Папа Римський зустрівся в Будапешті з українськими біженцями. ФОТОрепортаж

Папа Римський Франциск зустрівся в Будапешті з українцями, які втекли від війни в Угорщину.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Зустріч відбулася в греко-католицькому храмі св. Єлизавети. Там зібралися близько 600 українських біженців.

Один з українців, Олег Яковлєв, розповів Папі про те, що рік тому йому, його дружині Людмилі та їхнім п'ятьом дітям довелося покинути Дніпро після російських бомбардувань.

Читайте: Необхідно припинити війну в Україні, вдавшись до творчих зусиль заради миру, - Папа Римський Франциск

"Нас тут прийняли, і ми знайшли новий дім, але багато хто страждав і страждає досі через війну", - сказав Яковлєв Франциску.

Франциск сказав, що висловлення співчуття до тих, хто страждає від бідності та трагедій, є невід'ємною частиною християнства, навіть якщо нужденні - невіруючі.

Також дивіться: Шмигаль запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну. ФОТО

"Навіть серед болю і страждань, отримавши бальзам любові, ми знаходимо мужність, необхідну для подальшого руху вперед: ми знаходимо в собі сили вірити, що не все втрачено і що інше майбутнє можливе", - сказав він.









