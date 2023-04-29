У російській Пермі горів військовий завод. ФОТО

29 квітня, у російській Пермі загорілось оборонне підприємство "Мотовіліхінські заводи".

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Еспресо ТВ, про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Пожежа сталась близько 20:00 за місцевим часом. Після прибуття російського МНС стало відомо, що загорілась трансформаторна підстанція.

Наразі пожежу у Пермі ліквідовано. Вогонь гасили 37 російських пожежників 10 одиниць техніки.

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