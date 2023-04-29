УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7060 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні
2 063 0
обстріл (20945) Чернігівщина (1309) Офіс Генпрокурора (2340)

Наслідки ворожих обстрілів Чернігівщини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська країни-агресора протягом 28 квітня та вночі 29 квітня завдали декілька ударів по населених пунктах Новгород-Сіверського району Чернігівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, уночі 29 квітня ворожі війська зі ствольної артилерії з території РФ обстріляли село Тимоновичі Семенівської ОТГ.

У результаті атаки загинув 63-річний місцевий житель, поранення дістав підліток. За попередніми даними, пошкоджено 5 господарчих споруд та 1 житловий будинок.

Увечері, близько 21 години, 28 квітня російськими військовими здійснено авіаудар по житловому будинку в центральній частині міста Семенівка. Постраждало троє місцевих жителів. Їх доставлено до лікарні. Пошкоджено три житлові будинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили керованою авіабомбою по селу на Чернігівщині та масовано обстріляли прикордоння області, - ОВА

Наслідки ворожих обстрілів Чернігівщини 01
Наслідки ворожих обстрілів Чернігівщини 02
Наслідки ворожих обстрілів Чернігівщини 03
Наслідки ворожих обстрілів Чернігівщини 04
Наслідки ворожих обстрілів Чернігівщини 05
Наслідки ворожих обстрілів Чернігівщини 06
Наслідки ворожих обстрілів Чернігівщини 07
Наслідки ворожих обстрілів Чернігівщини 08

28 квітня близько 11 год ворожою авіацією здійснено удар керованою авіабомбою по території підприємства у місті Семенівка, у результаті якого пошкоджено цехи. Минулось без потерпілих.

28 квітня о 15 год 40 хв ворогом із застосуванням трьох авіаційних бомб, атаковано село Костобобрів Семенівської ОТГ.

У результаті удару один місцевий мешканець отримав травми, пошкоджено 8 приватних будинків та приміщення ангару.

Слідчі Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області та прокурори фіксують наслідки збройної агресії РФ.

За процесуального керівництва Новгород-Сіверської окружної прокуратури Чернігівської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 