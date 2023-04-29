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Українські воїни отримали 5 комплексів БПЛА "Poseidon" та мобільні центри управління. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Петро Порошенко передав військовим 5 комплексів БПЛА "Poseidon" та мобільні центри управління. Це – 15 безпілотників та спеціально обладнані кунги на базі вантажівок DAF.

Порошенко пояснює: таким чином створюються унікальні можливості для пілотів, операторів, артилеристів, розвідників, командирів. Взаємодія через систему захищеного зв’язку з пунктами артилерії дозволяє робити бойове застосування атрилерії максимально ефективним, повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

Українські воїни отримали 5 комплексів БПЛА Poseidon та мобільні центри управління 01

У навчальному центрі, який готує операторів безпілотників, закінчився курс підготовки, тож комплекси відправляються у бригади разом із навченими людьми. Тут літають на різних безпілотниках, однак за словами військових Poseidon – "пташка" по-справжньому крута, а мобільні комплекси забезпечують швидке пересування. "Ми щодня робили по три вильоти, і вдень, і вночі, і в не дуже гарну погоду. Цей птах дуже крутий, бо має властивість злітати вертикально, сідати вертикально і летіти далі, аніж інші борти і більше по часу. В нього одні переваги", – розповідає військовий.

Українські воїни отримали 5 комплексів БПЛА Poseidon та мобільні центри управління 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Готуємо новий контракт на закупівлю семитонних вантажівок DAF для ЗСУ, - Порошенко. ФОТО

"Зручно, що є місце, куди їх можна скласти і спокійно переїхати з точки на точку. Великий кліренс – я впевнений, що вона ніде не застрягне", – пояснює боєць переваги мобільного центру управління.

Сума цієї партії техніки перевищує 75 мільйонів гривень. Проект реалізується спільно Фондом Порошенка та ГО "Справа Громад".

Українські воїни отримали 5 комплексів БПЛА Poseidon та мобільні центри управління 03

"Нас мотивує віра в перемогу і віра в наш контрнаступ. Збройні Сили, які ми створили з 2014 року, мають очевидну перевагу – і тактичну, і стратегічну, і оперативну над росіянами, які базуються на стандартах радянської армії. А мотивація українських воїнів, які захищають власні родини, власний народ, власну землю, є просто неспівставною з мотивацією російських чмобіків, вагнерівців та інших нелюдів і бандитів", – переконаний п’ятий Президент.

Українські воїни отримали 5 комплексів БПЛА Poseidon та мобільні центри управління 04

"Не можна залишатися спокійними, коли бачиш кадри з Умані, де мирні меншканці були вбиті російськими нелюдами. Кадри з Київської області, кадри з Дніпра, з інших міст України. І ми точно цього не забудемо. Ми точно не пробачимо", – говорить Порошенко.

"Ми робимо все 24 години на добу для того, щоб наблизити нашу перемогу, у яку ми віримо і не маємо жодного сумніву", – наголошує Петро Порошенко.

Як відомо, 16 серпня 2022 року Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

"Ми викуповуємо всю партію цих безпілотників, які мають стати очима нашої артилерії, аби кожен удар по ворогу був максимально ефективним", – пояснив Петро Порошенко. Він також повідомив, що програма отримала назву "Очі Арти".

14 січня Петро Порошенко передав у війська три комплекси БПЛА "Poseidon" та мобільні пункти управління, які виготовлені на шасі британської вантажівки DAF. "Це – інноваційна розробка, яку придумали технарі "Справи Громад". Усередині машин є абсолютно все, щоб розгорнутися і нищити ворога. І це те, що було потрібно військовим для ефективної роботи – щоб русня горіла в пеклі", – наголошує Порошенко.

