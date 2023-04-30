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У Британії шведські інструктори вчать українських воїнів вести бої у міській забудові. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Військові інструктори Збройних Сил Королівства Швеція в рамках базової загальновійськової підготовки особового складу ЗС України у Великій Британії проводять заняття з організації та ведення бойових дій в міській забудові.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, підвищити безпеку та силу дій Збройних Сил України, щоб військовослужбовці могли оволодіти необхідними тактичними знаннями для захисту України.

Під керівництвом інструкторів Збройних Сил Королівства Швеція, новобранці Збройних Сил України стають підготовленішими до бойових дій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Польщі канадські інструктори навчають воїнів ЗСУ мінній безпеці. ФОТОрепортаж

Королівство Щвеція продовжує підтримувати народ України та надає постійну підтримку у відповідь на триваючі порушення росією міжнародного права.

Прибувши до Сполученого Королівства в 2023 року, контингент військовослужбовців Збройних Сил Королівства Швеції приєднався до країн-партнерів у програмі підготовки українських новобранців під керівництвом Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

У Британії шведські інструктори вчать українських воїнів вести бої у міській забудові 01
У Британії шведські інструктори вчать українських воїнів вести бої у міській забудові 02
У Британії шведські інструктори вчать українських воїнів вести бої у міській забудові 03
У Британії шведські інструктори вчать українських воїнів вести бої у міській забудові 04
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Топ коментарі
+7
А в них є релевантний досвід?
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30.04.2023 00:59
+5
Трохи позитиву. Бійці рятують червонокнижного мармурового тхора.
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30.04.2023 01:14
+4
Дякуєм Шведам за допомогу
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30.04.2023 01:10
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А в них є релевантний досвід?
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30.04.2023 00:59 Відповісти
На місці інструктора я-б уже матюків нагнув (або і йому самому) На третьому фото сидять бійці, виставивши спини у вікно Прекрасна мішень для снайпера А він повинен вчить їх, щоб вони на підсвідомому рівні займали такі місця в будівлі, щоб такого не сталося Так мисливець досвідчений вибирає шлях на місцевості не "там, де пройти зручніше", а "там, де зручніше виявить звіра" Або грибник - по зовнішньому вигляду місцевості може визначить, де саме і які види грибів можуть там рости
Тут - те саме Замість того, щоб розсадить їх у глибині кімнати (спинами до глухих стін) - щоб вони могли спостерігать за обстановкою за вікном і вхідними дверима, самі залишаючись поза межами спостерігання противника, він дозволяє їм показувать ворогу незахищені спини
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30.04.2023 05:08 Відповісти
Скоро. На всіх тіктоках. У Британії українські воїни вчать шведських інструкторів вести бої у міській забудові.
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30.04.2023 07:14 Відповісти
Це такий "стьоб"? Чи я чогось не зрозумів?
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30.04.2023 07:30 Відповісти
Стьоб моє перше ім'я
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30.04.2023 09:37 Відповісти
Я таке ім"я собі не присвоюю - хоч і стібаюся не менше тебе
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30.04.2023 10:46 Відповісти
скромність - шлях у невідомість
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30.04.2023 11:23 Відповісти
Мені на службі так "осточоріла" моя "публічність", що боюсь - умру і діти будуть довго і нудно шукать фотографію на надгробну табличку
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30.04.2023 11:27 Відповісти
Что за зануда, бедная жена твоя, близкие, а остальные фото тебя не смущают, они ж стоят в полный рост, и уши развесили, да еще посреди улицы.
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03.05.2023 08:29 Відповісти
Уявляєш - мене терпить не тільки моя дружина та близькі! Мене вже багато років терпить і купа моїх підписників! А ти "вискочив як Пилип з конопель" і вже на другий день виставив себе дурнем! Бо на решті фото йдуть заняття та інструктор пояснює на прикладі дій одного (діями якого управляє) іншим курсантам тактичну ситуацію А на фото (мною розкритикованому) курсанти або відпочивають або слухають інструктора не маючи змоги контролювать обстановку зовні будівлі Ти мабуть війну тільки по телевізору бачив Тобі "повезло" Однак - лише до першого бою!
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03.05.2023 08:55 Відповісти
Дякуєм Шведам за допомогу
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30.04.2023 01:10 Відповісти
Трохи позитиву. Бійці рятують червонокнижного мармурового тхора.
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30.04.2023 01:14 Відповісти
Так можна зоологів "заїками" зробить! Або з переляку, або від реготу! У мене особисто "очі на лоб полізли " спочатку - коли прочитав коментар А коли побачив відео - матюкнувся в адресу автора Це хто ж так визначив таксон тваринки? Українська назва її "перегузня" Російською - "перев"язка" Латинь - "Vormela peregusna" А "мармуровий тхір" - це щось новеньке Бо тварина - не тхір, а лише його дальній родич по сімейству З таким самим успіхом норку, горностая чи скунса можна "тхором" назвать Якийсь "новояз" людини, яка будь-що хоче "сказать нове слово в науці"

