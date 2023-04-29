Президент Чехії Павел розписався на техніці ЗСУ, яка прямує на фронт. ФОТО

29 квітня, під час візиту до України, чеський президент Петр Павел розписався на техніці підрозділу ЗСУ, який вирушає на фронт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Павел написав у твіттері.

"Я знаю це відчуття. Ваш підрозділ прямує на фронт, ви хочете йти з ними, ви хочете подавати приклад. Як командир, я завжди підтримував своїх бійців. Сьогодні це вже не моя роль", - написав президент Чехії.

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Він зазначив, що прийшов, щоб додати українським бійцям відваги.

"Ми з вами. Ви помститесь за полеглих, повернете собі свободу. Росіє, іди додому!", - додав Павел.

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