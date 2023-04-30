У Британії шведські інструктори вчать українських воїнів вести бої у міській забудові. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Військові інструктори Збройних Сил Королівства Швеція в рамках базової загальновійськової підготовки особового складу ЗС України у Великій Британії проводять заняття з організації та ведення бойових дій в міській забудові.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, підвищити безпеку та силу дій Збройних Сил України, щоб військовослужбовці могли оволодіти необхідними тактичними знаннями для захисту України.
Під керівництвом інструкторів Збройних Сил Королівства Швеція, новобранці Збройних Сил України стають підготовленішими до бойових дій.
Королівство Щвеція продовжує підтримувати народ України та надає постійну підтримку у відповідь на триваючі порушення росією міжнародного права.
Прибувши до Сполученого Королівства в 2023 року, контингент військовослужбовців Збройних Сил Королівства Швеції приєднався до країн-партнерів у програмі підготовки українських новобранців під керівництвом Великої Британії", - йдеться у повідомленні.
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Тут - те саме Замість того, щоб розсадить їх у глибині кімнати (спинами до глухих стін) - щоб вони могли спостерігать за обстановкою за вікном і вхідними дверима, самі залишаючись поза межами спостерігання противника, він дозволяє їм показувать ворогу незахищені спини
"Болгарский или мраморный турон - это вид плотоядных млекопитающих семейства Mustelidae. Это небольшое млекопитающее относится к монотипическому роду Vormela, внутри подсемейства Mustelinae. Vormela происходит от немецкого слова Würmlein, что означает «маленький червь», потому что животное имеет удлиненное тело, похожее на трубку. Термин peregusna происходит от перегузня, что является украинским термином для турона". Який стосунок болгарська класифікація має до тварини України і тим більше до відео про Україну та української мови?
От тобі приклад: (Леле́ка бі́лий[2] (Ciconia ciconia) - птах родини лелекових, ряду лелекоподібних.
Окрім науково прийнятої назви, у цього птаха безліч народних назв: чорногуз, бусол, бусел, бусько, бузько, бусьок, бузьок, боцюн, боцян, гайстер". Чорногуз - Центральне Подніпров"я Бусел - Східне Полісся Про решту - не знаю)
Тут - те саме Відео - україномовне Зняте на території України Тварина характерна саме для "степових районів Східної Європи" Тобто (в основному) - українське Причорномор"я А хіба Болгарія є "степовим районом Східної Європи"? Вона відноситься до "Європи Південної"! Назву "родово-видову" тварина носить у латинській класифікації (тобто загальносвітову) саме з використанням УКРАЇНСЬКОЇ назви То чому їй ліплять тут класифікацію болгарську? Будь-який довідник по ботаніці та зоології має в собі обов"язково ДВА види класифікації: латинську - "загальнонаукову", і "національну" - за мовою видання В пострадянських країнах додають також і "російську" Але це вже "пережиток" - данина науковцям, які вчилися в радянські часи та користувалися "загальносоюзною" термінологією Тому мене й здивувало таке "класифікування" тварини, яке не має стосунку ні до першої, ні до другої , ні до третьої системи
Читать вашу пикировку - удовольствие
Только не ссортесь
" Skomoroh
А ви знаєте особисто цього Яра?? За декілька років, що я на цьому ресурсі в мене склалась думка, що під цим ніком сховалась групка освіченеих, більш-менш поміркованих порохоботів (в хорошому змісті).
Так що ви нарвались на спецефічного чегового по ніку)"
Мої противники вважають, що він та інші - це взагалі мої "аватари" (тобто я пишу сам собі, сам з собою нібито "сперечаюсь", і сам себе хвалю!
Штурмовые действия городов, таких как Будапешт, Берлин.