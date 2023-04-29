"Бахмут. Супротив триває", - 93 ОМБр Холодний Яр. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Захисники Бахмуту опублікували свіжі фото з міста.
Знімки опубліковані на сторінці 93 ОМБр Холодний Яр у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Бахмут. Супротив триває. Деякі позиції вже змінені, але ворог все одно протягом 9-ти місяців боїв так і не зміг захопити місто повністю", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+20 Чайка Київ
показати весь коментар29.04.2023 13:22
+10 Яр Холодний
показати весь коментар29.04.2023 13:24
+7 Сергей Гусаченко fb2284c8
показати весь коментар29.04.2023 13:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Там, де тяжко гримлять гармати,
Бій переможний іде…
Б»ють козаки зайд-супостатів
І перемога наша прийде! (2 р.)
Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,
Батькову хату - хай вічно стоїть…
Рідної мами сивії коси
Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)
Ген, майорить малинове знамено
Козача кров на ньому запеклась,
Холодний Яр і Хортиця здригнулись -
На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)
Приспів:
Над нашим краєм з року в рік
Кипіли битви, сталь дзвеніла
Невже ж нащадкам козаків
Снаги забракне взятися до діла?!(2 р.)
Приспів:
Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!
Хоробра сталь, в руках дівочих,
Над ворогом, як кара, вознеслась,
І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)
Приспів:
Наш рідний край, Черкащина чудова!
Захистимо її у грізний час!
Щоби в віках гриміло грізно слово -
Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)
Приспів:
Мы перед ними в таком долгу
Помогаем!
Как каждый может
Можно по 10 гривен
Как говорят - с миру по нитке .....
Нас ведь миллионы