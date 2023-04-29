УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7060 відвідувачів онлайн
Новини Фото За кордоном
3 048 25
біженці (1013) Угорщина (1317) Папа Римський (255) Франциск (147)

Папа Римський зустрівся в Будапешті з українськими біженцями. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Папа Римський Франциск зустрівся в Будапешті з українцями, які втекли від війни в Угорщину.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Зустріч відбулася в греко-католицькому храмі св. Єлизавети. Там зібралися близько 600 українських біженців.

Один з українців, Олег Яковлєв, розповів Папі про те, що рік тому йому, його дружині Людмилі та їхнім п'ятьом дітям довелося покинути Дніпро після російських бомбардувань.

Читайте: Необхідно припинити війну в Україні, вдавшись до творчих зусиль заради миру, - Папа Римський Франциск

"Нас тут прийняли, і ми знайшли новий дім, але багато хто страждав і страждає досі через війну", - сказав Яковлєв Франциску.

Франциск сказав, що висловлення співчуття до тих, хто страждає від бідності та трагедій, є невід'ємною частиною християнства, навіть якщо нужденні - невіруючі.

Також дивіться: Шмигаль запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну. ФОТО

"Навіть серед болю і страждань, отримавши бальзам любові, ми знаходимо мужність, необхідну для подальшого руху вперед: ми знаходимо в собі сили вірити, що не все втрачено і що інше майбутнє можливе", - сказав він.

Папа Римський зустрівся в Будапешті з українськими біженцями 01
Папа Римський зустрівся в Будапешті з українськими біженцями 02
Папа Римський зустрівся в Будапешті з українськими біженцями 03
Папа Римський зустрівся в Будапешті з українськими біженцями 04
Папа Римський зустрівся в Будапешті з українськими біженцями 05

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+17
На фотосесії всі хто-завгодно тільки не українські біженці
показати весь коментар
29.04.2023 16:22
+14
Ці "біженці" схожі на родичів орбана
показати весь коментар
29.04.2023 16:07
+13
Цигани .
показати весь коментар
29.04.2023 16:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Огоссди...
показати весь коментар
29.04.2023 16:00 Відповісти
Втирав їм про ''харошіх гуССкіх'' і ''мирні договорняки'' з кацапією.
показати весь коментар
29.04.2023 16:00 Відповісти
Недойобок тупорилий це папаша католицький!
показати весь коментар
29.04.2023 16:02 Відповісти
Судячи з високого рівня культури, ви мабуть прихильник московського православ'я.
показати весь коментар
29.04.2023 16:50 Відповісти
Цигани .
показати весь коментар
29.04.2023 16:02 Відповісти
Это точно. Беженцы из Украины с гитарами... Папа зря в это дерьмо влез, потому что уже всему миру понятно что рабссея это территория всемирного зла и руководит ей антихрист из питерской подворотни.
показати весь коментар
29.04.2023 16:15 Відповісти
Румыны не цыгане. Это миф, что они цыгане. По факту, два разных народа. Просто румыны использовали цыган в качестве своих рабов в своё время. Поэтому цыган так много в Румынии.
показати весь коментар
29.04.2023 16:27 Відповісти
Румуни це Бухарест .
показати весь коментар
29.04.2023 16:29 Відповісти
В том числе. Это их столица. Но цыгане- это сбежавшая некогда одна из каст Индии в поисках лучшей жизни. Каста уличного цирка, гадалок и тому подобное. Их предки той же касты, до сих пор, живут в Индии, и занимаются тем же самым и по сей поры.
показати весь коментар
29.04.2023 16:34 Відповісти
я вірно вас розумію: "роми" - це "недоторкані" в Індії?
показати весь коментар
29.04.2023 20:43 Відповісти
Нет, не верно. Гуглите, если хотите знать правду. Я вам тут не википедия.
показати весь коментар
29.04.2023 21:30 Відповісти
''Ай-на-не , на-не'' біженці.
показати весь коментар
29.04.2023 16:05 Відповісти
К на приехал, к нам приехал ...папа римский даааараааагой !
показати весь коментар
29.04.2023 16:32 Відповісти
Ці "біженці" схожі на родичів орбана
показати весь коментар
29.04.2023 16:07 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2023 16:20 Відповісти
А де біженці?!? Де прості люди, які тікали голі й босі, з дітьми на руках, що було найцінніше .
показати весь коментар
29.04.2023 16:11 Відповісти
фуфло это всё оказалось, папа этот...
показати весь коментар
29.04.2023 16:15 Відповісти
А чого біженці без медведя?
показати весь коментар
29.04.2023 16:19 Відповісти
На фотосесії всі хто-завгодно тільки не українські біженці
показати весь коментар
29.04.2023 16:22 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2023 17:18 Відповісти
Папі потрібно бути уважним.., поки цигани хрест нагрудний не сперли..
показати весь коментар
29.04.2023 16:47 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2023 17:35 Відповісти
Які є громадянами Угорщини?
показати весь коментар
29.04.2023 17:57 Відповісти
 
 