"Болгарский или мраморный турон - это вид плотоядных млекопитающих семейства Mustelidae. Это небольшое млекопитающее относится к монотипическому роду Vormela, внутри подсемейства Mustelinae. Vormela происходит от немецкого слова Würmlein, что означает «маленький червь», потому что животное имеет удлиненное тело, похожее на трубку. Термин peregusna происходит от перегузня, что является украинским термином для турона". Який стосунок болгарська класифікація має до тварини України і тим більше до відео про Україну та української мови?
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30.04.2023 04:57 Відповісти
Vormela peregusna, он же перевязка, он же перегузна, он же мраморный хорь - хищник из семейства куньих обладает весьма изменчивым, необычайно пёстрым окрасом из причудливого чередования белых, жёлтых и чёрных пятен, из-за чего получил прозвище «мраморного хорька».

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30.04.2023 06:09 Відповісти
Я про інше - про "класифікацію" А як воно там називається "кимсь" - мене мало обходить! Мій старий покійний горобців називав "жидами" Але це не означає, що ця назва загальноприйнята!

От тобі приклад: (Леле́ка бі́лий[2] (Ciconia ciconia) - птах родини лелекових, ряду лелекоподібних.

Окрім науково прийнятої назви, у цього птаха безліч народних назв: чорногуз, бусол, бусел, бусько, бузько, бусьок, бузьок, боцюн, боцян, гайстер". Чорногуз - Центральне Подніпров"я Бусел - Східне Полісся Про решту - не знаю)
Тут - те саме Відео - україномовне Зняте на території України Тварина характерна саме для "степових районів Східної Європи" Тобто (в основному) - українське Причорномор"я А хіба Болгарія є "степовим районом Східної Європи"? Вона відноситься до "Європи Південної"! Назву "родово-видову" тварина носить у латинській класифікації (тобто загальносвітову) саме з використанням УКРАЇНСЬКОЇ назви То чому їй ліплять тут класифікацію болгарську? Будь-який довідник по ботаніці та зоології має в собі обов"язково ДВА види класифікації: латинську - "загальнонаукову", і "національну" - за мовою видання В пострадянських країнах додають також і "російську" Але це вже "пережиток" - данина науковцям, які вчилися в радянські часи та користувалися "загальносоюзною" термінологією Тому мене й здивувало таке "класифікування" тварини, яке не має стосунку ні до першої, ні до другої , ні до третьої системи
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30.04.2023 06:35 Відповісти
завернул пространно и ловко, прямо как заправский юрист), но перегузна так и остантся краснокнижным мраморным хорем)
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30.04.2023 06:42 Відповісти
Та хай залишається! (У твоєму баченні) У тебе є заперечення стосовно моєї думки з цього приводу? Я просто люблю точність Крім того - захоплююсь природою Тому дружу з зоологами та ботаніками І (щоб на сміх не піднімали -бували випадки) мусив сприйнять їх погляди на класифікацію тварин та рослин Виявилося, що так - зручніше! Не треба "ламать голову", обдумуючи яку саме річ людина іменує тим чи іншим словом, в залежності від діалекту чи місцевості, де вона виросла Покійний товариш взагалі казав мені в подібних випадках : "Щоб тебе біолог зрозумі швидко і безпомилково - старайся назву сказать латинську Тоді тебе зрозуміє і поляк і американець - а не тільки випускник нашого ВУЗу!"
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30.04.2023 07:05 Відповісти
Какие вы умные!
Читать вашу пикировку - удовольствие
Только не ссортесь
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30.04.2023 13:41 Відповісти
Боже збав! То ми так розважаємося - "ведем наукову суперечку" І взагалі, Urs (можливо) - один з моїх "колег по цеху" і "однодумець"

" Skomoroh

А ви знаєте особисто цього Яра?? За декілька років, що я на цьому ресурсі в мене склалась думка, що під цим ніком сховалась групка освіченеих, більш-менш поміркованих порохоботів (в хорошому змісті).
Так що ви нарвались на спецефічного чегового по ніку)"
Мої противники вважають, що він та інші - це взагалі мої "аватари" (тобто я пишу сам собі, сам з собою нібито "сперечаюсь", і сам себе хвалю!
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30.04.2023 14:20 Відповісти
Вважаю, що в нас вже достатньо своїх досвідчених воїнів з реальним бойовим досвідом, які здатні та повинні навчати українських та натівських бійців веденню бойових дій в міській забудові.
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30.04.2023 08:45 Відповісти
Широ дякуємо, друзі.
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30.04.2023 09:11 Відповісти
Хай вивчають стару радянську інструкцію 1945 року, боїві дііі в містах.

Штурмовые действия городов, таких как Будапешт, Берлин.
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30.04.2023 09:27 Відповісти
интересно, чему холеные шведы, не воевавшие уже лет 200, могут научить украинцев, воюющих уже 9 лет...
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30.04.2023 11:55 Відповісти
 
 