Наразі Фонд Порошенка з волонтерами реалізує контракт на постачання понад 20 комплексів (65 "пташок").
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Топ коментарі
+65
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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29.04.2023 19:23
+55
Знову Порох наживається на війні
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29.04.2023 19:19
+47
Зато для некоторых до сих пор Порох - это "барыга, наживающийся на войне". А реальный барыга Зеля, виновный в смерти сотен тысяч украинцев - это настоящий герой и бубочка потому, что "не втік".
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29.04.2023 19:25
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Знову Порох наживається на війні
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29.04.2023 19:19 Відповісти
вот каков барыга....все рвет капусту на карман , не то что зеленые, они все в армию вкладывают , все военным отдают
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29.04.2023 19:33 Відповісти
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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29.04.2023 19:23 Відповісти
Бачу, ви спеціаліст по цілуванню.
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29.04.2023 19:55 Відповісти
++++
а де він їх взяв ? Із власного фонду гроші ? чи як..?
......
Якщо організував збір коштів і сам купив не за державні гроші...
...
То - молодець хвала і слава йому
......
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29.04.2023 21:30 Відповісти
Це не таємниця.
Волонтери ГО «Справа Громад» збирають суму, фонд " Родини Порошенків" її подвоює. Міліон до міліона, два міліона.
Іноді, за власний кошт.
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29.04.2023 22:12 Відповісти
Особисто я і моі знайомі посилають гроші у фонд Порошенка 🙁
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30.04.2023 00:16 Відповісти
Зато для некоторых до сих пор Порох - это "барыга, наживающийся на войне". А реальный барыга Зеля, виновный в смерти сотен тысяч украинцев - это настоящий герой и бубочка потому, что "не втік".
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29.04.2023 19:25 Відповісти
Не є таємницею, що одразу після виборів відбулося кілька соціологічних досліджень, метою яких було визначити, які верстви суспільства за кого голосували. Але чомусь результати тих опитувань загадково-непомітно щезли з інтернету. Причина проста: за Зєлєнского голосував плебс, а розумні голосували за Порошенка. І тут нічого дивного немає, Україна не є винятком. У будь-якій(!) державі, чи це Древній Єгипет, чи це ******* Франція, плебс складає 80% населення. Історична соціологія каже нам, що це стандартний відсоток бидляка для усієї історії цивілізації на планеті Земля. "Хліба і видовищ!" - це про них. У свій час євро-бидляк, одразу після війни, "кинув" на виборах і Черчилля, і де Голля. Кинули переможців! Ліберійці обрали собі президентом Джорджа Веа, зіркового футболіста. Він довів Ліберію до краху. Але Україна буде єдиною державою в історії людства, де плебс нищив свою державу просто так, "па-пріколу" з гаслом "Хужи ні будіт! Хоть паржом!"
Путін про це знав, тому і напав.

Коли Жанну д'Арк спалювали, то плебс радів і аплодував. Коли Жанну д'Арк оголошували Святою, то плебс знову радів і аплодував...https://otozh.com.ua/2018/10/18/5-zakoniv-durosti-lyudina-zavzhdi-nedoocinyuye-kilkist-idiotiv-yaki-%D1%97%D1%97-otochuyut/
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29.04.2023 21:01 Відповісти
100%
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29.04.2023 21:11 Відповісти
Таки да. Еще старик Аристотель говорил: 15/85% - демос/охлос - народ/толпа. У нас еще хорошее отношение примерно 25/75%, как в законе Паретто 20/80.
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29.04.2023 21:34 Відповісти
Те саме мені дід казав на запитання якого фіга у 1917 всі кликали більшовиків, а за УНР було від сили відсотків 20.

