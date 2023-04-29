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Президент Чехії Павел розписався на техніці ЗСУ, яка прямує на фронт. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

29 квітня, під час візиту до України, чеський президент Петр Павел розписався на техніці підрозділу ЗСУ, який вирушає на фронт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Павел написав у твіттері. 

"Я знаю це відчуття. Ваш підрозділ прямує на фронт, ви хочете йти з ними, ви хочете подавати приклад. Як командир, я завжди підтримував своїх бійців. Сьогодні це вже не моя роль", - написав президент Чехії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Чехія спільно вироблятимуть зброю, - Павел

Він зазначив, що прийшов, щоб додати українським бійцям відваги.

"Ми з вами. Ви помститесь за полеглих, повернете собі свободу. Росіє, іди додому!", - додав Павел.

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Президент Чехії Павел розписався на техніці ЗСУ, яка прямує на фронт 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
весь світ - бандерівці !

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29.04.2023 20:50
+13
Дякую, шановний Петр Павел.
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29.04.2023 21:02
+9
Гоу хом рашан пігс
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29.04.2023 20:49
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Це сарказм??
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29.04.2023 20:51 Відповісти
ого ти прямо в засос
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29.04.2023 20:52 Відповісти
Гоу хом рашан пігс
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29.04.2023 20:49 Відповісти
весь світ - бандерівці !

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29.04.2023 20:50 Відповісти
А люди в ньому Шухевичі
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29.04.2023 21:00 Відповісти
Дай то Боже!!!
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29.04.2023 20:51 Відповісти
Дякую, шановний Петр Павел.
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29.04.2023 21:02 Відповісти
Президент Петр Павел одночасно і Папа Римський.
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29.04.2023 21:29 Відповісти
Дякуємо!
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29.04.2023 21:49 Відповісти
Чекаю на фотожоп, де він пише "русні - піzда" )
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29.04.2023 21:58 Відповісти
Велика подяка, пане президент, Прага68 не забута.
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29.04.2023 22:03 Відповісти
Главное,что бы клоун с ермаком не знали,куда пойдет эта техника
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29.04.2023 22:31 Відповісти
АЙ ПАЦАНЮРА КОЗАК
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29.04.2023 22:41 Відповісти
Если бы рашн пигс ещё умели читать по-английски ...
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29.04.2023 23:55 Відповісти
 
 