2023 13:44 Відповісти
Боже помогай Вам, хлопцi!
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29.04.2023 13:49 Відповісти
Дніпровці пишаються 93-ю! Збережи і допоможи, Господи!
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29.04.2023 14:33 Відповісти
Я жива,потому что эти мужчины стоят в БАХМУТЕ ,защищая и меня ,и всех нас
Мы перед ними в таком долгу
Помогаем!
Как каждый может
Можно по 10 гривен
Как говорят - с миру по нитке .....
Нас ведь миллионы
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29.04.2023 15:23 Відповісти
Легендарная 93-я, покрытая вечной славой!
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29.04.2023 15:28 Відповісти
Хлопці, залишайтесь живими. А за Умань і Дніпро помститися потрібно.
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29.04.2023 16:03 Відповісти
 
 