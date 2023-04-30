У Британії шведські інструктори вчать українських воїнів вести бої у міській забудові. ФОТОрепортаж

Військові інструктори Збройних Сил Королівства Швеція в рамках базової загальновійськової підготовки особового складу ЗС України у Великій Британії проводять заняття з організації та ведення бойових дій в міській забудові.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, підвищити безпеку та силу дій Збройних Сил України, щоб військовослужбовці могли оволодіти необхідними тактичними знаннями для захисту України.

Під керівництвом інструкторів Збройних Сил Королівства Швеція, новобранці Збройних Сил України стають підготовленішими до бойових дій.

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Королівство Щвеція продовжує підтримувати народ України та надає постійну підтримку у відповідь на триваючі порушення росією міжнародного права.

Прибувши до Сполученого Королівства в 2023 року, контингент військовослужбовців Збройних Сил Королівства Швеції приєднався до країн-партнерів у програмі підготовки українських новобранців під керівництвом Великої Британії", - йдеться у повідомленні.







