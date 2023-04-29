Наслідки ворожих обстрілів Чернігівщини. ФОТОрепортаж

Війська країни-агресора протягом 28 квітня та вночі 29 квітня завдали декілька ударів по населених пунктах Новгород-Сіверського району Чернігівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, уночі 29 квітня ворожі війська зі ствольної артилерії з території РФ обстріляли село Тимоновичі Семенівської ОТГ.

У результаті атаки загинув 63-річний місцевий житель, поранення дістав підліток. За попередніми даними, пошкоджено 5 господарчих споруд та 1 житловий будинок.

Увечері, близько 21 години, 28 квітня російськими військовими здійснено авіаудар по житловому будинку в центральній частині міста Семенівка. Постраждало троє місцевих жителів. Їх доставлено до лікарні. Пошкоджено три житлові будинки.

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28 квітня близько 11 год ворожою авіацією здійснено удар керованою авіабомбою по території підприємства у місті Семенівка, у результаті якого пошкоджено цехи. Минулось без потерпілих.

28 квітня о 15 год 40 хв ворогом із застосуванням трьох авіаційних бомб, атаковано село Костобобрів Семенівської ОТГ.

У результаті удару один місцевий мешканець отримав травми, пошкоджено 8 приватних будинків та приміщення ангару.

Слідчі Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області та прокурори фіксують наслідки збройної агресії РФ.

За процесуального керівництва Новгород-Сіверської окружної прокуратури Чернігівської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).