От тільки не треба баєк із підручників про те що всі хотіли незалежності, а тут прийшли злі Троцьки і Щорс з Муравйовим і всіх примусили бігти грабувати панські маєтки і ділити халявну землю...
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29.04.2023 21:49 Відповісти
Чим більше він буде робити, тим більше його будуть ненавидіти.
Все дуже просто.
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30.04.2023 10:58 Відповісти
А якщо повториться 2019, то витрати будуть значно більшими...
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29.04.2023 19:28 Відповісти
незрозуміло
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29.04.2023 19:29 Відповісти
Надіюсь він борди не за Ваші кошти ставить???
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29.04.2023 19:57 Відповісти
У Києві жодного не бачив...
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29.04.2023 19:58 Відповісти
в нас таких нема,але порох себе не піарив свого часу і це була помилка.та і в умовах баранофону тре хоч якось інфу про свою діяльність давати,бо нерідко його наробки собі приписують
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29.04.2023 19:35 Відповісти
Принаймні ми тепер знаємо, кому тоді належало 95% медіапростору.
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29.04.2023 19:42 Відповісти
Звісно, на телемарафоні навряд чи показують ці світлини, що Порох постійно допомогає ЗСУ,
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30.04.2023 11:41 Відповісти
Так ось чому весь ефір забитий зЕбілмарафорном.
Дякую. Просвітили.
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29.04.2023 19:57 Відповісти
Щоб зелені його заслуги не приписували собі. Бо це вже Зеленський відбудував армію ,виявляється..
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29.04.2023 20:11 Відповісти
Зелений опущений нар відродив тільки тотальну корупцію і кумівство у владі
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30.04.2023 07:47 Відповісти
За год ни одного не видел.
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29.04.2023 20:21 Відповісти
Это реклама фонда или реклама приобретаемого фондом оборудования с ссылкой на счет?
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29.04.2023 20:30 Відповісти
Любая помощь армии это шаг к победе, спасибо всем, кто помогает конкретными делами.
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29.04.2023 19:26 Відповісти
Слава ВСУ ! Спасибо каждому ,кто вносит свой
посильный вклад в победу Украины !
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29.04.2023 21:19 Відповісти
барига все скупив! де тепер "слуги" купувати будуть???
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29.04.2023 19:26 Відповісти
Де де? В бутіках Монако звісно
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29.04.2023 20:02 Відповісти

ВІЙНА У ХМАРАХ

Коли наші громадяни говорять "іде війна", вони явно уявляють собі сцени з російських і західних бойовиків. Танки. Літаки. Вертольоти. Маси гармат. Все це безперечно є.

Але є й дещо, чого ранвше не було і бути не могло. Серед іншого, це застосування безпілотних літальних апаратів.

У лютому 2014 р. Україна до війни була категортчно не готова. ВЕСЬ 2014 рік Росія воювала з розплющеними очима, а Україна з заплющеними. Це був результат попередньою "миролюбної" політики.

Росія не просто мала на озброєнні БПЛА, вона мала їх кілька типів під різні задачі. Безпілотники застосовували навіть для відлову браконьєрів, це бачили наші прикордонники з якими воював влітку 14-го біля Новоазовська.

Україна працюючих БПЛА не мала тоді як явища. Українські БПЛА взялися створювати ентузіасти - так з'явилися відомі нині "Лелека", "Фурія", "Валькірія" і "Мара". Але це окрема цікава історія.

Над полем бою постійно висять коптери - "Мавіки", "Аутели", "Матріс 30" і "Матріс 300". Мережа повна відео збросів гранат з коптерів. Мені під такими відео завжди бракує підпису "Успішний скид вартував стільки-то коптерів". Я надто гарно знаю що таке прориватися в небі до ворожих окопів.

Основна задача коптерів - дивитися. Вести розвідку. Спотерігати за районом боєзіткнення і (по можливості) далі. Там де літав я, с коптерів через спеціальні програми ми організовували трансляції на штаби. У штабі на великому екрані бачили те, що бачила камера нашого "Мавіка" над полем бою.

Я бачив якось як це вигладало. Кілька плазм на стінці, де в реальному часі видна вся ділянка оборони бригади. Офіцери штабів це бачать - і діють відповідно.

