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Вночі окупанти обстріляли Нікополь, без постраждалих, - міський голова Саюк. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У ніч на неділю російські військові вкотре обстріляли Нікополь.

Про це повідомив міський голова Олександр Саюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Пізно ввечері російські війська здійснили обстріл Нікополя. На щастя без поранених та загиблих на зараз.

Пошкоджено 7 приватних житлових будинків, 7 господарчих споруд, теплицю, 2 автомобілі. Інформація ще уточнюється",- йдеться в повідомленні.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено  лінії електропередач.  

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Вночі окупанти обстріляли Нікополь, без постраждалих, - міський голова Саюк 01
Вночі окупанти обстріляли Нікополь, без постраждалих, - міський голова Саюк 02
Вночі окупанти обстріляли Нікополь, без постраждалих, - міський голова Саюк 03
Вночі окупанти обстріляли Нікополь, без постраждалих, - міський голова Саюк 04

Автор: Марина Макєєва
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