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У російській Пермі горів військовий завод. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
29 квітня, у російській Пермі загорілось оборонне підприємство "Мотовіліхінські заводи".
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Еспресо ТВ, про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Пожежа сталась близько 20:00 за місцевим часом. Після прибуття російського МНС стало відомо, що загорілась трансформаторна підстанція.
Наразі пожежу у Пермі ліквідовано. Вогонь гасили 37 російських пожежників 10 одиниць техніки.
Топ коментарі
+27 Харьков Сумской
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Камень - на камень, кирпич - на кирпич...
Умер наш наш пыня, муйло, старый хрыч.
https://www.youtube.com/watch?v=DAS0ggHcpx4&pp=ygUb0LrQsNGC0L7RgNC20L3QuNC6LCAxOTkwINCz
Стандартные будни.
Уже ж было https://news.liga.net/politics/news/v-rossii-gorel-porohovoy-zavod-byl-vzryv-tam-delali-zaryady-dlya-rszo-stratkom-vsu
И еще будет 🤩
Это как писать "Сегодня снова наступило воскресенье".
Новость это например "Сегодня в Роиссе ничего не взлетело на воздух" или "Количество упавших за день дронов на объекты в подмосковье экстремально снизилось до 500, эксперты прогнозируют дальнейшее снижение в следующем месяце даже до критических 490".
А ще там військове училище ж.
Краще, щоб все разом згоріло
горел трансформатор
а ВС РФ применяют для РСЗО китайские боеприпасы