Коптери літають недалеко, до 5 км (якщо пощастить). Там де треба оглянути територію зайняту ворогом глибше - до справи стають літаки. Серед іншого - корегують вогонь артилерії. Хтось корегує за допомогою програми "Кропива", коли на штаб відправляють координати. Хтось організовує відеотрансляцію, аби артилеристи бачили живу картинку і самі прицілювалися.

До речі. Або організувати трансляцію, група пілотів мусить мати старлінк і бодай пару планшетів. Не говорячи про все інше електронне приладдя.

Окрема тема - розвідка за допомогою безпілотних літаків. У 2015 р. один майор-розвідник називав нас ласково - "рембо-замінники". Бо там де раніше ходили розвідгрупи (і часто не поверталися) тепер працюють літачки.

Окрема тема - ударні БПЛА. Маємо. Літають. Скидають.

Якщо у вас склалося уявлення певної польотної ідилії, не вірте своїм почуттям. За безпілотниками постійно іде полювання. У першу чергу нашу техніку б'ють установки радіоелектронної боротьби (РЕБ). Вони глушать сигнали, давлять зв'язок безпілотників з наземними станціями, збивають орінтацію апаратів глушачи GPS. Посилають фейкові сигнали.

Мені неодноразово доводилося давати драла, не завершивши виконання завдання - аби не втратити літак. Коли бачиш що пропадає зв'язок з апаратом... Потужні ворожі системи РЕБ працювали під Києвом. Зараз найбільш прокляте місце по РЕБах - район Бахмуту.

До речі. Є таке явище як "дружній РЕБ". ЗСУ теж мають станції РЕБ, і часто глушать свої ж БПЛА.

Думаю тепер зрозуміло, чому бойові бригвди полюють на "Посейдони" від Фонду Петра Порошенка. На них стоїть потужний захист від РЕБ і сильна камера.

Друге прокляття зовнішнього пілота - ППО. Ворог має на озброєнні "Панцири", "Тунгуски", "Стріли", "Оси". Ворог стріляє і збиває. І від цього не врятуватися.

Стріляють не тільки по апаратах - стріляють і по пілотах. За російськими статутами стартова БПЛА - пріортет. Прилітає по нас міцно.

Апарати втрачають. А отримання нових апаратів... Розповім окремим дописом - багато розповісти доведеться.

І так. Не вірте байкам ніби у нас по БПЛА над ворогом перевага. До переваги нам ще дуже далеко.

У небі іде жорстока війна із застосуванням камер, літаків, вогню і електромагнітних хвиль. Війна, в якій успіх приносить не мужність, а розум і технічна озброєнність. І ця війна - перша війна з масовим застосуванням БПЛА у світовій історії.
Вовнянко.
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29.04.2023 19:27 Відповісти
І це один із переконливих аргументів тим, хто зараз зухвало заявляє як воював би в Криму й на Донбасі у 2014 році.
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30.04.2023 08:19 Відповісти
Дякую Гетьман! ✊
Надішліть будь ласка аналогічні фото від Зе команди Пісюніста?
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29.04.2023 19:29 Відповісти
Ти тільки власним блювотинням не вдавись. Хоча...
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29.04.2023 19:48 Відповісти
Йди нахрін, зелена шмаркльо. здохни.
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29.04.2023 19:55 Відповісти
Ти спочатку від риганини власної обмийся, убоге, і штанці від гімна зелено відіпри. Хоча, не треба, воно тобі й так пасує -і обісране і обригане.
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29.04.2023 20:04 Відповісти
Побажайте йому добра та щастя, він нас залишить, поїде вчится вести бесіду та правила хорошого тону.
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29.04.2023 20:10 Відповісти
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29.04.2023 19:36 Відповісти

