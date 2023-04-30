Ворог обстріляв Краматорськ, бив по промзоні та хаотично по приватному сектору, - мер Гончаренко. ФОТО

Російські окупанти обстріляли промзону та приватний сектор Краматорська.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову нічний обстріл Краматорська. Промзона та хаотично по приватному сектору. Без постраждалих. З’ясовуємо наслідки руйнувань", - йдеться у повідомленні.

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