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Президентка Словаччини Чапутова відвідала Чернігівщину: побачила російські катівні та наслідки авіанальотів РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

29 квітня президентка Словаччини Зузана Чапутова відвідала з візитом Чернігівську область.

Глава Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус зазначив, що Чапутова побувала в Ягідному та Іванівці, передає Цензор.НЕТ.

робочим візитом Чернігівщину відвідала Президент Словацької Республіки Зузана Чапутова.
Пані Президент побувала в Ягідному та Іванівці Чернігівського району. Там оглянула місцеві школи: підвал однієї з яких став катівнею, а іншої – прихистком для місцевих.

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Навчальні заклади Чернігівщини під час бойових дій перестали виконувати свою безпосередню функцію. Як наслідок - після звільнення області, деякі установи зовсім непридатні до перебування там дітей, а деякі - потребують відновлення.

Також делегація на власні очі побачила результати авіанальоту по вулиці Чорновола у Чернігові. Пані Президент поспілкувалася і з мешканцями модульного містечка в Новоселівці, висловивши їм свою підтримку", - повідомив Чаус.

Президентка Словаччини Чапутова відвідала Чернігівщину: побачила російські катівні та наслідки авіанальотів РФ 01
Президентка Словаччини Чапутова відвідала Чернігівщину: побачила російські катівні та наслідки авіанальотів РФ 02
Президентка Словаччини Чапутова відвідала Чернігівщину: побачила російські катівні та наслідки авіанальотів РФ 03
Президентка Словаччини Чапутова відвідала Чернігівщину: побачила російські катівні та наслідки авіанальотів РФ 04
Президентка Словаччини Чапутова відвідала Чернігівщину: побачила російські катівні та наслідки авіанальотів РФ 05
Президентка Словаччини Чапутова відвідала Чернігівщину: побачила російські катівні та наслідки авіанальотів РФ 06
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"Подивилась..." Дивний вираз. В планетарій приїхала,чи що?
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30.04.2023 00:27 Відповісти
Забийте..написати й не таке можуть. Свого часу, коли працювала на одну нехилу компанію, заборонила давати якісь коменти без адабрямса..іноді таке пишуть, що стає цікавим - скільки коштували мізки тих людей.
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30.04.2023 00:33 Відповісти
Тим часом т.зв. папа римський їде в Угорщину і несе там щось про креатив, щоб закінчити війну.
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30.04.2023 01:57 Відповісти
Угорщину мабуть обстрілюють з ракет та дронів
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30.04.2023 07:31 Відповісти
 
 