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29.04.2023 19:48 Відповісти
Нових методичок не видають? Жмоти.
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29.04.2023 20:04 Відповісти
Проблема не в методичках, а в ліках. Воно від санітарів втекло, уколи пропустило, от і сере під себе
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29.04.2023 20:05 Відповісти
тю ! мавик и планшет лучше
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29.04.2023 19:57 Відповісти
Вже по одній назві зрозуміло, що це про Гетьмана
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29.04.2023 20:02 Відповісти
А,я думаю ,чому Шалений Кіт шариться по по Києву і розповідає про всілякі " вкусняшки" для орків.Дякуємо, Петре Олексійовичу!!!
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29.04.2023 20:03 Відповісти
А зезидент передав 10 потужних звернень-гундосиків,зроблених на бюджетні кошти.
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29.04.2023 20:07 Відповісти
Він працює над ще 65 відосиками) не дякуйте)
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29.04.2023 20:12 Відповісти
Гетьман !
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29.04.2023 21:33 Відповісти
А чому вже нічого про Байрактари не чути?
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29.04.2023 21:41 Відповісти
А до чого тут Порошенко до байрактарів?
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29.04.2023 22:10 Відповісти
Отримують досі дозвіл на підключення електрики.
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29.04.2023 23:30 Відповісти
Скоро вибори
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01.05.2023 09:15 Відповісти
Щира подяка Петру Олексійовичу за постійну допомогу нашій арміі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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30.04.2023 00:19 Відповісти
Петро Порошенко передав легендарному військовому формуванню 43-тій окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Тараса Трясила військове спорядження, а саме: комплект із трьох пташок БПЛА Poseidon (кожна з яких коштує 100 тисяч євро); комплекс керування цими дронами; пересувну авторемонтну майстерню; 5 вантажівок DAF 5 лазне-пральних комплексів.

На початку повномасштабного вторгнення бригада першою взяла на себе захист підступів до Києва. Її батареї були розгорнуті на Троєщині і в Святошині, громили русню під Гостомелем і в Бучі на вулиці Вокзальній. Зараз арта 43-ї прикриває нашу піхоту під Бахмутом на Донеччині і на Луганському напрямку.

Загалом під час боїв на Київщині 43-тй бригаді вдалося знищити не менше 2500 одиниць ворожої техніки - у тому числі й завдяки допомозі місцевих мешканців. У бригаді до початку вторгнення не було власної аеророзвідки, координатами допомагали цивільні - оператори «весільних» мавіків. Але без потужних власних «очей» артилерії воювати вкрай важко.

Тож коли народна депутатка з «Євросолідарності» Вікторія Сюмар оголосила збір коштів на БПЛА Poseidon - відгукнулося понад півтори тисячі людей, і не лише з Київщини. Доклалися до збору через проект «Очі арти» і Телеканал «Прямий» та «5 канал». Решту суми закрив Фонд Порошенка.

Поки тривав збір, бійці бригади проходили у навчальному центрі 6-тижневе навчання, як керувати цими потужними «пташками».

З подарунками саме встигли до свята - Дня народження бригади, яке відзначають на початку травня.
«В комплекс керування дронами входить все необхідне обладнання: генератор, Старлінк, джерело безперебійного живлення, і, головне, робочі місця - для оператора, пілота, коригувальника вогню та командира. Воїни дуже зраділи, бо це значно спростить їхню роботу. Приїхав, запустив «пташку» в небо, побачив ціль, влупив вогняним дощем по окупантах», - показує п'ятий Президент «начинку» всередині спеціально обладнаного кунга.

«Ми також привезли річ, за якою вишикувалась черга - пересувну авторемонтну майстерню. Це дає військовим змогу не витрачати час на евакуацію підбитої техніки, а лагодити прямо на місці. Майстерня нафарширована всім необхідним: верстатами, генератором, зварювальним апаратом, краном, лебідкою та іншим важливим обладнанням», - пояснює Порошенко.
«Армія готується до наступу, і їй дуже потрібні «очі», які далеко бачитимуть і робитимуть пекло для окупанта. Не маю жодних сумнівів, що наші артилеристи знайдуть не одну ворожу базу ***********, резерв техніки та казарми. І буде БУМ», - переконаний Петро Порошенко.
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03.05.2023 18:30 Відповісти
 
 