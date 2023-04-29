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У російській Пермі горів військовий завод. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

29 квітня, у російській Пермі загорілось оборонне підприємство "Мотовіліхінські заводи".

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Еспресо ТВ, про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Пожежа сталась близько 20:00 за місцевим часом. Після прибуття російського МНС стало відомо, що загорілась трансформаторна підстанція.

Наразі пожежу у Пермі ліквідовано. Вогонь гасили 37 російських пожежників 10 одиниць техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Свердловській області майже повністю вигоріло селище Сосьва. ФОТО

У російській Пермі горів військовий завод 01
У російській Пермі горів військовий завод 02
У російській Пермі горів військовий завод 03
У російській Пермі горів військовий завод 04
У російській Пермі горів військовий завод 05

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+27
Все буде палати. Та набагато сильніше...
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29.04.2023 22:22
+25
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29.04.2023 23:10
+24
Спокійної ночі!!!
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29.04.2023 22:47
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Все буде палати. Та набагато сильніше...
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29.04.2023 22:22 Відповісти
Надобраніч !
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29.04.2023 23:50 Відповісти
Древние как г**но мамонта заводы.
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29.04.2023 22:27 Відповісти
Пермские пушечные заводы до революции
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29.04.2023 22:41 Відповісти
Всего -то ? И потушили его быстро , вот если бы дотла сгорел , вот тогда было бы дело.
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29.04.2023 22:28 Відповісти
А, шо таке? Долітають і туди? То я думаю, чого руські бабушки по под'єзді кричать, що треба соль і спічки куплять. Інфа з русні.
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29.04.2023 22:30 Відповісти
Спокійної ночі!!!
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29.04.2023 22:47 Відповісти
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29.04.2023 23:09 Відповісти
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29.04.2023 23:10 Відповісти
Приємно бачити , як палає кацапське майно 😧
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29.04.2023 22:54 Відповісти
с помощью специалистов с днепра, нужно сделать десяток ракет сатана, рас с боеголовками нас обманули - то начинить тротилом, но, добавить мешочек дерьма из чернобыля - пусть разрушений мало, но чтоб геммороя было в достатке. и запустить это на максимальное расстояние
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29.04.2023 23:06 Відповісти
100 пудов- ти світла голова.. підтримую !!
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30.04.2023 06:41 Відповісти
Приемна новина:
Камень - на камень, кирпич - на кирпич...
Умер наш наш пыня, муйло, старый хрыч.
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29.04.2023 23:10 Відповісти
Нічого на московії не міняється, століттями!!

https://www.youtube.com/watch?v=DAS0ggHcpx4&pp=ygUb0LrQsNGC0L7RgNC20L3QuNC6LCAxOTkwINCz
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30.04.2023 00:51 Відповісти
Новость неинтересная вообще.
Стандартные будни.
Уже ж было https://news.liga.net/politics/news/v-rossii-gorel-porohovoy-zavod-byl-vzryv-tam-delali-zaryady-dlya-rszo-stratkom-vsu

И еще будет 🤩

Это как писать "Сегодня снова наступило воскресенье".

Новость это например "Сегодня в Роиссе ничего не взлетело на воздух" или "Количество упавших за день дронов на объекты в подмосковье экстремально снизилось до 500, эксперты прогнозируют дальнейшее снижение в следующем месяце даже до критических 490".
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30.04.2023 01:21 Відповісти
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30.04.2023 03:05 Відповісти
В Пермі горіла трансформаторна будка? Це що, перемога? Чи ви усіх за ідіотів тримаєте?
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30.04.2023 06:52 Відповісти
Який саме горів? Там їх два - один з виробництва РСЗВ (Град, ураган, смерч) другий з виробництва вибухових речовин для снарядів.
А ще там військове училище ж.
Краще, щоб все разом згоріло
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30.04.2023 08:31 Відповісти
Пермяк - солёные уши.
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30.04.2023 10:55 Відповісти
Спермяк - мокрые трусы.
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30.04.2023 12:57 Відповісти
этот завод уже два года как закрыт
горел трансформатор
а ВС РФ применяют для РСЗО китайские боеприпасы
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30.04.2023 12:01 Відповісти
Пожар в Перми ликвидирован вместе с Пермью.
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30.04.2023 12:58 Відповісти
На цьому Мотовіліхінському заводі випускали ракети для РСЗВ, але з 2020 він закритий - Урагани і Смерчи використовують або зі складів, або поставки з Китаю.
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01.05.2023 13:42 Відповісти
 
 