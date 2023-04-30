2 293 3
Ворог обстріляв Краматорськ, бив по промзоні та хаотично по приватному сектору, - мер Гончаренко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти обстріляли промзону та приватний сектор Краматорська.
Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову нічний обстріл Краматорська. Промзона та хаотично по приватному сектору. Без постраждалих. З’ясовуємо наслідки руйнувань", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Або для точного влучання в голову злого біндеравця?
Не верится что-то.