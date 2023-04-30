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Краматорськ (508) обстріл (20945)

Ворог обстріляв Краматорськ, бив по промзоні та хаотично по приватному сектору, - мер Гончаренко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли промзону та приватний сектор Краматорська.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову нічний обстріл Краматорська. Промзона та хаотично по приватному сектору. Без постраждалих. З’ясовуємо наслідки руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Ворог обстріляв Краматорськ, бив по промзоні та хаотично по приватному сектору, - мер Гончаренко 01

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Автор: Ірина Дашківська
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руZZкій= вбивця= гвалтівнік = мародер= терорист!!
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30.04.2023 10:03 Відповісти
Рузьге ракета на фото створена спєціально для порчі хахляцкава асфальта?
Або для точного влучання в голову злого біндеравця?
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30.04.2023 11:47 Відповісти
Тролли, вы бы хоть почерк и стиль как-то меняли от ника к нику, а то ведь вы легко узнаваемы.
Не верится что-то.
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30.04.2023 13:48 Відповісти
 
 